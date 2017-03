Calcio - Serie D, domani i recuperi della 27^di campionato e ritorno semifinale Coppa Italia Chieri-Darfo Boario

ROMA, 28 MARZO – La Serie D torna in campo domani con sette recuperi relativi alla 27^giornata di campionato, la decima di ritorno. Le partite riguardano le società che hanno prestato i calciatori alla Rappresentativa Serie D per la 69^Viareggio Cup, fischio d’inizio alle ore 15 per tutte.

Sempre per domani alle 15 è in programma la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Chieri e Darfo Boario (andata 1-0), rinviata al 19 aprile quella tra Albalonga e Bisceglie perché in concomitanza con il recupero di campionato dei pugliesi.



Designazioni arbitrali



SERIE D – recuperi 27^giornata

Varese-Pro Settimo (Valentina Garoffolo di Vibo Valentia)

Cavenago Fanfulla-Ponte S.P.Isola (Sajmir Kumara di Verona)

Pro Patria-Grumellese (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno)

Delta Rovigo-Rignanese (Jacolo Tolve di Salerno)

Imolese-Virtus Castelfranco (Michele Ruggiero di Roma1)

Trastevere-Bisceglie (Alessio-Clerico di Torino)

Sersale-Sicula Leonzio (Mattia Politi di Lecce)



COPPA ITALIA –semifinale ritorno

Chieri-Darfo Boario (Matteo Mercenario di Genova)



















