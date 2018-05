Calcio. Serie D domani la finale di Coppa Italia (diretta streaming)

A Firenze (ore 16.30) l’ultimo atto San Donato Tavarnelle-Campodarsego, diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND. Domenica alle ore 16 in campo per Poule Scudetto, Playoff e Playout.

ROMA, 18 MAGGI – 90 minuti più eventuali rigori per scrivere la storia: San Donato Tavarnelle e Campodarsego si contenderanno domani la Coppa Italia Serie D nella finale al CFF FIGC-LND “Gino Bozzi” di Firenze, trofeo che finora nessuna delle due squadre ha mai vinto. Calcio d’inizio alle ore 16.30, partita in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

Entra nella fase decisiva la Post Season Serie D: dopo la salvezza già ottenuta dall’Oltrepovoghera (che ha condannato il Varese in Eccellenza), domani alle ore 16 ripartono i Playout con l’anticipo del girone H San Severo-Frattese, tutte le altre partite si disputeranno domenica 20 maggio. Nella stessa giornata si affronteranno le vincitrici del campionato nella 2^ giornata dei triangolari della Poule Scudetto e le squadre impegnate nei Playoff. In quest’ultimo caso andranno in scena per la maggior parte le finali di girone, mentre si recupereranno le semifinali Imolese-Sangiovannese (la vincente affronterà il Forlì tra una settimana) e Troina-Igea Virtus (la vincente affronterà il l’Ercolanese tra una settimana). Rinviata al 26 maggio Campodarsego-Arzignano Valchiampo per l’impegno in Coppa Italia del club biancorosso.Domani alle ore 16 in campo anche sei squadre nella Fase Finale del campionato Juniores Serie D. Si gioca la 2^ giornata dei triangolari, che si chiuderanno mercoledì prossimo insieme al ritorno degli abbinamenti. Le cinque vincenti dei 3 triangolari e dei 2 abbinamenti affronteranno agli ottavi (andata 30 maggio, ritorno 2 giugno) le 11 società classificate al primo posto nei singoli gironi di appartenenza al campionato Nazionale Juniores.Designazioni arbitraliFinale Coppa Italia Serie DSan Donato Tavarnelle-Campodarsego (arbitro Marco Monaldi di Macerata; guardalinee Amedeo Fine di Battipaglia e Giuseppe Centrone di Molfetta; quarto uomo Matteo Centi di Viterbo)Poule scudettoGirone 1: Virtusvecomp Verona-Gozzano (arbitro Marco Emmanuele di Pisa) Riposa: Pro PatriaGirone 2: Vis Pesaro - Rimini (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto – porte chiuse sul neutro Comunale di Fossombrone) Riposa: AlbissolaGirone 3: Vibonese - Potenza (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto) Riposa: RietiPlayoffGirone A: Como - Chieri (Jacopo Bertini di Lucca)Girone B: Pergolettese - Darfo Boario (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia)Girone C: Campodarsego-Arzignano Valchiampo *posticipata al 26 maggioGirone D: Imolese - Sangiovannese (Claudio Petrella di Viterbo)*semifinaleGirone E: Unione Sanremo - Ponsacco (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore)Girone F: Matelica - Pineto (Enrico Maggio di Lodi)Girone G: Albalonga - Trastevere (Sajmir Kumara di Verona)Girone H: Cavese - Taranto (Riccardo Pelagatti di Livorno – divieto vendita biglietti ai residenti in Puglia)Girone I: Troina - Igea Virtus (Giuseppe Collu di Cagliari) *semifinalePlayoutGirone A: Casale-Varesina (Daniele Perenzoni di Rovereto)Girone B: Lumezzane-Ciserano (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna)Girone D: Castelvetro - Mezzolara (Giuseppe Repace di Perugia)Girone E. Rignanese-Scandicci (Simone Biffi di Treviglio)Girone F: San Nicolò Teramo-Jesina (Michele Giordano di Novara- Stadio Comunale S.Egidio alla Vibrata)Girone G: Lanusei-Nuorese (Adalberto Fiero di Pistoia)*ore 16.30Girone H: San Severo-Frattese (Luca Angelucci di Foligno)* domani; Turris-Aversa Normanna (ParideTremolada di Monza)Girone I: Palmese - Ebolitana (Alessandro Di Graci di Como)Fase Finale JunioresTr 1: Pontisola-Gozzano (arbitro Umberto Crainich di Conegliano) Riposa: Aurora Pro PatriaTr 2: Scandicci-Liventina (Andrea Faccini di Parma) Riposa: Virtusvecomp VeronaTr 3: Audace Cerignola-Turris (Vito Guerra di Venosa) Riposa: Città di Gela