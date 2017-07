Calcio. Serie D, ecco le graduatorie ripescaggi per la stagione 2017/2018

ROMA, 20 LUGLIO - Nuovo, importante step verso la prossima stagione di Serie D. In attesa di conoscere il numero di posti vacanti per completare l’organico, ecco la graduatoria delle società ritenute idonee per il ripescaggio nel massimo campionato dilettantistico. Al momento sono sicuramente cinque gli slot liberi (non hanno presentato domanda di iscrizione Altovicentino, Melfi, Macchia, Real Metapontino e Racing Roma, quest’ultime per espressa rinuncia), numero che potrebbe crescere nell’eventualità di ripescaggi in Serie C o di veto del Consiglio Direttivo, visto il parere della CO.VI.SO.D., per i club non ritenuti in possesso dei requisiti necessari.

Le modalità indicate nel CU n°1 stabiliscono che saranno ammesse, in ordine alternato, una società della graduatoria delle perdenti gli spareggi tra le seconde di Eccellenza (I e II turno) e una della graduatoria di Serie D perdenti Play-out e retrocesse a seguito di distacco superiore a 8 punti.SOCIETA’ PERDENTI SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA (I e II turno, s.s. 2016/2017)1. SASSO MARCONI punti 32,52. FRANCAVILLA punti 283. ACIREALE punti 244. CITTANOVESE punti 225. TORTONA punti 20,5SOCIETA’ SERIE D PERDENTI PLAY-OUT E RETROCESSE A SEGUITO DI DISTACCO SUPERIORE PUNTI 8, s.s. 2016/20171. OLGINATESE punti 42,52. RECANATESE punti 39,53. ROCCELLA punti 314. SANGIOVANNESE punti 305. LEVICO TERME punti 24,56. MURAVERA punti 23,57. AGROPOLI punti 22,58. LEGNANO punti 229. CASTROVILLARI punti 8In caso di ulteriore vacanza di organico, dopo aver esaurito le graduatorie citate, saranno ammessi i club retrocessi direttamente e, in seconda battuta, quelli provenienti dai Campionati di Eccellenza ma non partecipanti alla fase nazionale delle gare spareggio-promozione tra le seconde classificate.SOCIETA’ SERIE D RETROCESSE DIRETTAMENTE, s.s. 2016/20171. VIRTUS CASTELFRANCO punti 40SOCIETA’ ECCELLENZA1. PATERNO punti 15,52. TERGU PLUBIUM punti 12

Non sono state inserite in graduatoria le domande presentate da:

- CALCIO ROMANESE (Società sorta da fusione fra CALCIO e ROMANESE): per aver beneficiato la Società



CALCIO di ripescaggio nella stagione sportiva 2015/2016

- ZENITH AUDAX: per aver beneficiato di ripescaggio nella stagione sportiva 2015/2016