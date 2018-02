Calcio: Serie C: Programma gare per girone A-B-C

PROGRAMMA GARE PER GIRONE

Si rende noto, a modifica di cui Com. Uff. n.61/L, n.62/L dell’11.08.2017 e n.81/L del 24.08.2017, che la 9a

giornata di campionato del girone di ritorno si svolgerà sabato 3 marzo 2018.

GIRONE “A”Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017.Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Dicembre 2017/Gennaio/Febbraio 2018.Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2018.GIRONE “B”Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2017/Gennaio/Febbraio 2018.Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2018.GIRONE “C”Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017.Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2017/Gennaio/Febbraio 2018.Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2018.ANTICIPO/POSTICIPOLe gare potranno essere soggette a varCAMPIONATO SERIE C 9a 19a GIORNATA DI RITORNOSi riporta il programma gare dalla 9a alla 19 a giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari. 9 a GIORNATA RITORNO – 3 MARZO 2018GIRONE AALESSANDRIA ARZACHENA Sabato Ore 14.30CARRARESE GIANA ERMINIO Sabato Ore 14.30GAVORRANO PISA Sabato Ore 14.30LIVORNO CUNEO Sabato Ore 14.30LUCCHESE PISTOIESE Sabato Ore 14.30MONZA PRATO Sabato Ore 14.30OLBIA AREZZO Sabato Ore 14.30PRO PIACENZA ROBUR SIENA Sabato Ore 14.30VITERBESE CASTRENSE PIACENZA Sabato Ore 14.30Riposa: PONTEDERAGIRONE BA.J. FANO GUBBIO Sabato Ore 18.30FERALPISALO' RAVENNA Sabato Ore 18.30PADOVA TERAMO Sabato Ore 16.30PORDENONE ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30REGGIANA MESTRE Sabato Ore 18.30SAMBENEDETTESE RENATE Sabato Ore 18.30SANTARCANGELO SUDTIROL Sabato Ore 18.30TRIESTINA BASSANO VIRTUS Venerdì Ore 20.45 Diretta SportitaliaVICENZA FERMANA Lunedì Ore 20.45 Diretta Rai SportGIRONE CAKRAGAS LECCE Sabato Ore 14.30CATANIA SIRACUSA Sabato Ore 16.30FIDELIS ANDRIA REGGINA Sabato Ore 16.30JUVE STABIA SICULA LEONZIO (*) Domenica Ore 14.30MATERA CATANZARO Sabato Ore 16.30MONOPOLI CASERTANA Sabato Ore 16.30RENDE BISCEGLIE Sabato Ore 16.30TRAPANI RACING FONDI Sabato Ore 14.30VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE Sabato Ore 16.30Riposa: COSENZA(*) Posticipo disposto per esigenze organizzative 139/366 10a GIORNATA RITORNO – 10-11 MARZO 2018GIRONE AAREZZO MONZA Sabato Ore 16.30ARZACHENA CARRARESE Sabato Ore 14.30CUNEO OLBIA Sabato Ore 14.30GIANA ERMINIO LIVORNO Sabato Ore 14.30LUCCHESE GAVORRANO Sabato Ore 16.30PISA ALESSANDRIA Sabato Ore 16.30PISTOIESE PONTEDERA Sabato Ore 20.30PRATO PRO PIACENZA Sabato Ore 18.30ROBUR SIENA VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 20.30Riposa: PIACENZAGIRONE