Calcio - Serie D: Ecco il regolamento play off 2016/2017

ROMA 31 MARZO - Regolamento play off 2016 / 2017 Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato oggi il regolamento dei play off per la stagione sportiva 2016/2017. Le fasi di svolgimento delle gare sono quindi così disciplinate:

Partecipano alla prima fase (semifinali di girone) le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ognuno dei 9 gironi del campionato di serie D. In caso di parità al termine del campionato tra squadre occupanti le posizioni indicate, si terrà conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità, nell’ordine: della differenza reti nel confronto tra loro, della differenza reti generale, del numero di reti segnate, del miglior piazzamento in Coppa Disciplina ed in ultima battuta, sorteggio.Le quattro squadre interessate si affronteranno in una gara unica e la squadra di casa, sarà quella con il miglior piazzamento e dunque 2^ contro 5^ e 3^ contro 4^. Il miglior piazzamento avrà valore, per il passaggio del turno, anche in caso di pareggio al termine del match e successivi tempi supplementari. Le vincenti si incontreranno a loro volta, sempre in gara unica, con la squadra di casa derivante dal miglior piazzamento ottenuto in campionato. Anche in questo caso, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. In caso non fossero questi ultimi sufficienti, passerà al turno successivo sempre la squadra con il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione.Graduatoria finaleLe nove squadre vincitrici della prima fase, saranno inserite in una graduatoria finale e definitiva, secondo i criteri enucleati nel comunicato ufficiale N° 111 del 31 marzo 2017 unitamente ai bonus previsti.Per conoscere tutti i dettagli del regolamento si invita a prendere visione del Comunicato Ufficiale N° 111 del 31/3/207 in allegato.

SCARICA IL REGOLAMENTO UFFICIALE CLICCA QUI

F.I.G.C.