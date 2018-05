Calcio. Serie D: giovedì le semifinali Scudetto, programma gare e arbitri. Fase Finale Juniores: domani l’andata degli ottavi

ROMA, 29 MAGGIO – Le quattro squadre rimaste in corsa nella Poule Scudetto Serie D scenderanno in campo giovedì 31 maggio in occasione delle semifinali: alle ore 16 andrà in scena Aurora Pro Patria-Albissola presso lo stadio comunale di Rignano Sull’Arno (Via Roma 29, Fi), mentre alle 18.30 sarà il turno di Gozzano-Vibonese allo stadio “V. Fedini” di San Giovanni Valdarno (Piazza Palermo – Ar).

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari saranno i rigori a sancire la squadra che accederà in finale sabato 2 giugno.

Designazioni arbitrali semifinali Poule ScudettoAurora Pro Patria-Albissola (arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto; assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Andrea Torresan di Bassano del Grappa) Gozzano-Vibonese (Adalberto Fiero di Pistoia; Antonio Di Lauro di Frattamaggiore e Stefano Franco di Padova) Domani alle ore 16 al via gli ottavi della Fase Finale del campionato Juniores Serie D con le partite di andata (ritorno sabato 2 giugno).A partire da questo momento entrano in gioco le 11 prime classificate dei rispettivi gironi in campionato.Designazioni arbitrali Ottavi Fase Finale Juniores Serie DSeregno-Chieri (arbitro Gioele Iacobellis di Pisa)Virtus Bergamo-Pontisola (Valerio Bertuzzi di Piacenza)*ore 19Campodarsego-Ambrosiana (Alessio Marra di Mantova)Scandicci-Real Forte Querceta (Davide Giacometti di Gubbio)Aquila Montevarchi-Recanatese (Flavio Fantozzi di Civitavecchia)Ostiamare-Trastevere (Alessandro Recchia di Brindisi)Cavese-Pineto (Leonardo Mastrodomenico di Policoro)Città di Gela-Gravina (Valerio Bocchini di Roma 1)