BALBINOLEFFE RAVENNA Domenica Ore 14.30BASSANO VIRTUS PADOVA Domenica Ore 20.30FERMANA REGGIANA Domenica Ore 18.30GUBBIO FERALPISALO' Domenica Ore 20.30MESTRE PORDENONE Domenica Ore 16.30SUDTIROL RENATE Domenica Ore 14.30TERAMO SANTARCANGELO Domenica Ore 20.30TRIESTINA VICENZA Domenica Ore 16.30Riposa: A.J. FANO, SAMBENEDETTESEGIRONE CBISCEGLIE COSENZA Domenica Ore 18.30CATANZARO TRAPANI Domenica Ore 14.30JUVE STABIA AKRAGAS Domenica Ore 14.30LECCE MATERA Domenica Ore 18.30PAGANESE RENDE Domenica Ore 14.30RACING FONDI FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 14.30REGGINA MONOPOLI Domenica Ore 14.30SICULA LEONZIO CATANIA Domenica Ore 18.30SIRACUSA CASERTANA Domenica Ore 14.30Riposa: VIRTUS FRANCAVILLA11a GIORNATA RITORNO – 17-18 MARZO 2018GIRONE AALESSANDRIA GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.30CARRARESE LUCCHESE Sabato Ore 14.30GAVORRANO PONTEDERA Sabato Ore 16.30MONZA ROBUR SIENA Sabato Ore 16.30OLBIA ARZACHENA Sabato Ore 20.30PISA PIACENZA Sabato Ore 16.30PRATO PISTOIESE Sabato Ore 18.30PRO PIACENZA LIVORNO Sabato Ore 16.30VITERBESE CASTRENSE AREZZO Sabato Ore 20.30Riposa: CUNEOGIRONE BA.J. FANO SAMBENEDETTESE Domenica Ore 16.30PORDENONE FERMANA Domenica Ore 16.30RAVENNA MESTRE Domenica Ore 16.30REGGIANA GUBBIO Domenica Ore 16.30RENATE BASSANO VIRTUS Domenica Ore 16.30SANTARCANGELO TRIESTINA Domenica Ore 14.30TERAMO ALBINOLEFFE Domenica Ore 16.30VICENZA SUDTIROL Domenica Ore 20.30Riposa: FERALPISALO’, PADOVAGIRONE CAKRAGAS SICULA LEONZIO Domenica Ore 18.30CASERTANA RACING FONDI Domenica Ore 18.30CATANIA REGGINA Domenica Ore 18.30COSENZA LECCE Domenica Ore 14.30FIDELIS ANDRIA CATANZARO Domenica Ore 14.30MONOPOLI PAGANESE Domenica Ore 18.30RENDE JUVE STABIA Domenica Ore 18.30TRAPANI BISCEGLIE Domenica Ore 14.30VIRTUS FRANCAVILLA SIRACUSA Domenica Ore 14.30Riposa: MATERA12a GIORNATA RITORNO – 20-21 MARZO 2018GIRONE AALESSANDRIA CARRARESE Martedì Ore 20.30ARZACHENA CUNEO Martedì Ore 14.30GAVORRANO MONZA Martedì Ore 16.30GIANA ERMINIO OLBIA Martedì Ore 16.30LIVORNO ROBUR SIENA Martedì Ore 20.30LUCCHESE VITERBESE CASTRENSE Martedì Ore 18.30PIACENZA PRATO Martedì Ore 18.30PISTOIESE PISA Martedì Ore 20.30PONTEDERA PRO PIACENZA Martedì Ore 18.30Riposa: AREZZOGIRONE BA.J. FANO REGGIANA Mercoledì Ore 20.30ALBINOLEFFE FERMANA Mercoledì Ore 20.30BASSANO VIRTUS MESTRE Mercoledì Ore 20.30GUBBIO RENATE Mercoledì Ore 14.30PADOVA FERALPISALO’ Mercoledì Ore 20.30SAMBENEDETTESE VICENZA Mercoledì Ore 18.30SUDTIROL TERAMO Mercoledì Ore 16.30TRIESTINA PORDENONE Mercoledì Ore 20.30Riposa: RAVENNA, SANTARCANGELOGIRONE CAKRAGAS TRAPANI Mercoledì Ore 14.30BISCEGLIE CATANIA Mercoledì Ore 18.30CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30JUVE STABIA MATERA Mercoledì Ore 18.30LECCE FIDELIS