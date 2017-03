Calcio. "Roma Caput Mundi": il saluto di Malagò e Sibilia alla cerimonia ufficiale al CONI

ROMA, 01 MARZO – Giornata di riposo per il “Roma Caput Mundi”, il torneo internazionale giovanile in corso questa settimana nei comuni di Roma e Frosinone.

Come da tradizione lo stop alle gare è coinciso con la cerimonia di benvenuto a tutte le delegazioni partecipanti all’11^edizione della kermesse organizzata dal C.R. Lazio. Tantissime le maglie e le bandiere che hanno colorato questa mattina il Salone d’Onore del CONI dove non ha mancato di fare gli onori di casa proprio il presidente della massima organizzazione sportiva d’Italia Giovanni Malagò: “E’ bello vedere tutte queste nazioni riunite nella sala in cui vengono prese le più importanti decisioni dello sport nazionale. Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti, che è la base portante del calcio italiano, per essersi fatta promotrice di un evento che stimola il confronto e l’aggregazione”.

Un saluto speciale è arrivato anche dal Presidente LND Cosimo Sibilia: “Appena arrivato alla guida della LND ho subito capito l’importanza di questo torneo per tutto il nostro movimento e per i nostri giovani. Un ringraziamento particolare va quindi a Zarelli che da oltre dieci anni riesce a mettere in campo un’organizzazione impeccabile”.Ultima parola quindi all’ideatore del torneo, il Presidente del C.R.Lazio Melchiorre Zarelli: “Ringrazio i presidenti Malagò e Sibilia per il loro sostegno nello sviluppo di manifestazioni come il ‘Roma Caput Mundi’. Anche in questa edizione stiamo assistendo a gare molto divertenti dal punto di vista tecnico, spero che tutte le delegazioni stiano vivendo un bel soggiorno nel nostro splendido Paese”.Nel corso della cerimonia sono stati omaggiati i rappresentanti diplomatici di tutte le delegazioni straniere da Zarelli e Sibilia. Domani squadre nuovamente in campo alle ore 15 per l’ultima giornata dei gironi eliminatori. La Nazionale Under 18 LND, in testa a punteggio pieno, si gioca il pass per la finale con l’altra capolista Albania. Qualificazione ancora possibile anche per la Rappresentativa juniores del C.R.Lazio che dovrà affrontare i campioni in carica della Romania. Ecco il programma completo:C.R. Lazio – Romania ‘Piergiorgio Tintisona’ PalianoGalles – Grecia ‘Maurizio Tozzi’ ColonnaNazionale U18 LND – Albania ‘Comunale A’ FerentinoInghilterra – Malta ‘Gianni Fraiegari’ Piglio



















F.I.G.C.