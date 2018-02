Calcio - "Roma Caput Mundi": l'Under 18 LND travolge l'Inghilterra 4-0

Prestazione super dei ragazzi di Silipo che mantengono il primato nel girone A. Domani stop alle gare per la cerimonia ufficiale del torneo al Salone d'Onore del Coni a Roma.



CARPINETO ROMANO (RM), 20 FEBBRAIO - Ancora una grande prova della Rappresentativa Under 18 LND al Torneo Internazionale "Roma Caput Mundi": dopo la vittoria all'esordio contro il Galles, la selezione di Fausto Silipo piega l'Inghilterra per 4-0 mantenendo la vetta solitaria nel girone A. Nella gara disputata al "Galeotti" tutte le reti arrivano nella ripresa: apre Williamson con un'autorete, poi allungano Cossalter e Giorgiò con una doppietta.

Primo tempo senza grandi emozioni, più vivace l'Inghilterra sopratutto per l'esuberanza fisica dei suoi undici iniziali e l'intraprendenza di alcuni elementi come Bower, Preston e sopratutto Ndiaye, bravo a trovare lo spazio tra le linee. E' dell'Under 18 però l'unica vera grande occasione: al 27' Follo mette Cossalter da solo di fronte a Mason ma la conclusione del capitano è centrale.Azione fotocopia in apertura di ripresa: Follo ispira ancora il numero 16 che si fa ipnotizzare per la seconda volta dall'estremo difensore inglese. Il vantaggio della selezione LND arriva nel modo più inaspettato: Williamson appoggia dietro su Mason per far ripartire l'azione, ma il piede del portiere non trova la sfera che scivola inesorabilmente alle sue spalle. L'autorete finisce per intimidire l'Inghilterra e dare autostima ai ragazzi di Silipo che alzano la qualità della loro prestazione: al 52' arriva il raddoppio di Cossalter, il quale deve solo appoggiare in rete un assist al bacio di Paludetto, poi al 68' il tris firmato da Giorgiò, ad un minuto dal suo ingresso in campo, che mette in cassaforte il risultato. Nel finale Zulic colpisce la traversa con una gran conclusione dai 25 metri, poi all'ultimo di recupero Giorgiò cala il poker saltando in dribbling Mason ed insaccando a porta sguarnita."Siamo partiti un pò contratti e timorosi dell'avversario - commenta Silipo a fine gara - Una volta trovato il vantaggio siamo riusciti però a sbloccarci mentalmente e a sfruttare i nostri valori tecnici, giovedì ce la metteremo tutta per centrare la finale".Domani turno di riposo per dare spazio alla cerimonia ufficiale del torneo presso il Salone d’Onore del Coni al Foro Italico di Roma. Oltre ai dirigenti, agli staff tecnici e ai calciatori, saranno presenti gli ambasciatori e alcuni rappresentanti istituzionali delle nazioni partecipanti insieme ad importanti cariche dello sport italiano.Si torna in campo giovedì 22 febbraio alle ore 15 per la terza e ultima giornata dei gironi di qualificazione. La Rappresentativa Under 18 LND affronterà la Romania al Comunale di Ferentino, partita da seguire in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.TABELLINORAPPRESENTATIVA U18 LND-INGHILTERRA 4-0Reti: 45' aut. Williamson, 52' Cossalter, 68' e 84' GiorgiòRapp U18 Lnd (3-5-2): Lassi (dal 77' Fusco); Maggioli, Mattei, Cescatti; Paludetto, Zulic, Guadagno, Messori (dal 72' Albini) , Notaristefano (dal 75' Piccardo); Cossalter (dal 67' Giorgiò), Follo (dal 60' Trentini).A disp: Loliva, Marcedula, Cescatti, CampagnaAll.SilipoInghilterra (3-5-2): Mason; Bowling, Saunders (dal 64' Nagi), Williamson; Walsh, Pepper, Preston (dal 68' Kavanagh), Ndiaye (dal 75' Cartwright), Grant (dal 56' Outterside); Bower, MorganA disp: Rackley Hayes, Ridely, Spokes, Jackson, DumbletonAll. KillpartrickArbitro: Forconi di Roma2Note: angoli 1-3; recupero 4'stCALENDARIO, RISULTATI e CLASSIFICHE1^ GiornataGirone AUnder 18 Lnd – Galles 3-2Inghilterra – Romania 7-8 dcr (0-0)Girone BC.R. Lazio – Grecia 3-1Albania – Malta 5-12^ GiornataGirone AUnder 18 Lnd – Inghilterra 4-0Galles – Romania 1-3Classifica: Under 18 Lnd 6 punti, Romania 5, Inghilterra 1, Galles 0Girone BMalta – C.R. Lazio 0-2Albania – Grecia 2-0Classifica: Albania e CR Lazio 6 punti, Grecia e Malta 03^ Giornata (22 Febbraio – ore 15)Girone AGalles – Inghilterra ("Fraiegari" di Piglio)Romania – Under 18 Lnd (Comunale di Ferentino) *diretta streamingGirone BGrecia – Malta ("Gillaro" di Montecompatri)C.R. Lazio – Albania ("Tomei" di Sora)Finale (23 Febbraio – ore 10.30)1^ Girone A-1^ Girone B ("Anco Marzio" di Ostia)