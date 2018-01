Calcio Serie A: Il Crotone sbanca il Bentegodi e batte 3-0 il Verona (Zenga post gara video)

VERONA, 21 GENNAIO - Crotone sbanca e batte Verona 3-0 Il Crotone sbanca il Bentegodi e batte 3-0 il Verona facendo un passo avanti fondamentale in chiave salvezza.



Calabresi avanti subito con Barberis (3'). Nella ripresa arriva il raddoppio di Stoian (54') prima dell'espulsione di Bruno Zuculini (62') che lascia l'Hellas in dieci chiudendo di fatto il match. Al 67' Ricci firma il 3-0 definitivo che permette alla squadra di Zenga di ritrovare il successo dopo tre sconfitte e salire al quart'ultimo posto.

Verona (4-2-3-1): Nicolas 5.5, Ferrari 6, Caracciolo 6,

Heurtaux 5.5 (1'st Pazzini 6), Fares 5, B. Zuculini 4, Buchel 5,

Romulo 5, Valoti 5 (15'st Verde 5.5), Matos 5.5, Petkovic 5 (23'

st Calvano sv). (17 Silvestri, 40 Coppola, 8 Fossati, 9 Kean, 14

F. Zuculini, 19 Gonzalez, 21 Lee, 37 Bearzotti, 69 Souprayen).

All: Pecchia 5.



Crotone (4-3-3): Cordaz 6, Sampirisi 6, Ceccherini 6, Capuano

6, Martella 6, Mandragora 6, Barberis 6.5, Benali 6,5 (32' st

Crociata sv), Ricci 7 (36' st Faraoni sv), Trotta 6 (27' st

Budimir sv), Stoian 6.5. (3 Festa, 78 Viscovo, 6 Rohden, 9

Nalini, 13 Izco, 14 Suljic, 20 Pavlovic, 93 Ajeti, 99 Simy).

All: Zenga 6.5.



Arbitro: Rocchi di Firenze 6.5

Reti: 3' pt Barberis, 8' st Stoian, 22' st Ricci

Espulso al 16' st B. Zuculini per fallo diretto

Ammoniti: Ricci, Giaccherini, Martella, Fares, Stoian,

Capuano per gioco falloso.

Recupero: 2' e 2'

Spettatori: 16.075

Angoli: 3-1 per il Verona.



I GOL

- 3' pt: Crotone in vantaggio. Fallo inutile di Bruno Zuculini e punizione dai venticinque metri di Barberis che

aggira la barriera e batte Nicolas.



- 8' st: raddoppio del Crotone. Bella azione sulla destra, assist di Ricci, difesa gialloblu ferma e Stoian di destro sbuca e batte Nicolas.



LE STATISTICHE

• Il Crotone torna alla vittoria in trasferta, dopo quattro sconfitte consecutive in campionato.



• Questa è la seconda partita giocata fuori casa in Serie A in cui il Crotone è riuscito a segnare più di due gol; la precedente è stata contro il Bologna nel novembre 2017.



• Inoltre per il Crotone è la seconda trasferta di Serie A in cui riesce a mantenere inviolata la propria porta; la prima è stata nel maggio 2017 contro il Pescara.



• Per il Verona invece è la quarta sconfitta consecutiva in Serie A, parziale in cui i gialloblu hanno subito mediamente tre reti ad incontro.



• La rete di Andrea Barberis è la seconda segnata complessivamente dal Crotone su punizione diretta in Serie A, dopo quella trasformata da Stoian contro il Cagliari (ottobre 2016).



• Il gol di Barberis (al terzo minuto) è la rete più veloce segnata dal Crotone in questo campionato ed il primo in generale dei calabresi nei primi 15 minuti di gioco.



• Adrian Stoian, al primo gol in questa Serie A, non segnava in campionato da febbraio 2017 (contro il Cagliari).



• Federico Ricci realizza al suo esordio in Serie A con la maglia del Crotone un gol e un assist: non ci era mai riuscito finora nel massimo campionato nella stessa partita.



• Bruno Zuculini è il giocatore che ha ricevuto più cartellini rossi nei cinque maggiori campionati europei 2017/18 (tre).



• Il Verona inoltre è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi in questo campionato (cinque).



- 22' st: terza rete del Crotone. Contropiede dei calabresi e palla che Benali serve per Ricci, spettacolare sinistro a giro dell'ex Genoa che infila nuovamente Nicolas.



Foto (Gazzetta)