Calcio: Serie C; girone A, B e C risultati e classifica

ROMA , 3 MAR - Risultati e classifica della 28/a giornata, 9/a di ritorno, del girone A ,B e C del campionato di calcio di Serie C.

Girone A risultati e classifica



Alessandria-Arzachena rinviata

Carrarese-Giana Erminio 2-2

Gavorrano-Pisa 1-0

Livorno-Cuneo 0-1

Lucchese-Pistoiese rinviata

Monza-Prato rinviata

Olbia-Arezzo rinviata

Pro Piacenza-Siena rinviata

Viterbese-Piacenza rinviata

ha riposato: Pontedera.



Classifica: Siena 52 punti; Livorno 51; Pisa 47; Viterbese 46;

Alessandria 38; Carrarese 37; Monza e Giana Erminio 36; Piacenza

e Olbia 35; Arzachena 34; Pistoiese 32; Pontedera 31; Lucchese

30; Arezzo e Pro Piacenza 28; Cuneo 26; Gavorrano 21; Prato 16.

Arezzo penalizzato di 3 punti.



* Da recuperare: Alessandria-Arzachena, Arezzo-Livorno,

Cuneo-Pro Piacenza, Lucchese-Pistoiese, Monza-Prato,

Olbia-Arezzo, Pro Piacenza-Siena e Viterbese-Piacenza.

Prossimo turno (sabato 10 marzo):

Arezzo-Monza

Arzachena-Carrarese

Cuneo-Olbia

Giana Erminio-Livorno

Lucchese-Gavorrano

Pisa-Alessandria

Pistoiese-Pontedera

Prato-Pro Piacenza

Siena-Viterbese

riposa: Piacenza



Girone B, risultati e classifica



Risultati e classifica della 28/a giornata, 9/a di ritorno, del girone B del campionato di calcio di Serie C.

Pordenone-Albinoleffe 0-0

Triestina-Bassano 0-0 (venerdi)

Vicenza-Fermana lunedi

Fano-Gubbio rinviata

Reggiana-Mestre rinviata

Feralpi Salò-Ravenna rinviata

Sambenedettese-Renate 2-0

Santarcangelo-Sud Tirol rinviata

Padova-Teramo 0-2



Classifica: Padova 49 punti; Sambenedettese 41; Bassano 40;

Reggiana 39; Feralpi Salò 37; Sud Tirol e Triestina 35;

Mestre e Pordenone 34; Renate 33; AlbinoLeffe 32; Fermana 31;

Vicenza 30; Gubbio 27; Ravenna e Teramo 26;

Santarcangelo 23; Fano 22. Modena escluso dal campionato dopo

quattro rinunce. Santarcangelo penalizzato di 1 punto.



Da recuperare: Fano-Gubbio, Feralpi Salò-Ravenna,

Reggiana-Mestre e Santarcangelo-Sud Tirol.

Prossimo turno (sabato 11 marzo):

Gubbio-Feralpi Salò

Bassano-Padova

Mestre-Pordenone

Albinoleffe-Ravenna

Fermana-Reggiana

Sud Tirol-Renate

Teramo-Santarcangelo

Triestina-Vicenza

riposano: Fano e Sambenedettese.

Girone C, risultati e classifica Risultati e classifica della 28/a giornata, 9/a di ritorno, del girone C del campionato di calcio di Serie C.

Rende-Bisceglie 1-1

Akragas-Lecce 0-2

Catania-Siracusa 1-0

Fidelis Andria-Reggina 0-0

Juve Stabia-Sicula Leonzio 3-0

Matera-Catanzaro 2-1

Monopoli-Casertana 1-1

Trapani-Racing Fondi 3-1

Virtus Francavilla-Paganese 0-0

ha riposato: Cosenza.



Classifica: Lecce 59 punti; Catania 52; Trapani 50; Matera 43;

Siracusa e Rende 42; Juve Stabia 39;

Monopoli 38; Cosenza 36; Bisceglie e Virtus Francavilla 34;

Catanzaro e Sicula Leonzio 31; Casertana 30;

Reggina 29; Fidelis Andria e Paganese 24; Racing Fondi 23;

Akragas 11. Penalizzazioni: Akragas e

Fidelis Andria 3 punti; Catanzaro e Matera 1 punto.



Prossimo turno (sabato 11 marzo):

Juve Stabia-Akragas

Siracusa-Casertana

Sicula Leonzio-Catania

Bisceglie-Cosenza

Racing Fondi-Fidelis Andria

Lecce-Matera

Reggina-Monopoli

Paganese-Rende

Catanzaro-Trapani

riposa: Virtus Francavilla.