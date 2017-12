Calcio, Serie C: Casertana-Catanzaro 2-1 (Video-Highlights)

CASERTA 23 DICEMBRE - Nulla da fare per il Catanzaro, incerottato più che mai, sul campo di una Casertana determinata che prima va in vantaggio, poi si fa recuperare e nella ripresa raddoppia sugli sviluppi di un calcio di rigore malamente calciato da Turchetta.

Sin da subito è la Casertana a metterci più grinta e voglia di portarsi in vantaggio e già al 10’ sbloccano il risultato grazia ad una palla alta dalla destra sulla quale Maita valuta male la ricaduta consentendo a Turchetta il controllo e il tiro che non dà scampo a Nordi.

La Casertana ci riprova poi al 24’ con un colpo di testa di Polak che finisce però a lato. Il Catanzaro piano piano risale e capita sui piedi di Nicoletti una ghiotta palla, ma la sua conclusione di sinistro in diagonale si perde sul fondo. I calabresi non mollano e sul finire del tempo riacciuffano la parità grazie alla prodezza balistica su punizione di Falcone (aiutato da una leggera deviazione della barriera) e per Cardelli non c’è niente da fare.

Nella ripresa il Catanzaro appare troppo compassato e guardingo mentre la Casertana macina gioco, tiene palla e si riversa, costantemente, nella metà campo giallorossa. Al 7’ su un’azione di Turchetti è velocissimo Alfageme a deviare alle spalle di Nordi ma l’attaccante è in posizione fuorigioco e l’arbitro non convalida. Poi la Casertana arriva al raddoppio: Turchetta si presenta praticamente da solo davanti a Nordi sulla cui respinta Nicoletti atterra D’Anna. Il rigore concesso viene neutralizzato da Nordi che devia la debole giocata di Turchetta ma poi l’accorrente D’Anna segna senza che il portiere giallorosso possa far nulla.

Il tecnico Dionigi dà sostanza all’attacco con Letizia, Kanis e Lukanovic ma il risultato non cambia, nonostante la Casertana giochi una mezzora in dieci per l’espulsione di Alfageme. Alla fine la Casertana supera per 2-1 un Catanzaro che avrebbe potuto osare di più ma, causa assenze in ogni reparto, non ha potuto fare di più.



Il tabellino:

CASERTANA-CATANZARO 2-1

Marcatori: 10’ pt Turchetta (Ce); 45’ pt Falcone (Cz); 19’ st D’Anna (Ce).



CASERTANA (3-4-1-2): Cardelli; Rainone, Polak, Finizio; D’Anna, De Rose, Rajcic, De Marco (16’ st Marotta); Carriero; Turchetta (27’ st Lorenzini), Alfageme. A disp.: Avella, Gragnaniello, Forte, Padovan, Cigliano, Santoro, Minale, Tripicchio, Colli. All.: D’Angelo.



CATANZARO (3-4-1-2): Nordi; Riggio (23’ st Kanis), Di Nunzio, Sirri; Icardi (27’ st Letizia), Maita (12’ st Van Ransbeek), Zanini, Nicoletti (27’ st Imperiale); Spighi; Falcone, Puntoriere (23’ st Lukanovic). A disp.: Marcantognini, Pellegrino, Benedetti, Infantino, Anastasi. All.: Dionigi.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Ammoniti: De Rose, Marotta (Ce); Maita, Puntoriere, Icardi, Riggio (Cz).

Espulso: 25’ st Alfageme (Ce) per gioco falloso, allontanato mister D’Angelo al 33’ st.



Note: spettatori 2000 circa di cui un centinaio provenienti da Catanzaro. Angoli: 4-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 6’.

Carlo Talarico