Calcio- Serie D: domani turno infrasettimanale per i gironi A-B-D. “Giovani D Valore”: pubblicata 3^graduatoria

ROMA 16 GENNAIO – Nuovo turno infrasettimanale in Serie D per i soli gironi A-B-D, il terzo in questo campionato per i gironi in sovrannumero (il prossimo è in programma il 21 febbraio).

Le squadre scenderanno in campo domani alle ore 14.30 per la 22^giornata, la terza di ritorno, ad accezione di Rezzato-Crema posticipata alle 20.30.

Nel girone B riposa la Grumellese.

Variazioni

Gir A: Arconatese-Como (comunale “Garaviglia” di Inveruno)

Gir B: Lecco-Dro (porte chiuse); Rezzato-Crema (ore 20.30)

Designazioni

Girone A: Seregno - Bra (Marco Porcheddu di Oristano), Arconatese - Como (Salvatore Morabito di Taurianova), Borgaro Nobis - Inveruno (Matteo Dallapiccola di Trento), Borgosesia - Olginatese (Luca Zucchetti di Foligno), Chieri - Oltrepovoghera (Andrea Sprezzola di Mestre), Derthona - Pro Sesto (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Caronnese - Varesina (Carina Susana Vitulano di Firenze), Castellazzo B.da - Gozzano (Marco Emmanuele di Pisa), Pavia - Folgore Caratese (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto), Varese - Casale (Andrea Ancora di Roma 1)

Girone B: Bustese - Scanzorosciate (Fabian Brognati di Ferrara), Lecco - Dro (Jacopo Pascariello di Lecce), Romanese - Aurora Pro Patria (Gianluca Sili di Viterbo), Ciliverghe Mazzano - Virtus Bergamo (Alessandro Munerati di Rovigo), Darfo Boario - Ponte S.p. Isola (Alessandro Di Graci di Como), Levico Terme - Caravaggio (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Pergolettese - Ciserano (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Rezzato - Crema (Luigi Catanoso di Reggio Calabria), Trento - Lumezzane (Nicola Di Giovanni di Caserta)

Girone D: Castelvetro - Rimini (Alessio Angelo Boscarino di Siracusa), Forli' - Vivialtoteveresansepolcro (Simone Biffi di Treviglio), Lentigione - Imolese (Simone Galipo' di Firenze), Pianese - Fiorenzuola Ssarl.d. (Daniele De Tommaso di Rieti), Sammaurese - Romagna Centro (Mario Milana di Trapani), Sangiovannese - Sporting Trestina (Daniele Virgilio di Trapani), Sasso Marconi - Correggese (Francesco Lipizer di Verona), Tuttocuoio - Colligiana (Ilaria Bianchini di Terni), Vigor Carpaneto - Mezzolara (Valentina Finzi di Foligno), Villabiagio - Aquila Montevarchi (Francesco Foresta di Nola)

GIOVANI D VALORE

Pubblicato il 3° aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore”, l’iniziativa del Dipartimento Interregionale che premia economicamente le società più virtuose nell’impiego dei giovani calciatori oltre i quattro previsti da regolamento.

Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone aggiornate alla 17^giornata di campionato (19^ gironi A-B-D):

Gir A: Seregno 910 punti; Borgosesia 850; Varesina 779

Gir B: Virtus Bergamo 1069; Ciserano 780; Ponte SP Isola 765

Gir C: Liventina 1349; Montebelluna 1217; Union Feltre 1047

Gir D: V.Sansepolcro 1457; Forlì 994; Castelvetro 825

Gir E: Argentina 980; Finale 907; Scandicci 874

Gir F: Recanatese 971; Jesina 792; Pineto 682

Gir G: Budoni 1006; Ostiamare 951; Latte Dolce 716

Gir H: Sarnese 991; Aversa Normanna 778; Gravina 559

Gir I: Troina 629; Portici 563; Paceco 531

Per le classifiche complete consulta il Comunicato Ufficiale n°82 a questo link