Calcio. "Roma Caput Mundi": l'Under 18 LND eliminata. In finale è ancora Romania-Albania

La selezione di Silipo battuta 2 a 0 dalla Romania che domani sfiderà per la terza volta di fila l'Albania nell'ultimo atto del torneo.

FERENTINO (FR), 22 FEBBRAIO - Il sogno della finale al "Roma Caput Mundi" sfuma ancora una volta al Comunale di Ferentino. Proprio come l'anno scorso contro l'Albania, la Rappresentativa Under 18 LND si deve arrendere all'ultima giornata del torneo, questa volta a passare è la Romania con un gol per tempo di Burghele e Chera. La formazione di Petcu sfiderà domani l'Albania nell'ultimo atto all'"Anco Marzio" di Ostia (calcio d'inizio ore 10.30), sarà la terza volta di fila dopo il 2016 e il remake del 2017. Rimane comunque la buona prova offerta dai ragazzi di Fausto Silipo che hanno colpito un palo e si sono visti annullare due gol per fuorigioco.



Primo tempo vivace e con tante occasioni su entrambi i fronti. Parte meglio l'Under 18 che palleggia bene in mezzo al campo per poi attaccare in profondità sugli esterni e sfruttare gli inserimenti delle due mezzali. Prima occasione dopo dieci minuti su schema studiato da calcio da fermo: Messori e Follo fintano la battuta a rete che spetta a Cossalter, sulla sua traiettoria interviene Mattei di testa sfiorando lo specchio. Un minuto dopo Paludetto premia il taglio di Follo che controlla e mette in rete, annullato per fuorigioco. La Romania inizia a mettere la testa fuori e trova il vantaggio al primo tentativo: Loliva respinge corto una conclusione da fuori area di Peter, sul pallone si avventa Burghele che non fallisce. Un'altra incertezza del numero uno LND permette ai romeni di riconquistare palla e favorire il tiro di Chera che si stampa sul palo. Stessa sorte per una bella combinazione tra Cossalter e Follo: il capitano pesca in area il numero 17 che di testa indirizza il pallone sul legno.



La ripresa si apre con un altro gol annullato per fuorigioco ai ragazzi di Silipo, stavolta è Cossalter a vedersi negata l'esultanza dal guardalinee. Dopo una fase molto combattuta ma senza grosse emozioni, Chera mette definitivamente fine al match trovando il raddoppio con la complicità di una fortunosa deviazione che scavalca Loliva. Nel finale ci prova Cossalter in spaccata su cross di Trentini senza però trovare la porta.



"Siamo partiti molto bene sviluppando anche delle azioni offensive molto interessanti - commenta Silipo -Purtroppo paghiamo a caro prezzo una nostra disattenzione ma a questi ragazzi non posso che fare i complimenti per quello che hanno dimostrato nel corso di tutto il torneo"



"Abbiamo giocato alla pari contro una squadra fortissima uscendo solo per degli episodi sfortunati - le parole del Capo Delegazione Saverio Mirarchi, presente quest'oggi in tribuna - Il nostro obiettivo era quello di offrire una vetrina ai nostri talenti, penso che i nostri calciatori abbiano fatto vedere le loro grandi qualità. Faccio i complimenti al Presidente Zarelli e a tutto il CR Lazio per l'organizzazione impeccabile e la grande ospitalità"





TABELLINO

ROMANIA - RAPPRESENTATIVA U18 LND 2-0

Reti: 17' Burghele, 77' Chera



Romania (4-2-3-1): Dobre (dal 83' Padure); Popa, Coroiu, Tiereanu, Stoianovici; Casian (dal 70' Gota), Jurj; Simandan (dal 61' Filip), Chera, Peter (dal 78' Kovari); Burghele.

A disp: Gidea, Banceanu, Trip, Baltariu, Pitigoi.

All. Petcu



Rapp U18 Lnd (3-5-2): Loliva; Maggioli (dal 74' Albini), Mattei (dal 24' Cescatti), Gargiulo; Paludetto, Messori (dal 49' Giorgiò), Guadagno, Zulic, Notaristefano; Cossalter, Follo (dal 69' Trentini).

A disp: Marcedula, Piccardo, Campagna, Lassi, Fusco

All.Silipo



Arbitro: Galasso di Ciampino

Ammoniti: Casian (Rom), Zulic (R)

Note: angoli; recupero 2'pt e 5'st



CALENDARIO, RISULTATI e CLASSIFICHE

1^ Giornata

Girone A

Under 18 Lnd – Galles 3-2

Inghilterra – Romania 7-8 dcr (0-0)

Girone B

C.R. Lazio – Grecia 3-1

Albania – Malta 5-1



2^ Giornata

Girone A

Under 18 Lnd – Inghilterra 4-0

Galles – Romania 1-3

Girone B

Malta – C.R. Lazio 0-2

Albania – Grecia 2-0



3^ Giornata

Girone A

Galles – Inghilterra 1-5

Romania – Under 18 Lnd 2-0

Classifica: Romania 8 punti, Under 18 Lnd 6, Inghilterra 4, Galles 0

Girone B

Grecia – Malta 0-3

C.R. Lazio – Albania 1-2

Classifica: Albania 9 punti, CR Lazio 6 punti, Malta 3, Grecia 0



Finale (domani – ore 10.30)

Romania-Albania ("Anco Marzio" di Ostia)