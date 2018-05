Calcio. Rappresentativa Under 15 LND: inizia oggi lo stage ad Ardea, il 23/5 test contro la Lega Pro

Calcio. Rappresentativa Under 15 LND: inizia oggi lo stage ad Ardea, il 23 maggio test contro la Lega Pro Under15

ROMA, 21 MAGGIO – Ultimo raduno per la nuova Rappresentativa Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti prima del debutto al Torneo Internazionale Cava de’ Tirreni.

Da questo pomeriggio fino a mercoledì, Augusto Gentilini ed il suo staff si metteranno al lavoro al Centro sportivo della ASD Nuova Florida ad Ardea (Roma) insieme al gruppo dei 22 calciatori classe 2003: alle ore 15 di oggi primo allenamento, domani doppia seduta alle 9.30 e alle 15, infine mercoledì 23 l’amichevole contro la Rappresentativa Under 15 della Lega Pro (ore 15).



CONVOCATI

Portieri: Luigi Petricca (Curi Pescara), Giovanni Gamba (Montebelluna)

Difensori: Matteo Piochi (Scandicci), Raven Martinelli (Capezzano), Davide Caracò (New Eagles 2010), Davide Redondi (Virtus Bergamo), Lorenzo Bernasconi (Trevigliese), Victor Amadori (Trento), Giovanni Frizzi (Pro Settimo), Salvatore Romano (Juve Domitia)



Centrocampisti: Stefano Sberna (Pro Sesto), Lorenzo Guercio (Portorecanati), Alessandro Galli (Montebelluna), Manuel Vessella (Academy Civitanovese), Simone Chimenti (Urbetevere), Dennis Castorina (Katane Soccer), Francesco Zambruno (Carso), Nicholas Liguori (Curi Pescara)

Attaccanti: Thomas Cossalter (Union Feltre), Davide Rufino (Donatello), Andrea Cappadonna (Uesse Sarnico), Marco Emmanuello (Pro Settimo)



STAFF – Capo delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Augusto Gentilini; Vice: Alessandro Ciampoli; Preparatori dei portieri: Francesco Ripa; Medico: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Fabio Bernasconi; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Segreteria: Barbara Coscarella; Magazziniere: Sandro Della Pelle