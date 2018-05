Serie A: Juventus 34° scudetto, orgoglio Napoli e vergogna Samp

ROMA, 13 MAGGIO - Juventus campione d'Italia per il settimo anno consecutivo, il quarto (con annesse coppe Italia) sotto la guida di Massimiliano Allegri. Quella della Juve è un'impresa che rimarrà nella storia, portata a compimento oggi grazie a uno 0-0 con la Roma che in fondo era previsto, visto che i campioni d'Italia si sono limitati a controllare il match e i giallorossi, rimasti in dieci per l'espulsione di Nainggolan, hanno quasi smesso di affondare.

Nell'altro posticipo serale vergognoso il comportamento di parte del pubblico di Marassi di fede doriana, che con continui cori di discriminazione territoriale ha prima fatto arrabbiare Sarri e poi spinto l'arbitro Gavilucci a sospendere per 3' il match, poi vinto meritatamente dagli ospiti.La Lazio spreca il primo match-point Champions: rimonta il Crotone del vecchio cuore nerazzurro Zenga, ma rimanda alla sfida finale con l'Inter la possibilita' di ottenere il quarto posto disponibile avendo due risultati su tre a disposizione.Il penultimo turno e' incentrato sulla lotta salvezza. Crotone e Spal (che si fa rimontare dal Torino) si collocano a 35 punti alle spalle di tutte le altre che vincono in trasferta: a 36 c'e' il Cagliari che riesce nell'impresa di fare bottino pieno a Firenze, a 37 Udinese e Chievo che si impongono in casa del Verona e del Bologna, che conquista comunque la salvezza.A essere nella posizione piu' delicata e' il Crotone, atteso dalla trasferta di Napoli. E' aspra battaglia a Crotone con Zenga che fa felici i suoi vecchi tifosi dell'Inter. La Lazio passa presto per un'ingenuita' di Ceccherini che abbatte in area Lulic, che trasforma il rigore che Cordaz riesce solo a sfiorare, ma i calabresi caricano furenti e trovano il pari col solito Simy che di testa anticipa Radu.Anderson si prende sulle spalle la Lazio in assenza di Luis Alberto e fioccano occasioni: Caceido prima si mangia un gol poi coglie una traversa, Cordaz salva su Milinkovic. Ma il Crotone trova lo spunto favorevole con Ceccherini, autore del fallo da rigore, che su un cross anticipa Milinkovic e approfitta della mancata uscita di Strahoska per trovare l'angolino. Ma il serbo si riscatta con gli interesse con uno spunto e gol da centravanti, sbagliando poi di testa l'occasione del 3-2. Ora sara' spareggio con l'Inter all'Olimpico.L'impresa maggiore la compie il Cagliari che conferma la buona prova con la Roma, ma stavolta si prende tre punti a Firenze riducendo al lumicino le speranze di Europa League dei viola. Tanto cuore, molto agonismo, un certo ordine e i sardi passano ai fine primo tempo con una punizione insidiosa da sinistra su cui Pavoletti di testa anticipa BIraghi.Nella ripresa i sardi si mangiano il raddoppio due volte con Farias, clamoroso sciupone anche con la Roma, poi rissa finale per un rosso meritato a Veretout. Partita ad handicap per il Chievo che subisce un rigore in apertura che Verdi trasforma. I veneti prendono una traversa con Castro, poi nella ripresa straordinario gol al volo dalla sinistra di Giaccherini (che ricorda una prodezza di Totti contro la Samp) seguita da una prodezza di Inglese che lascia in surplace due avversari e segna un gran gol.Tre punti voleva e tre punti ottiene l'Udinese in casa del gia' retrocesso Verona: i friulani fanno quadrato e trovano il vantaggio con Barak, poi controllano le operazioni e fanno un passo avanti verso la salvezza. L'unica a restare al palo in zona retrocessione e' la Spal che gioca un primo tempo baldanzoso a Torino passando in vantaggio con un tiro angolato di Grassi che prende terra e si infila imparabile. Ma nella ripresa i granata cambiano marcia, trovano il pari con Belotti, Edera prende una traversa, poi su un'iniziativa del Gallo De Silvestri segna il gol decisivo che inguaia i ferraresi.

