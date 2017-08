Calcio. Serie D: Coppa Italia, arbitri e variazioni al programma gare del turno preliminare

Serie D: Coppa Italia, arbitri e variazioni al programma gare del turno preliminare 62 squadre in campo domenica 20 agosto alle 16.00. Due anticipi al sabato, quattro posticipi al martedì e mercoledì

ROMA, 18 AGOSTO – Con le partite valide per il turno preliminare prende il via la 52^ edizione della Coppa Italia Serie D. Domenica 20 agosto alle 16.00 scendono in campo 62 squadre: le neopromosse dal campionato di Eccellenza, le retrocesse dal campionato di Lega Pro, le vincenti dei play-out 2015/16, le società ripescate, le società inserite in sovrannumero, le società classificatesi al termine della Stagione Sportiva 2016/2017 al 12^ e 11^ posto in classifica. Le sei società con il peggior punteggio nella Coppa Disciplina (Cavese, Ercolanese, L’Aquila, Nardò, Potenza e Turris).

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, si procederà direttamente ai tiri di rigore per decretare l'accesso alla fase successiva.Uniche eccezioni, gli anticipi Dro Alto Garda-Trento e Rimini-Romagna Centro in programma domani sabato 19rispettivamente alle ore 18.00 e 20.30. Riguardo il programma di domenica, sono otto le variazioni d’orario: alle 17.00 prendono il via Cassino-Città di Campobasso e Nardò-Taranto, alle 17.30 Sancataldese-Paceco, alle 18.00 Sestri Levante-Ligorna, Ghivizzano-Seravezza (al comunale di Seravezza), Ebolitana-Portici e Sarnese-Ercolanese, alle 20.30 Mantova-Levico.Il turno preliminare si chiuderà martedì 22 agosto con Forlì-Sasso Marconi (ore 20.30) e mercoledì 23 con Como-Olginatese (ore 18.00 – comunale di Seregno), Atletico-San Teodoro (ore 16.00) e Cavese-Aversa Normanna (ore 20.30).Lumezzane-Rezzato e Acireale-Messina non si giocheranno per l’espressa rinuncia formalizzata da Lumezzane e Messina al Dipartimento Interregionale. Rezzato ed Acireale quindi accedono direttamente al 1^ turno.1)Tamai-Cjarlins Muzane (Arbitro Matteo Dallapiccola di Trento)2) Calvi Noale-Clodiense Chioggia (Niccolò Panozzo di Castelfranco Veneto)3) Legnago-Ambrosiana (Marco Cecchin di Bassano del Grappa)4) Adriese-Liventina (Andrea Sprezzola di Mestre)5) Dro-Trento (Giulio Bonaldo di Conegliano)7) Varesina-Bustese (Marco Sicurello di Seregno)8) Lecco-Arconatese (Manuel Berti di Varese)9) Mantova-Levico (Luca Baldelli di Reggio Emilia)10) Ciserano-Scanzorosciate (Filippo Prior di Ivrea)11) Como-Olginatese (Simone Biffi di Treviglio)12) Pavia-Oltrepovoghera (Alessandro Di Graci di Como)13) Crema-Derthona (Sajmir Kumara di Verona)14) Borgaro Nobis-Castellazzo (Michele Giordano di Novara)15) Bra-Albissola (Emilio Zanotti di Pavia)16) Sestri Levante-Ligorna (Marco Tedesco di Pisa)17) Rimini-Romagna Centro (Michele Delrio di Reggio Emilia)19) Forlì-Sasso Marconi (Simone Piazzini di Prato)20) Ghivizzano-Seravezza (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno)21) Aquila Montevarchi-Sangiovannese (Riccardo Pelagatti di Livorno)22) Viareggio-Tuttocuoio (Costin Sparatu di Siena)23) Colligiana-San Donato Tavarnelle (Jacopo Bertini di Lucca)24) Trestina-Villabiagio (Valentina Finzi di Foligno)25) Sangiustese-Castel Fidardo (Stefano Camilli di Foligno)26) Recanatese-Fabriano Cerreto (Andrea Bindella di Pesaro)27) Sassari Latte Dolce-Budoni (Giuseppe Collu di Cagliari)28) Lanusei-Tortolì (Marco Porcheddu di Oristano)29) Atletico-San Teodoro (Francesco Foresta di Nola)30) Anzio-Latina (Matteo Centi di Viterbo)31) Aprilia-Lupa Roma (Gianluca Sili di Viterbo)32) Cassino-Città di Campobasso (Gabriele Scatena di Avezzano)33) Pineto-L’Aquila (Pierfabio Falasca di Pescara)34) Francavilla-Nerostellati (Davide Di Marco di Ciampino)35) Alto Tevere-Audace Cerignola (Claudio Panettella di Bari)36) Nardò-Taranto (Giorgio Piacenza di Bari)37) Potenza-Sporting Fulgor (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco)38) Ebolitana-Portici (Domenico De Girolamo di Avellino)39) Francavilla Pz-Altamura (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore)40) Sarnese-Ercolanese (Ivan Catallo di Frosinone)41) Cavese-Aversa Normanna (Giuseppe Vingo di Pisa)42) Turris-Città di Gragnano (Franco Iacovacci di Latina)43) Cittanovese-Vibonese (Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola)44) Roccella-Isola Capo Rizzuto (Valentina Garoffolo di Vibo Valentia)45) Palazzolo-Troina (Marino Rinaldi di Messina)46) Sancataldese-Paceco (Rosario Antonio Grasso di Acireale)