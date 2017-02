Calcio, Serie B: Ciofani firma la vittoria del Frosinone contro il Verona. La Spal è seconda

FERRARA, 25 FEBBRAIO - Lo vince il Frosinone il big match della ventisettesima giornata. La squadra di Pasquale Marino batte il Verona grazie al calcio di rigore realizzato da Daniel Ciofani al 15’. La Spal approfitta delle sconfitte della squadra di Pecchia e del Benevento per portarsi al secondo posto grazie al 2-0 rifilato al Perugia. Floccari sblocca il risultato al 37’ e Schiattarella chiude i conti in pieno recupero siglando il 2-0 al 93’.

Quarto posto per il Bari dopo il roboante 4-3 nell’anticipo di Benevento. La squadra di Colantuono conferma l’ottimo momento di forma e conquista la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Risale l’Entella, che torna in zona playoff con la vittoria interna sul Carpi. Di Caputo e Catellani i gol che regalano tre punti e accentuano la crisi della squadra di Castori, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

In zona salvezza spiccano le vittoria del Pisa (4-2 sul campo dell’Ascoli) e del Trapani, a cui basta una rete di Maracchi al 40’ per superare la Salernitana e abbandonare l’ultima posizione in classifica. Ottima vittoria per l’Avellino che batte 3-1 il Vicenza con la doppietta di D’Angelo e l’ottavo gol in campionato di Ardemagni. Risale anche il Brescia dopo il 4-1 rifilato al Cittadella nel primo anticipo di ieri.

Classifica Frosinone 51 Avellino 35 Spal 48 Ascoli 34 Benevento 46 Salernitana 32 Verona 46 Pisa 31 Bari 40 Brescia 31 Perugia 39 Cesena 29 Cittadella 39 Latina 29 Entella 38 Pro Vercelli 28 Spezia 38 Vicenza 28 Novara 37 Trapani 25 Carpi 36 Ternana 23

Giuseppe Sanzi

