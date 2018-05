Calcio. Serie D, al via la post season: il programma gare e gli arbitri

ROMA, 11 MAGGIO – La Serie D tornerà in campo domenica 13 maggio alle ore 16 per lo spareggio promozione del Girone I Vibonese-Troina sul neutro del “Granillo” di Reggio Calabria. Previsti i supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Nella stessa giornata prende il via la post season con la 1^ giornata dei triangolari della Poule scudetto, le semifinali dei Play-Off e l’anticipo di una gara dei Play-out. Per le sole gare dei Play-Off e Play-Out saranno effettuati i supplementari in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Persistendo la parità accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato (Play-Off) e retrocederà in Eccellenza la peggiore classificata (Play-Out).VariazioniPlay-Off: Forli'-Fiorenzuola (ore 17); Imolese-Sangiovannese (posticipata al 20 maggio); Ponsacco-Real Forte Querceta (porte chiuse sul neutro Comunale “Leporaia” di Ponte a Egola (PI)Play-Out: Oltrepovoghera-Varese (anticipata al 13 maggio)Designazioni arbitraliSpareggio promozione Girone IVibonese-Troina (Luca Angelucci di Foligno)Poule ScudettoGirone 1: Aurora Pro Patria-Virtusvecomp Verona (Claudio Panettella di Bari). Riposa GozzanoGirone 2: Rimini-Albissola (Marco Monaldi di Macerata). Riposa Vis PesaroGirone 3: Potenza-Rieti (Giuseppe Collu di Cagliari). Riposa vincente spareggio Girone IPlay-OffGirone A: Caronnese-Chieri (Antonino Costanza di Agrigento), Como-Pro Sesto (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto)Girone B: Ponte S.p. Isola-Pergolettese (Matteo Centi di Viterbo), Rezzato-Darfo Boario (Paride Tremolada di Monza).Girone C: Campodarsego-Adriese (Claudio Petrella di Viterbo), Arzignano Valchiampo-Mantova (Giacomo Monaco di Termoli).Girone D: Forli'-Fiorenzuola (Sajmir Kumara di Verona).Girone E: Ponsacco-Real Forte Querceta (Maria Marotta di Sapri), Unione Sanremo-Viareggio (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto).Girone F: Avezzano-Pineto (Riccardo Pelagatti di Livorno), Matelica-L'Aquila (Daniele De Tommaso di Rieti).Girone G: Albalonga-Latina (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), Sff Atletico-Trastevere (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore).Girone H: Cavese-Audace Cerignola (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna), Team Altamura-Taranto (Jacopo Bertini di Lucca).Girone I: Nocerina-Ercolanese (Enrico Maggio di Lodi)Play-OutOltrepovoghera-Varese (Mario Saia di Palermo).