Calcio: serie A

Risultati della 37/a, e penultima,

giornata del campionato di serie A di calcio.

a Bergamo: Atalanta-Milan 1-1

a Benevento: Benevento-Genoa 1-0 (ieri)

a Bologna: Bologna-Chievo 1-2

a Crotone: Crotone-Lazio 2-2

a Firenze: Fiorentina-Cagliari 0-1

a Milano: Inter-Sassuolo 1-2 (ieri)

a Roma: Roma-Juventus 0-0

a Genova: Sampdoria-Napoli 0-2

a Torino: Torino-Spal 2-1

a Verona: Verona-Udinese 0-1. (ANSA).



Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo gli incontri della 37/a e penultima giornata.



P G V N P GF GS

Juventus 92 37 29 5 3 84 23

Napoli 88 37 27 7 3 75 28

Roma 74 37 22 8 7 60 28

Lazio 72 37 21 9 7 87 46

Inter 69 37 19 12 6 63 28

Milan 61 37 17 10 10 51 41

Atalanta 60 37 16 12 9 57 38

Fiorentina 57 37 16 9 12 53 41

Sampdoria 54 37 16 6 15 55 57

Torino 51 37 12 14 10 52 45

Sassuolo 43 37 11 10 15 28 54

Genoa 41 37 11 8 18 32 40

Bologna 39 37 11 6 20 40 51

Chievo 37 37 9 10 18 35 59

Udinese 37 37 11 4 22 47 63

Cagliari 36 37 10 6 21 32 61

Spal 35 37 7 14 16 36 58

Crotone 35 37 9 8 20 39 64

Verona 25 37 7 4 26 29 76

Benevento 21 37 6 3 28 33 83.

* Juventus campione d'Italia.

** Benevento e Verona già aritmeticamente retrocesse in Serie B.

Calcio: Serie A; marcatori

Classifica marcatori del campionato

di calcio di Serie A dopo dopo gli incontri della 37/a e

penultima giornata:

- 29 reti: Immobile (7 rigori-Lazio).

- 28 reti: Icardi (5-Inter).

- 22 reti: Dybala (3-Juventus).

- 19 reti: Quagliarella (6-Sampdoria).

- 18 reti: Mertens (4-Napoli).

- 16 reti: Higuain (1-Juventus); Dzeko (Roma).

- 13 reti: Simeone (Fiorentina);

- 12 reti: Milinkovic-Savic (Lazio); Lasagna (Udinese).

- 11 reti: Ilicic (2-Atalanta); Pavoletti (Cagliari); Inglese

(1-Chievo); Perisic (Inter); Luis Alberto (Lazio); D. Zapata

(Sampdoria); Iago Falque (Torino).

- 10 reti: Verdi (2-Bologna); Politano (Sassuolo); Belotti

(Torino).

- 9 reti: Cristante (Atalanta); Khedira (Juventus); Antenucci

(4-Spal).

- 8 reti: Diabatè (Benevento); Veretout (2-Fiorentina);

Cutrone (Milan); Callejon e Insigne (Napoli).

- 7 reti: Simy e Trotta (2-Crotone); Thereau

(4-Udinese-Fiorentina); Bonaventura (Milan); Hamsik (Napoli); El

Shaarawy e Under (Roma); Paloschi (Spal).

- 6 reti: A.Gomez (2-Atalanta); Destro (Bologna); Barella

(1-Cagliari); Simy (Crotone); Chiesa (Fiorentina); De Vrij

(Lazio); Suso (Milan); Babacar (2-Fiorentina/Sassuolo); Ljajic

(Torino).

- 5 reti: Freuler (Atalanta); Joao Pedro (1-Cagliari);

Stepinski (Chievo); Benassi (Fiorentina); Lapadula (2-Genoa);

Mandzukic (Juventus); Calhanoglu, Kalinic e Kessie' (1-Milan);

Koulibaly (Napoli); Perotti (2-Roma); Caprari (Sampdoria); De

Silvestri e Obi (Torino).

- 4 reti: A.Masiello e Petagna (Atalanta); Coda

(1-Benevento); Palacio (Bologna); Birsa (Chievo); Budimir

(Crotone); Pandev (Genoa) Brozovic e Skriniar (Inter); Alex

Sandro, Cuadrado, Pjanic, Bernardeschi (Juventus); Parolo e

Bastos (Lazio); Allan, Milik e Zielinski (Napoli); Nainggolan

(Roma); Kownacki e Torreira (Sampdoria); Niang (Torino); De Paul

(1) e Jankto (Udinese); Kean e Pazzini (4-Verona); Berardi

(2-Sassuolo).