ANDRIA Mercoledì Ore 20.30PAGANESE SIRACUSA Mercoledì Ore 14.30RACING FONDI COSENZA Mercoledì Ore 14.30REGGINA CASERTANA Mercoledì Ore 20.30SICULA LEONZIO RENDE Mercoledì Ore 18.30Riposa: MONOPOLI13a GIORNATA RITORNO – 24-25 MARZO 2018GIRONE AAREZZO GAVORRANO Sabato Ore 16.30CUNEO PONTEDERA Sabato Ore 14.30MONZA PRO PIACENZA Sabato Ore 20.30OLBIA ALESSANDRIA Sabato Ore 14.30PIACENZA GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.30PISA CARRARESE Sabato Ore 20.30PRATO LUCCHESE Sabato Ore 16.30ROBUR SIENA PISTOIESE Sabato Ore 20.30VITERBESE CASTRENSE LIVORNO Sabato Ore 20.30Riposa: ARZACHENAGIRONE BFERMANA FERALPISALO' Domenica Ore 16.30MESTRE PADOVA Domenica Ore 16.30PORDENONE REGGIANA Domenica Ore 16.30RAVENNA GUBBIO Domenica Ore 20.30RENATE VICENZA Domenica Ore 16.30SANTARCANGELO A.J. FANO Domenica Ore 20.30SUDTIROL SAMBENEDETTESE Domenica Ore 14.30TERAMO TRIESTINA Domenica Ore 16.30Riposa: ALBINOLEFFE, BASSANO VIRTUSGIRONE CCASERTANA LECCE Domenica Ore 14.30CATANIA PAGANESE Domenica Ore 14.30COSENZA AKRAGAS Domenica Ore 18.30FIDELIS ANDRIA SICULA LEONZIO Domenica Ore 14.30MATERA BISCEGLIE Domenica Ore 18.30MONOPOLI CATANZARO Domenica Ore 18.30RENDE TRAPANI Domenica Ore 14.30SIRACUSA REGGINA Domenica Ore 18.30VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA Domenica Ore 14.3014a GIORNATA RITORNO – 29-31 MARZO 2018GIRONE AALESSANDRIA LUCCHESE Giovedì Ore 18.30ARZACHENA PRATO (*) Venerdì Ore 14.30CARRARESE PIACENZA Giovedì Ore 18.30GAVORRANO CUNEO Giovedì Ore 16.30GIANA ERMINIO PISA Giovedì Ore 18.30LIVORNO MONZA Giovedì Ore 20.30PISTOIESE VITERBESE CASTRENSE Giovedì Ore 18.30PONTEDERA ROBUR SIENA Giovedì Ore 20.30PRO PIACENZA AREZZO Giovedì Ore 16.30Riposa: OLBIA(*) Posticipo disposto per esigenze organizzativeGIRONE BA.J. FANO ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.30FERALPISALO' BASSANO VIRTUS Sabato Ore 16.30GUBBIO TERAMO Sabato Ore 14.30PADOVA PORDENONE Sabato Ore 20.30REGGIANA SUDTIROL (°) Lunedì Ore 16.30RENATE MESTRE Sabato Ore 16.30SAMBENEDETTESE RAVENNA Sabato Ore 20.30VICENZA SANTARCANGELO Sabato Ore 20.30Riposa: FERMANA, TRIESTINA(°) Posticipo disposto per concomitanza altro eventoGIRONE CAKRAGAS VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 14.30BISCEGLIE FIDELIS ANDRIA Sabato Ore 18.30CATANZARO CATANIA Sabato Ore 18.30JUVE STABIA COSENZA Sabato Ore 18.30LECCE SIRACUSA Sabato Ore 14.30PAGANESE CASERTANA Sabato Ore 18.30RENDE MONOPOLI Sabato Ore 16.30SICULA LEONZIO RACING FONDI Sabato Ore 14.30TRAPANI MATERA Sabato Ore 14.30Riposa: REGGINA15a GIORNATA RITORNO –7-8 APRILE 2018GIRONE ACARRARESE GAVORRANO Sabato Ore 16.30CUNEO AREZZO Sabato Ore 14.30LUCCHESE ARZACHENA Sabato Ore 14.30MONZA PONTEDERA Sabato Ore 14.30OLBIA LIVORNO Sabato Ore 14.30PIACENZA PISTOIESE Sabato