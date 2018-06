Calcio. Serie D, domani la finale Scudetto Vibonese-Pro Patria: la terna arbitrale

VIBBO VALENTIA, 1 GIUGNO – La post season di Serie D si chiuderà domani con la finale Scudetto tra Vibonese e Pro Patria, in programma alle ore 17 presso lo stadio “Fedini” di San Giovanni Valdarno (Ar).



La partita tra le vincenti dei gironi I e B del campionato sarà diretta da Maria Marotti di Sapri insieme agli assistenti Davide Stringini di Avezzano e Lorenzo Colasanti di Grosseto. In caso di parità al termine dei tmpi regolamentari si andrà ai caci di rigore.

Il match sarà trasmesso in live streaming sul sito seried.lnd.it e sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.MODALITA’ DI ACCREDITO - La gara è organizzata in collaborazione con le società A.S.D. SANGIOVANNESE asdsangiovannese1927@gmail.comLa vendita dei biglietti verrà effettuata presso i botteghini dello stadio ed prezzo del biglietto viene così stabilito:Alla tifoseria della Vibonese è assegnata la Tribuna Laterale Coperta € 8,00Alla tifoseria della Aurora Pro Patria è assegnata la Gradinata Scoperta € 8,00

L’apertura dei cancelli dello stadio avverrà alle ore 15,30.

La tribuna centrale coperta, è riservata agli accreditati, alle autorità, alle tessere Federali e del C.O.N.I., a quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E..

Le Società affiliate potranno richiedere un massimo di n. 2 accrediti, inviando richiesta su carta intestata alla sopracitata e-mail entro entro le ore 19,00 di venerdì 1° giugno 2018 e ritirandolo al botteghino presso lo stadio.

La stampa accederà alla tribuna centrale, saranno concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta di accredito su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti e le seguenti procedure:



Ciascuna testata giornalistica e/o agenzia di stampa dovrà inviare, entro le ore 19,00 di venerdì 1° giugno 2018, la richiesta di accredito alle sopracitate e-mail, tenendo presente che sarà consentita la presenza di un numero massimo di due giornalisti e di un fotografo per ciascuna testata accreditata. Al solo fotografo, in possesso di regolare accredito, è consentito l’accesso a bordo campo. Tale accredito va richiesto anche dai fotografi professionisti muniti di tessera personale dell’ordine, non segnalati da alcuna testata giornalistica. Le emittenti televisive, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione valida per la Stagione Sportiva in corso, dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, nei modi e nei tempi sopramenzionati, e sarà consentita la presenza di un numero massimo di due giornalisti e di un operatore per ciascuna testata televisiva accreditata. Non è consentito l’accesso dell’operatore-TV a bordo campo.



Le emittenti radiofoniche, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione valida per la Stagione Sportiva in corso, dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, nei modi e nei tempi sopramenzionati, e sarà consentita la presenza di un numero massimo di due giornalisti accreditati, ai quali non e’ consentito l’accesso a bordo campo.