Calcio. Serie C: Catanzaro - Catania sara' "giornata giallorossa"

CATANZARO 27 MARZO - Catanzaro – Catania non è una partita come le altre. E' una sfida particolarmente sentita da entrambe le tifoserie per una rivalità sportiva nata ormai da tanto tempo. Due piazze molto calorose che hanno scritto pagine importanti della storia calcistica del Sud. Ed è per questa sfida che è stata indetta la “Giornata Giallorossa”.

La gara – che si disputerà al “Ceravolo” sabato 31 marzo alle 16,45 – si preannuncia infuocata perché entrambe le formazioni hanno da centrare i propri obiettivi: i rossoblù inseguono il primo posto in classifica; le Aquile, reduci dalla bella vittoria di Monopoli, vogliono conquistare i punti necessari per mettersi al sicuro dal rischio play-out.

Ci sono così tutti gli ingredienti per assistere a un match ricco di emozioni in cui anche il pubblico potrà fare la differenza. Ecco perché, per favorire la presenza sugli spalti, la società ha deciso di praticare prezzi dei biglietti molto vantaggiosi, ricordando che non varranno abbonamenti, tessere, accrediti e omaggi rilasciati a vario titolo.



Di seguito l'elenco dei settori con i relativi costi:

Curva “Capraro” intero 6 euro – ridotto 2 euro;

Distinti intero 10 euro – ridotto 3 euro;

Tribuna “Est” e “Ovest” intero 12 euro – ridotto 4 euro;

Tribuna centrale intero 18 euro – ridotto 6 euro;

Tribuna “Vip” intero 23 euro – ridotto 12 euro.

I bambini sotto i 12 anni entreranno gratis seppur muniti di tagliando che dovrà essere emanato in prevendita o al botteghino dello stadio.

Potranno usufruire del tagliando ridotto le donne, gli over 65, i militari e i ragazzi della fascia d'età compresa tra i 12 e i 18 anni.

A tutti gli abbonati è offerto in omaggio un biglietto ridotto per il proprio settore (pur non potendo garantire la possibilità di scegliere un posto attiguo a quello dello stesso abbonato).

Il diritto di prelazione per gli abbonati, che al momento dell’acquisto del biglietto dovranno esibire la propria tessera, si potrà esercitare soltanto nei giorni di mercoledì 28 e giovedì 29 marzo al botteghino dello stadio “Ceravolo”, aperto dalle ore 12 alle ore 19 (orario continuato). Da venerdì 30 marzo i posti non opzionati saranno messi in vendita, così come tutti gli altri, nelle solite prevendite e al botteghino dello stadio (venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9.30 ad inizio gara).