Ore 16.30PISA PRO PIACENZA Sabato Ore 18.30PRATO GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30VITERBESE CASTRENSE ALESSANDRIA Sabato Ore 14.30Riposa: ROBUR SIENAGIRONE BALBINOLEFFE FERALPISALO' Domenica Ore 20.30BASSANO VIRTUS SAMBENEDETTESE Domenica Ore 16.30FERMANA GUBBIO Domenica Ore 16.30MESTRE VICENZA Domenica Ore 16.30RAVENNA REGGIANA Domenica Ore 18.30SUDTIROL A.J. FANO Domenica Ore 14.30TERAMO RENATE Domenica Ore 16.30TRIESTINA PADOVA Domenica Ore 16.30Riposa: PORDENONE, SANTARCANGELOGIRONE CCASERTANA SICULA LEONZIO Domenica Ore 14.30CATANIA JUVE STABIA Domenica Ore 14.30COSENZA CATANZARO Domenica Ore 18.30FIDELIS ANDRIA AKRAGAS Domenica Ore 16.30MATERA RENDE Domenica Ore 18.30MONOPOLI BISCEGLIE Domenica Ore 18.30RACING FONDI PAGANESE Domenica Ore 16.30REGGINA LECCE Domenica Ore 14.30VIRTUS FRANCAVILLA TRAPANI Domenica Ore 14.30Riposa: SIRACUSA16a GIORNATA RITORNO –14-15 APRILE 2018GIRONE AALESSANDRIA PIACENZA Sabato Ore 20.30AREZZO ROBUR SIENA Sabato Ore 18.30CUNEO VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 14.30GIANA ERMINIO LUCCHESE Sabato Ore 14.30LIVORNO PISA Sabato Ore 14.30OLBIA PRATO Sabato Ore 14.30PISTOIESE ARZACHENA Sabato Ore 14.30PONTEDERA CARRARESE Sabato Ore 20.30PRO PIACENZA GAVORRANO Sabato Ore 16.30Riposa: MONZAGIRONE BA.J. FANO MESTRE Domenica Ore 16.30FERALPISALO' SANTARCANGELO Domenica Ore 16.30GUBBIO TRIESTINA Domenica Ore 16.30PADOVA ALBINOLEFFE Domenica Ore 20.30REGGIANA BASSANO VIRTUS (*) Lunedì Ore 20.30RENATE RAVENNA Domenica Ore 14.30SAMBENEDETTESE TERAMO Domenica Ore 16.30VICENZA PORDENONE Domenica Ore 16.30Riposa: FERMANA, SUDTIROL(*) Posticipo disposto per concomitanza altro eventoGIRONE CAKRAGAS CATANIA Domenica Ore 14.30BISCEGLIE REGGINA Domenica Ore 14.30CATANZARO SIRACUSA Domenica Ore 18.30JUVE STABIA MONOPOLI Domenica Ore 14.30LECCE RACING FONDI Domenica Ore 14.30RENDE CASERTANA Domenica Ore 18.30SICULA LEONZIO COSENZA Domenica Ore 18.30TRAPANI FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 14.30VIRTUS FRANCAVILLA MATERA Domenica Ore 18.30Riposa: PAGANESE17a GIORNATA RITORNO –21-22 APRILE 2018GIRONE AARZACHENA LIVORNO Sabato Ore 14.30CARRARESE PISTOIESE Sabato Ore 20.30GAVORRANO ALESSANDRIA Sabato Ore 14.30LUCCHESE OLBIA Sabato Ore 14.30MONZA GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.30PIACENZA PRO PIACENZA Sabato Ore 20.30PISA PONTEDERA Sabato Ore 20.30PRATO AREZZO Sabato Ore 20.30ROBUR SIENA CUNEO Sabato Ore 14.30Riposa: VITERBESE CASTRENSEGIRONE BALBINOLEFFE REGGIANA (*) Lunedì Ore 20.30BASSANO VIRTUS GUBBIO Domenica Ore 16.30FERMANA PADOVA Domenica Ore 16.30PORDENONE SAMBENEDETTESE Domenica Ore 16.30RAVENNA VICENZA Domenica Ore 16.30SANTARCANGELO RENATE Domenica Ore 16.30SUDTIROL FERALPISALO’ Domenica Ore 16.30TRIESTINA