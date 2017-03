Calcio, Serie A: vincono le prime tre, si rilancia l\'Inter, frena l\'Atalanta

ROMA, 13 MARZO - Lazio-Torino, questa sera alle 20.45, chiuderà definitivamente la ventottesima giornata di Serie A, con i biancocelesti impegnati a tenere il passo dell'Inter – con l'opportunità di scavalcare i milanesi – e il Toro che proverà a reinventarsi e dare ancora un senso al suo campionato.

Tra venerdì e domenica, però, la Serie A ci ha fornito indicazioni importanti. Soprattutto, hanno vinto le prime tre, si è rilanciata l'Inter e ha frenato l'Atalanta di Gasperini.

Ma andiamo con ordine: venerdì la Juventus batte il Milan allo Stadium, con una partita dominata per lunghi tratti ma affondata nell'abisso delle polemiche arbitrali a causa del rigore assegnato ai bianconeri nel recupero. All'ultimo respiro passano gli uomini di Allegri e l'esultanza dello Stadium al goal di Dybala è forse qualcosa di più della semplice gioia per una rete al novantesimo, perchè questo rigore può valere uno scudetto. Poi negli spogliatoi i rossoneri protestano a modo loro, sfasciando un po' tutto, ma questa è un'altra storia.

E - a proposito di episodi arbitrali - questi non mancano neanche al San Paolo, col Napoli che s'impone sul Crotone per tre a zero, seppur con due rigori dubbi. Protestano i calabresi, ma la superiorità degli Azzurri mette comunque a tacere ogni tipo di lamentela. In serata risponde la Roma, con lo stesso risultato – tre a zero – contro la gemella di sventure del Crotone, il Palermo: non basta l'entusiasmo della nuova presidenza Baccaglini per salvare una stagione ormai irrimediabilmente compromessa e i giallorossi vincono con merito, grazie ai goal di El Shaarawy (22'), Dzeko (76') e Bruno Peres (91'). Buona la prova del francese Grenier, all'esordio dal primo minuto dopo qualche scampolo di partita contro la Fiorentina: suo – tra l'altro - l'assist per il vantaggio romanista nel primo tempo.

Il risultato che fa più rumore è però quello maturato nel pomeriggio di ieri a San Siro. Vincono i nerazzuri più blasonati e lo fanno in maniera spietata: sette a uno il risultato finale. L'Inter è adesso quarta a cinquantaquattro punti, a meno sei dal Napoli e a più uno dalla Lazio, impegnata stasera. L'atalanta, invece, conferma una leggera flessione dopo la vittoria di fine febbraio contro il Napoli: nelle ultime due, contro Fiorentina (in casa) e Inter (in trasferta), solo un punto per gli uomini di Gasperini, che non per questo sono tagliati fuori dall'Europa. Anzi: sarà un ulteriore banco di prova per i bergamaschi, se è vero che le favole passano anche attraverso peripezie e insidie.

Per il resto, il turno ci ha regalato un bel derby della Lanterna, dove a trionfare è stata la Samp (1-0, gol di Muriel), che non vinceva andata e ritorno della stracittadina dalla stagione 1959-60. Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna è andato invece ai rossoblù, grazie alla rete di Mattia Destro. Infine, la Fiorentina ha battuto il Cagliari nel finale per uno a zero, il Chievo si è imposto per quattro a zero sull'Empoli e il Pescara ha perso in casa, contro l'Udinese, per tre a uno. Ma questo, forse, non fa più notizia.

Claudio Canzone

Fonte foto: webnews.it