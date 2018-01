Calcio: 'Sassuolo meritava vittoria', Torino in difesa a 3. Iachini, stiamo crescendo. Mazzarri, siamo stati meno brillanti

REGGIO EMILIA, 21 GENNAIO - Un buon pari e mini serie positiva per Mazzarri che comunque muove qualche critica ai suoi: "Siamo stati meno brillanti ma dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo per la partita che ha giocato. Si è capito perché ha vinto con Sampdoria e Inter e ha pareggiato con la Roma.

Quella di Iachini è una signora squadra. Abbiamo avuto delle occasioni anche noi e credo che il risultato sia giusto". Sui cambi di modulo attuati durante la partita, aggiunge: "Era necessario passare alla difesa a tre perché soffrivamo. Sono appena arrivato e voglio far apprendere alla squadra un paio di moduli.

In questo periodo ci vorrebbe del tempo ma non c'è. Lavoreremo in settimana per fare sempre meglio". Può essere in parte soddisfatto Iachini anche se la sua squadra continua ad avere poca confidenza con il gol in casa. Quello di oggi è il quinto di tutta la stagione, ma almeno un paio sono state le occasioni fallite in zona gol, in particolare con Falcinelli e Matri. "Se c'è una squadra che avrebbe meritato di vincere quella è il Sassuolo - ha detto il tecnico degli emiliani-. Stiamo crescendo, riusciamo a creare diverse opportunità ma non sempre siamo lucidi nella parte finale.



Come è successo oggi. I gol arriveranno, ci vuole pazienza. La squadra ha creato i presupposti prima per pareggiare poi per vincere. Non sono contentissimo del risultato, ma la squadra è sulla strada giusta". Berardi ha segnato il suo primo gol su azione, sintomo evidente di una stagione difficile per l'attaccante sassolese. "Stiamo lavorando su Berardi - aggiunge Iachini -. Lui sta ritrovando la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi. Potrà aiutarci a fare il salto di qualità".



Sull'esclusione di Politano, al centro di alcune voci di mercato, ha spiegato: "Non l'ho schierato all'inizio perché era febbricitante".