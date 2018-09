Calcio. Serie C: Rende Vs Catanzaro è derby, ecco i convocati dei tecnici Modesto e Auteri

RENDE, 21 SETTEMBRE - Calcio. Serie C: Rende-Catanzaro è derby, ecco i convocati dei tecnici Modesto e Auteri

Dopo la bella vittoria in casa della Paganese il Rende è pronto ad affrontare il primo derby della stagione.



Al “Lorenzon” arriva il Catanzaro di Auteri, banco di prova importante per i biancorossi, chiamati ad interpretare una prova importante sia dal punto di vista della determinazione che dell’atteggiamento tattico. Ne è convinto anche il tecnico Francesco Modesto che ha parlato al sito ufficiale.

Rende ecco i convocati di mister Francesco Modesto

1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo 13 Germinio, 3 Maddaloni, 6 Minelli, 23 Sabato, 5 Sanzone, 24 Calvanese 21 Awua, 17 Blaze, 4 Cipolla, 14 Di Giorno, 16 Franco, 8 Godano, 20 Laaribi, 2 Viteritti 15 Giannotti, 7 Gigliotti, 10 Actis Goretta, 11 Rossini, 9 Vivacqua, 18 Achik

Catanzaro ecco i convocati di mister Gaetano Auteri

Esclusi lo squalificato Figliomeni e l’indisponibile Infantino, il tecnico Gaetano Auteri ha convocato tutti i giallorossi per la trasferta di domani sera a Rende.



La lista dei convocati: 1 Golubovic, 2 Ciccone, 3 Pambianchi, 4 Maita, 5 Celiento, 6 Nicoletti, 7 D’Ursi, 8 Iuliano, 10 Giannone, 11 Statella, 12 Elezaj, 13 Favalli, 14 Riggio, 15 Signorini, 16 Eklu, 17 Kanoute, 18 Nikolopoulos, 19 De Risio, 20 Lame, 21 Fischnaller, 22 Mittica, 23 Figliomeni, 25 Posocco, 27 Repossi.