A.J. FANO Domenica Ore 14.30Riposa: MESTRE, TERAMO(*) Posticipo disposto per concomitanza altro eventoGIRONE CCASERTANA JUVE STABIA Domenica Ore 18.30CATANIA TRAPANI Domenica Ore 18.30COSENZA RENDE Domenica Ore 14.30FIDELIS ANDRIA MATERA Domenica Ore 18.30MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 18.30PAGANESE SICULA LEONZIO Domenica Ore 14.30RACING FONDI CATANZARO Domenica Ore 14.30REGGINA AKRAGAS Domenica Ore 18.30SIRACUSA BISCEGLIE Domenica Ore 14.30Riposa: LECCE18a GIORNATA RITORNO –28-29 APRILE 2018GIRONE AAREZZO PISA Sabato Ore 16.30CUNEO MONZA Sabato Ore 16.30GIANA ERMINIO GAVORRANO Sabato Ore 16.30LIVORNO CARRARESE Sabato Ore 16.30OLBIA VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 16.30PISTOIESE ALESSANDRIA Sabato Ore 16.30PONTEDERA PRATO Sabato Ore 16.30PRO PIACENZA ARZACHENA Sabato Ore 16.30ROBUR SIENA PIACENZA Sabato Ore 16.30Riposa: LUCCHESEGIRONE BA.J. FANO TERAMO Domenica Ore 14.30FERALPISALO' TRIESTINA Domenica Ore 14.30MESTRE SANTARCANGELO Domenica Ore 14.30RAVENNA SUDTIROL Domenica Ore 14.30REGGIANA PADOVA Domenica Ore 14.30RENATE FERMANA Domenica Ore 14.30SAMBENEDETTESE ALBINOLEFFE Domenica Ore 14.30VICENZA BASSANO VIRTUS Domenica Ore 14.30Riposa: GUBBIO, PORDENONEGIRONE CAKRAGAS RACING FONDI Domenica Ore 17.30BISCEGLIE CASERTANA Domenica Ore 17.30JUVE STABIA SIRACUSA Domenica Ore 17.30LECCE PAGANESE Domenica Ore 17.30MATERA CATANIA Domenica Ore 17.30RENDE FIDELIS ANDRIA Domenica Ore 17.30SICULA LEONZIO REGGINA Domenica Ore 17.30TRAPANI MONOPOLI Domenica Ore 17.30VIRTUS FRANCAVILLA COSENZA Domenica Ore 17.30Riposa: CATANZARO19a GIORNATA RITORNO –5-6 MAGGIO 2018GIRONE AALESSANDRIA CUNEO Sabato Ore 16.30ARZACHENA GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.30CARRARESE AREZZO Sabato Ore 16.30GAVORRANO PISTOIESE Sabato Ore 16.30LUCCHESE PRO PIACENZA Sabato Ore 16.30MONZA OLBIA Sabato Ore 16.30PIACENZA LIVORNO Sabato Ore 16.30PRATO ROBUR SIENA Sabato Ore 16.30VITERBESE CASTRENSE PONTEDERA Sabato Ore 16.30Riposa: PISAGIRONE BALBINOLEFFE VICENZA Domenica Ore 17.30FERMANA A.J. FANO Domenica Ore 17.30PADOVA GUBBIO Domenica Ore 17.30PORDENONE RENATE Domenica Ore 17.30SANTARCANGELO RAVENNA Domenica Ore 17.30SUDTIROL MESTRE Domenica Ore 17.30TERAMO REGGIANA Domenica Ore 17.30TRIESTINA SAMBENEDETTESE Domenica Ore 17.30Riposa: BASSANO VIRTUS, FERALPISALO'GIRONE CCASERTANA MATERA Domenica Ore 14.30CATANIA RENDE Domenica Ore 14.30COSENZA TRAPANI Domenica Ore 14.30FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.30MONOPOLI LECCE Domenica Ore 14.30PAGANESE CATANZARO Domenica Ore 14.30RACING FONDI BISCEGLIE Domenica Ore 14.30REGGINA JUVE STABIA Domenica Ore 14.30SIRACUSA SICULA LEONZIO Domenica Ore 14.30Riposa: AKRAGASNotizia segnalata da (IL PRESIDENTE Dott. Gabriele Gravina)