Calcio. "Roma Caput Mundi", buona la prima per l'Under 18 LND: 3-2 al Galles e primato solitario

La selezione di Silipo soffre ma porta a casa i tre punti grazie a Mattei, Follo e Cossalter. Domani c'è l'Inghilterra (ore 15), partita in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND.

GENAZZANO (RM), 19 FEBBRAIO - La Rappresentativa Under 18 LND bagna con una vittoria il suo esordio alla 12^ edizione del Torneo Internazionale "Roma Caput Mundi".

I ragazzi di Fausto Silipo, che nelle ultime ore ha dovuto rinunciare a Domenico Dininno (al suo posto convocato Filippo Albini del Rimini), hanno prevalso non senza soffrire sul Galles per 3-2. In gol Mattei, Follo e poi Cossalter su calcio di rigore, per gli avversari Snaith, sempre dagli undici metri, e Wilson.Come preventivato alla vigilia del match, la sfida al "Le Rose" di Genazzano si è rivelata molto spigolosa sopratutto per la maggiore fisicità dei gallesi: nonostante il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo con Mattei e Follo, bravi entrambi a sfruttare una torre sul secondo palo, nella ripresa gli avversari sono riusciti ad accorciare due volte costringendo la formazione in maglia azzurra a stringere i denti nel finale per portare a casa i tre punti."Abbiamo giocato da squadra nonostante i pochi giorni trascorsi insieme - ha commentato a margine della gara il tecnico Silipo - Siamo stati bravi a sfruttare le situazioni da calcio da fermo per come le avevamo preparate, soffrire era inevitabile viste le caratteristiche del Galles. Godiamoci questa vittoria, ma domani ci aspetta già un'altra battaglia".Tutte le foto della partita sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.Prossimo avversario l'Inghilterra, che oggi ha perso contro la Romania solo ai rigori (in caso di parità al termine dei due tempi da 40' si va dagli undici metri). La partita al "Galeotti" di Carpineto Romano (domani alle 15), così come quella contro la Romania di giovedì, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Dilettanti e sulla pagina Facebook ufficiale, dove gli utenti potranno commentare e interagire in tempo reale.TABELLINORAPPRESENTATIVA U18 LND-GALLES 3-2Reti: 25' Mattei (R), 29' Follo (R), 43' rig. Snaith (G), 50' rig. Cossalter (R), 68' Wilson (G)Rapp U18 Lnd (3-5-2): Lassi; Maggioli (dal 41' Gargiulo), Mattei, Cescatti; Paludetto, Campagna (dal 41' Zulic), Guadagno, Messori, (dal 62' Marcedula), Notaristefano; Cossalter (dal 64' Trentini), Follo.A disp: Piccardo, Giorgiò, FuscoAll.SilipoGalles (3-5-2): Wilmot; Garrett, Cutler-Evans, Woodford; Lucas-Jones, Evans, Royall, Jones, Hughes (dal 43' Wilson); Harwood, Snaith (dal 60' Howells).A disp: White, Lloyd, Vanstone, Phelan, Mellars, FawcettAll. WebbArbitro: Di Giuseppe di FrosinoneNote: angoli 1-3; recupero 3'stCALENDARIO, RISULTATI e CLASSIFICHE1^ GiornataGirone AUnder 18 Lnd – Galles 3-2Inghilterra – Romania 7-8 dcr (0-0)Classifica: Under 18 Lnd 3 punti, Romania 2, Inghilterra 1, Galles 0Girone BC.R. Lazio – Grecia 3-1Albania – Malta 5-1Classifica: Albania e CR Lazio 3 punti, Grecia e Malta 02^ Giornata (domani – ore 15)Girone AUnder 18 Lnd – Inghilterra ("Galeotti" di Carpineto Romano) *diretta streamingGalles – Romania ("Collacchi" di Segni)Girone BMalta – C.R. Lazio ("Tintisona" di Paliano)Albania – Grecia (Comunale di Artena)3^ Giornata (22 Febbraio – ore 15)Girone AGalles – Inghilterra ("Fraiegari" di Piglio)Romania – Under 18 Lnd (Comunale di Ferentino) *diretta streamingGirone BGrecia – Malta ("Gillaro" di Montecompatri)C.R. Lazio – Albania ("Tomei" di Sora)Finale (23 Febbraio – ore 10.30)1^ Girone A-1^ Girone B ("Anco Marzio" di Ostia)