Hellas Verona-Catanzaro 2-2. Giallorossi avanti con Candela, ripresi, superati ma Pecorino li salva su rigore.
VERONA 16 OTT. – Il Catanzaro sblocca velocemente, si fa riprendere sempre nel primo tempo, soffre e, alla lunga, viene sopravanzato dal Verona ma poi riesce a pareggiare portando a casa il primo punto esterno stagionale, salvando la panchina a Giorgio Gorgone.
Gialloblù subito in pressing con Livramento al 4’ che calcia fuori e conclusione di Iannoni poco dopo. Risponde al 6’ il Catanzaro con un colpo di testa di Giovane sul cross dalla sinistra di Di Francesco.
Mosquera e Sarr ci provano ma sempre con conclusioni alle stelle ma è il Catanzaro ad andare in vantaggio all’11’ con Candela, grazie ad un destro che fulmina Perilli sul servizio di Di Francesco che serve ad Imperiale pronto a prolungare per l’esterno giallorosso.
Il Verona accusa il colpo, conclude con Sarr al 15’ ma sempre senza inquadrare lo specchio. Fiammata del Catanzaro al 22’ con Iemmello che mette in azione sulla destra Candela bravo a servire in contropiede Pecorino che calcia subito col destro e trova Perilli attento.
Al 33’ Candela anticipa Sarr da due passi regalando solo un corner agli scaligeri. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 37’ con la rete di Mosquera che si inserisce su Ruggero ed Imperiale sulla palla dal fondo di Libramento. Pigliacelli blocca al 40’ su Sarr e salva ancora su Sarr al 44’ con un super intervento.
Ripresa con Franky Tchaouna al posto di Mosti e stesso spartito del primo tempo col Verona proiettato costantemente in avanti. All’8’ Mosquera sfiora la terza doppietta consecutiva con una conclusione di poco fuori.
Un sussulto giallorosso ad opera di Pecorino (20’) con un tiro a giro di poco alla destra della porta scaligera. Sull’11° corner si materializza il sorpasso del Verona con la doppietta di Mosquera che di testa sovrasta tutti, con Ruggero che si fa sorprendere.
Le sostituzioni danno slancio al Catanzaro: al 29’ giocata di Pafundi per Pecorino messo giù in area da Calabrese. E’ rigore e dal dischetto si presenta lo stesso Pecorino che alla mezzora pareggia con un’esecuzione impeccabile alla sinistra di Perilli.
Baroni cerca il tutto per tutto con le sostituzioni ma dopo il 5° cambio perde Cerbone per infortunio. I muniti scorrono senza grosse emozioni e il risultato non cambia, col Catanzaro che gioisce per il punto conquistato in rimonta dopo essere stato, a sua volta, rimontato.
Carlo Talarico
Il tabellino:
HELLAS VERONA-CATANZARO 2-2
MARCATORI: 11’ pt Candela (C), 37’ pt Mosquera (V), 22’ st Mosquera (V), 30’ st Pecorino (C rig.).
HELLAS VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Calabrese (33’ st Slotsager), Dawidowicz, De Battisti (33’ st Cerbone); Iannoni, Le Borgne, (33’ st Harroui) Bernede; Livramento (18’ st Akalè), Mosquera, Sarr (27’ st Frese). A disp.: Leali, Mulattieri, Kastanos, Lella, Cham, Sezonienko, Ekuban. All.: Baroni.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Candela, Mosti (1’ st Tchaouna Franky), Petriccione, Di Francesco (26’ st Pafundi); Iemmello (26’ st Arditi), Giovane (18’ st Alesi); Pecorino (41’ st Koffi). A disp.: Marietta, Verrengia, Postiglione, Frosinini, Dorval, D’Alessandro, Buso. All.: Gorgone.
ARBITRO: Perri di Roma 1.
Assistenti arbitrali: Di Giacinto e Pistarelli.
Quarto uomo: Drigo.
Var: Santoro. Avar: Gariglio.
ESPULSO: nessuno.
AMMONITI: Livramento (V), Imperiale (C).
NOTE: spettatori 15.000 circa. Angoli: 11-0 per il Verona. Recupero: pt 1’, st 5’.
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