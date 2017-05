Calcio - Serie D, Final Four scudetto: programma, modalita\' accredito, vendita biglietti

Serie D, Final Four scudetto: programma, modalità accredito, vendita biglietti

ROMA, 25 MAGGIO – La Poule Scudetto entra nel vivo con le finali in programma la prossima settimana a Fermo e Monte San Giusto (MC). Delle nove vincitrici dei gironi di Serie D sono rimaste in corsa quattro squadre per il titolo di campione d’Italia: Monza, Ravenna, Bisceglie e Sicula Leonzio.

A variazione delle date comunicate in precedenza, cambia il calendario gare con semifinali il 31 maggio e finale il 2giugno. In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si va direttamente ai calci di rigore.31 maggio 2017Sicula Leonzio-Monza (ore 17, Stadio Comunale “Villa San Filippo” di Monte San Giusto)Bisceglie-Ravenna (ore 20.30, Stadio Comunale “B.Recchioni”di Fermo)2 giugno 2017 – ore 17Stadio Comunale “B.Recchioni”di FermoI tagliandi validi per gli incontri potranno essere acquistati direttamente presso i botteghini dei due impianti al costo di 10 euro.Società, stampa, fotografi ed emittenti dovranno inviare la propria richiesta di accredito alle mail sangiustesecalcio@gmail.com (Sicula Leonzio-Monza) e info@fermanafc.com (Bisceglie-Ravenna e finale 2 giugno) entro le ore 17 del 30 maggio per le semifinali ed entro le ore 17 dell’1 giugno per la finale:Max 2 accrediti su carta intestata, ritiro presso botteghino dello stadio.: Max 2 giornalisti e 1 fotografo per testata, richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante della testata insieme ai documenti di identità e tesserini giornalista dei richiedenti. Accesso a bordo campo per il solo fotografo.: documento d’identità, consentito accesso a bordo campo.(regolarmente autorizzate per la stagione sportiva 2016/17): max 2 giornalisti ed 1 operatore. Richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante insieme ai documenti di identità e tesserini giornalista dei richiedenti. Non sarà consentito accesso a bordo campo.