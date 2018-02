Calcio. Rappresentative LND: Under 18, i convocati per il Torneo “Roma Caput Mundi”; Under 17, raduno a Roma dal 19 al 21 febbraio e amichevole col Frosinone

ROMA, 16 FEBBRAIO - Mancano tre giorni al debutto della Rappresentativa Under 18 LND al “Roma Caput Mundi”, il Torneo internazionale al via lunedì 19 febbraio sui campi dell’area a Sud della provincia di Roma e della provincia di Frosinone.

Otto le partecipanti alla dodicesima edizione della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Lazio: la selezione guidata da Fausto Silipo, inserita nel girone A, è in compagnia di Romania, Inghilterra e Galles. La prima classificata di ogni girone (nel B ci sono la Rappresentativa Juniores del CR Lazio, la Grecia, l’Albania e Malta)accede alla finale in programma venerdì 23 febbraio al campo “Anco Marzio” di Ostia.



Per la prima competizione ufficiale della Rappresentativa Under 18 mister Silipo ha convocato venti calciatori classe 2000 appartenenti alle società di Serie D e dei campionati regionali.



CONVOCATI UNDER 18

Portieri: Andrea Loliva (Gravina), Marco Lassi (Sondrio), Antonino Fusco (Casalnuovo Frattese)

Difensori: Giulio Mattei (Troina), Alessandro Gargiulo (Aversa Normanna), Gianluca Marcedula (2000 Calcio Acquaesapone), Manuel Maggioli (Rimini), Nicola Cescatti (Mori S.Stefano), Christian Notaristefano (Team Altamura), Andrea Piccardo (Busalla), Piero Paludetto (Union Feltre)

Centrocampisti: Benjamin Zulic (S.Georgen), Francesco Campagna (Romagna Centro), Pietro Messori (Formigine), Domenico Dininno (Gravina), Gianmaria Guadagno (Agropoli)

Attaccanti: Alex Cossalter (Union Feltre), Davide Follo (Albalonga), Paolo Giorgiò (Palmese), Nicholas Trentini (Trento)

STAFF - Capo Delegazione: Saverio Mirarchi; Allenatore: Fausto Silipo; Vice allenatore: Francesco Cittadino; Preparatore dei portieri: Bruno Federici; Medico Responsabile: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Andrea Bonetto; Magazziniere: Walter Ciolli; Segreteria: Barbara Coscarella, Edoardo Callegati



CALENDARIO

1^giornata (19/02 ore 15)

Rappresentativa Under 18 LND-Galles (campo le Rose di Genazzano)

2^giornata (20/02 ore 15)

Rappresentativa Under 18 LND -Inghilterra (campo Galeotti di Carpineto Romano)

3^giornata (22/02 ore 15)

Romania- Rappresentativa Under 18 LND (campo Comunale di Ferentino)

Finale (23/02 ore 10.30)

1^class Girone A-1^class Girone B (“Anco Marzio” di Ostia)



La prossima settimana è in programma anche un nuovo stage per la Rappresentativa Under 17 di Francesco Statuto, in preparazione al Torneo “Beppe Viola” Arco di Trento al via a marzo. L’appuntamento è a Roma dal 19 al 21 febbraio presso il centro sportivo del Mancini Park Hotel (via di Valleranello 67). A chiusura di raduno, mercoledì 21 alle ore 15 l’amichevolecontro la formazione Under 17 del Frosinone.

Per l’occasione mister Statuto ha convocato 22 calciatori classe 2001 appartenenti ai club di Serie D e dei campionati regionali.



CONVOCATI UNDER 17

Portieri: Marco Del Giudice (Vastogirardi), Salvatore Di Mauro (Virtus Volla), Andrea Carta (Latte Dolce)



Difensori: Michele Panizza (Trento), Simone Bassi (Enotria), Aramis Facchinetti (Virtusvecomp Verona), Tommaso Testaguzza (Sestese), Lorenzo Giovane (Arconatese), Gerardo Pio Lavano (Avigliano), Omar Khailoti (Sangiustese)



Centrocampisti: Francesco Suraci (C.S.P.R 94), Vito Giovanni La Balestra (Team Altamura), Gianmarco Alberini (Mantova), Gabriele Piermarini (Vigor Perconti), Lorenzo Sabattini (Vis Pesaro), Mattia Monachesi (Recanatese), Pablo Linati (Alcione), Danilo Terranova (Cantera Ribolla)



Attaccanti: Pasquale Filippo Gatto (Bocale Calcio Admo), Federico Vari (Urbetevere), Francesco Demofonti (Certosa), Manuel Melaccio (S.Michele C Virtus)



STAFF - Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Francesco Statuto; Vice allenatore: Gianfranco Tosoni; Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Medico Responsabile: Giuseppe Esposito; Osteopata: Caterina Giuliani; Fisioterapista: Fabio Bernasconi; Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Sandro Della Pelle