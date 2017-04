Calcio, Serie A: Crotone, ora puoi credere alla salvezza

CROTONE, 10 APRILE - “Sappiamo di dover fare qualcosa di veramente importante per ritagliarci uno spazio in questa categoria”. A parlare è l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, nel post partita di Cotone-Inter: i suoi ragazzi hanno appena battuto i nerazzuri per 2-1 e, a meno tre dall'Empoli quartultimo, intravedono la sagoma di una salvezza insperata.

Fino a poche settimane fa, infatti, nessuno avrebbe scommesso sulle possibilità di salvezza delle ultime tre in classifica (Crotone, Pescara e Palermo occupano stabilmente gli ultimi tre piazzamenti dall'inizio del campionato) e l'Empoli, quartultimo, poteva nutrire un tranquillo vantaggio sui calabresi. Nelle ultime cinque giornate il vantaggio si è però ridotto a sole tre lunghezze, complici soprattutto le quattro sconfitte consecutive dei toscani.

Certo, la vittoria del Crotone sull'Inter nel pomeriggio di ieri sembra avere del miracoloso, ma se la si analizza attentamente si comprende che è il frutto del sacrificio di una squadra data per spacciata forse troppo presto. Il calendario dei rossoblù non è però facile: Torino e Samp in trasferta (due delle squadre più in forma del momento), Milan e Lazio (in lotta per l'Europa League), Juventus (intenzionata a chiudere il prima possibile il discorso scudetto) e in mezzo Pescara e Udinese.

Agli uomini di Nicola va dato il merito di averci creduto, ai ragazzi di Martusciello va invece rimproverato qualcosa, senza però dimenticare il difficile calendario dei toscani nelle ultime cinque (tra le altre avversarie, soprattutto Juventus, Roma e Napoli). Agli appassionati, infine, un regalo in più per questi ultimi turni di Serie A: c'è ancora lotta in chiave salvezza.

Claudio Canzone

Fonte foto: si24.it