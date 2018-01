Calcio. Serie D: Designazioni arbitrali, variazioni e programma della prossima giornata. Serie D: 21^giornata (24^ gironi A-B-D), programma e arbitri

ROMA, 26 GENNAIO - Serie D in campo questo weekend per la 21^giornata di campionato (24^ gironi A-B-D). Alle ore 14.30 di domani in campo solo quattro squadre: Borgosesia-Varesina (Gir.A) e Sporting Fulgor-Sarnese (Gir.H), mentre ben sette gare sono interessate dalla variazione di orario nella giornata di domenica: ore 15.00 Avezzano-Vis Pesaro (Gir. F), Nardò-Pomigliano (Gir.H), Sanremo-Montecatini (Gir.E), Budoni-Lattedolce (Gir.G), Acireale-Troina e Città di Gela-Messina (Gir.I) ore 15.30, Gravina-San Severo (Gri.H). Per la gara Union Feltre-Cjarlins Mazane (Gir. D) è prevista la variazione di campo, la gara si giocherà al “Comunale Viale Marconi Loc. Boscherai di Padavena”. Inoltre per Avezzano-Vis Pesaro (Gir.F) la prefettura dell’Aquila ha disposto la chiusura del settore Distinti e la vendita del numero massimo di 200 biglietti acquistabili fino alle ore 19,00 del giorno antecedente la gara.

Nel girone A la capolista Gozzano andrà in cerca di punti sul campo “Walter Righi” di Borgaro Torinese mentre Caronnese, diretta inseguitrice, ospiterà in casa la Pro Sesto. Pro Patria spettatrice, nel girone B, del big match d’alta quota tra Rezzato-Pontisola . Per quanto riguarda il trio in vetta al girone C, solo la Virtus Verona giocherà in esterna. La formazione di Fresco infatti dovrà vedersela contro l'Este, quarta forza del girone. Nel girone D la capolista Rimini sarà impegnata nel Derby in casa del Forlì. Le dirette inseguitrici, Fiorenzuola e Villabiagio, sperano in un passo falso dei biancorossi per recuperare punti. Nel quartetto di testa del Girone E si prevedono partite sulla carta alla portata ma non diamo mai nulla per scontato. Per quanto riguarda il girone F sfide al vertice tra Matelica-Vastese e Vis Pesaro-Avezzano. Nelle zone alte del girone G il Rieti proverà ad allungare il proprio vantaggio sulle inseguitrici essendo l'unica, delle tre, a giocare in casa. Anche il Potenza, nel girone H, cercherà di allungare il passo sfruttando l’incrocio che interesserà le inseguitrici: Cavese-Team Altamura e Taranto-Audace Cerignola. Chiude il girone I dove il Troina, atteso ad Acireale, tenterà di evitare l’avvicinamento della Vibonese impegnata a Portici.Designazioni arbitrali:Seregno-Folgore Caratese (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto), Arconatese-Derthona (Adolfo Baratta di Rossano), Borgaro Nobis-Gozzano (Alessio Angelo Boscarino di Siracusa), Borgosesia-Varesina (Domenico Castellone di Napoli), Chieri-Bra (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Caronnese-Pro Sesto (Fabiano Simone di Bologna), Casale -Oltrepovoghera (Giuseppe Collu di Cagliari), Castellazzo B.da-Olginatese (Francesco D'eusanio di Faenza), Pavia-Como (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna),Varese-Inveruno (Francesco Croce di Novara).Lecco-Virtus Bergamo (Michele Delrio di Reggio Emilia), Romanese-Dro (Giuseppe Romaniello di Napoli), Ciliverghe Mazzano-Lumezzane (Matteo Mori di La Spezia), Darfo Boario-Caravaggio (Maria Marotta di Sapri), Grumellese-Crema (Luca Capriuolo di Bari), Levico Terme-Ciserano (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Pergolettese-Bustese (Valerio Gioviani di Termoli), Rezzato-Ponte S.p. Isola (Marco Monaldi di Macerata), Trento-Scanzorosciate (Graziella Pirriatore di Bologna).Adriese-Ambrosiana (Emanuele Bracaccini di Macerata), Calvi Noale-Legnago (Alessandro Cutrufo di Catania), Campodarsego-Montebelluna (Alessandro Munerati di Rovigo), Este-Virtusvecomp Verona (Simone Galipo' di Firenze), Liventina-Delta (Marco Russo di Torre Annunziata), Mantova-Belluno (Antonio Acampora di Ercolano), Tamai-Clodiense Chioggia (Daniel Cadirola di Milano), Union Arzignanochiampo-Abano (Niccolo' Turrini di Firenze), Union Feltre-Cjarlins Muzane (Luca Calvi di Bergamo).Castelvetro-Pianese (Fabio Catani di Fermo), Colligiana-Mezzolara (Andrea Bordin di Bassano del Grappa), Forli'-Rimini (Luca Angelucci di Foligno), Lentigione-Romagna Centro (Gabriele Gandolfo di Bra), Sammaurese-Aquila Montevarchi (Gilberto Gregoris di Pescara), Sangiovannese-Vivialtoteveresansepolcro (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Sasso Marconi-Fiorenzuola (Andrea Bindella di Pesaro), Tuttocuoio-Imolese (Giuseppe Rispoli di Locri), Vigor Carpaneto-Sporting Club Trestina (Samuele Andreano di Prato), Villabiagio-Correggese (Mario Perri di Roma 1).: Albissola-Scandicci (Davide Conti di Seregno), Finale Ligure-Massese (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Ghivizzano Borgoamozzano-Real Forte Querceta (Andrea Ancora di Roma 1), Lavagnese-Rignanese (Ettore Longo di Cuneo), Ligorna-Viareggio (Stefano Nicolini di Brescia), Ponsacco-Savona (Mario Milana di Trapani), San Donato Tavarnelle-Sestri Levante (Federico Gobbato di Basso Friuli), Seravezza Pozzi-Argentina (Daniele Cannata di Faenza), Unione Sanremo-Valdinievole Montecatini (Luca De Angeli di Milano).Avezzano-Vis Pesaro (Jacopo Bertini di Lucca), Castelfidardo-Fabriano Cerreto (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Citta’ Di Campobasso-Nerostellati (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Francavilla-Pol.olimpia Agnonese (Filippo Giaccaglia di Jesi), L'Aquila-Sangiustese (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Matelica-Vastese (Michele Giordano di Novara), Pineto-San Nicolo Teramo (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), Recanatese-Monticelli (Mattia Ubaldi di Roma 1), San Marino-Jesina (Giacomo Casalini di Pontedera).: Anzio-Aprilia (Luca Zucchetti di Foligno), Budoni-Latte Dolce Sassari (Marco Porcheddu di Oristano), Cassino-Lupa Roma (Dario Madonia di Palermo), Lanusei-Sff Atletico (Simone Taricone di Perugia), Monterosi-Albalonga (Claudio Panettella di Bari), Nuorese-Flaminia (Valerio Crezzini di Siena), Ostiamare-Latina (Paolo Armando Mulas di Sassari), Rieti-Tortoli (Salvatore Morabito di Taurianova), Trastevere-San Teodoro (Pierfabio Falasca di Pescara).Az Picerno-Francavilla (Alessandro Di Graci di Como), Cavese-Team Altamura (Daniele De Tommaso di Rieti), Citta Di Gragnano-Aversa Normanna (Marco Emmanuele di Pisa), Gravina-San Severo (Marco Bodini di Verona), Manfredonia-Potenza (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore), Nardo-Pomigliano (Andrea Cattaneo di Civitavecchia), Sporting Fulgor-Polisportiva Sarnese (Andrea Bianchini di Perugia), Taranto-Audace Cerignola (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto), Turris-Frattese (Giuseppe Zuffada di Sulmona).: Acireale-Troina (Davide Di Marco di Ciampino), Cittanovese-Roccella (Valentina Garoffolo di Vibo Valentia), Citta Di Gela-Acr Messina (Gabriele Scatena di Avezzano), Gelbison Vallo D.lucania-Sport Club Palazzolo (Carina Susana Vitulano di Firenze), Isola Capo Rizzuto-Palmese (Rosario Antonio Grasso di Acireale), Nocerina-Ercolanese (Simone Biffi di Treviglio), Paceco-Igea Virtus Barcellona (Gianluca Sili di Viterbo), Portici-Vibonese (Matteo Centi di Viterbo), Sancataldese-Ebolitana (Stefano Camilli di Foligno).