- 3 reti: Barrow, Caldara, Cornelius e De Roon (1-Atalanta);

Kurtic (Atalanta/Spal); De Maio, Okwonko e Pulgar (Bologna);

Brignola (Benevento); L.Castro, Giaccherini ed Hetemaj

(Chievo); Galabinov e Laxalt (1-Genoa); Eder (Inter); Douglas

Costa e Matuidi (Juventus); Caicedo, F.Anderson, Lulic (1),

Marusic e Nani (Lazio); Albiol (Napoli); Linetty e Ramirez

(Sampdoria); Matri (1-Sassuolo); Floccari e Viviani (Spal);

Baselli e N'Koulou (Torino); Widmer (Udinese); Caceres

(Verona/Lazio), B.Zuculini, Romulo (1) e Valoti (Verona).

- 2 reti: Ciciretti, Guilherme, Iemmello (1) e Viola

(Benevento); Donsah, Dzemaili e Poli (Bologna); Ceppitelli,

Cigarini, Farago' e Sau (Cagliari); Cacciatore e Pucciarelli

(Chievo); Barberis, Budimir, Faraoni, Mandragora, Rohden e

Tumminello (Crotone); Badelj e Gil Dias (Fiorentina); Bessa,

Medeiros, Pellegri, Rigoni e Taarabt (Genoa); Borja valero,

Rafinha, Ranocchia e Vecino (Inter); Benatia (Juventus); Lucas

Leiva (Lazio); Andre' Silva, Bonucci, Borini e Romagnoli

(Milan); Ghoulam, Jorginho (1), Mario Rui (Napoli); Fazio,

Gerson, Kolarov, Pellegrini e Schick (Roma); Ferrari

(Sampdoria); Falcinelli e Sensi (Sassuolo); Grassi, Lazzari e

Rizzo (Spal); Behrami, Fofana, Maxi Lopez e Samir (Udinese);

Cerci (1) e Verde (Verona).

- 1 rete: Gosens, Mancini, Palomino e Toloi (Atalanta); Nagy,

Di Francesco, Falletti e Mbaye (Bologna); Armenteros, Brignoli,

D'Alessandro, Cataldi, Lazar, Letizia, Puscas, Sagna e Sandro

(Benevento); Farias e Padoin (Cagliari); Bastien, Pelissier,

Radovanovic (Chievo); Benali, Ceccherini, Crociata, Martella,

Ricci, Stoian (Crotone); Astori, Dabo, Biraghi, Eysseric, Hugo,

Pezzella e Sanchez (Fiorentina); Bertolacci, Izzo e Veloso

(Genoa); Cancelo, D'Ambrosio e Karamoh (Inter); Howedes, De

Sciglio e Rugani (Juventus); Caceres e Lukaku (Lazio); Abate,

Biglia, Calabria, Montolivo e Rodriguez (1-Milan); Diawara, Rog

e Tonelli (Napoli); Defrel (1), Florenzi, Manolas e Strootman

(Roma); Alvarez, Barreto, Praet e Silvestre (Sampdoria);

Cassata, Goldaniga, Lemos, Missiroli e Peluso (Sassuolo);

Borriello, Cionek, Felipe, Schiattarella e Simic (Spal); Acquah,

C.Ansaldi, Berenguer, Edera e Rincon (Torino); Adnan, Danilo,

Ingelsson, Nuytinck e Stryger (Udinese); Caracciolo, Ferrari,

Lee Seung-Woo, Perica e Vukovic (Verona).

- 1 autorete: Lucioni e Venuti (Benevento); De maio e Mbaye

(Bologna); Ceppitelli (Cagliari); Hetemaj e Tomovic (Chievo);

Handanovic, Ranocchia e Skriniar (Inter); Barzagli e Pjanic

(Juventus); Lulic e Wallace (Lazio); G. Donnarumma (Milan);

Silvestre (Sampdoria); Acerbi e Rogerio (Sassuolo); Cremonesi,

Salamon (Spal); Ali Adnan,

Danilo e Hallfredsson (Udinese); Fares e Souprayen (Verona).

- 2 autoreti: Cesar (Chievo); Zukanovic (Genoa); Vicari

(Spal); Samir (Udinese).