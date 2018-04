Calcio: Serie D, gli arbitri e il programma gare della 33^ giornata (37^ gironi A-B-D)

ROMA, 27 APRILE – Penultima di campionato in Serie D: nel weekend si giocherà infatti la 33^ giornata, 37^ nei gironi A-B-D, che potrebbe decidere il destino di molte squadre in lotta per la promozione e per non retrocedere.

Si parte domani alle ore 15 con l’anticipo Borgosesia-Inveruno, tutte le altre formazioni scenderanno in campo domenica 29 aprile allo stesso orario ad eccezione di Tortolì-Monterosi alle 14.30.

Penalizzazione per il Viareggio che dovrà scontare un punto in meno in classifica nel girone E.



Variazioni

Gir A: Borgosesia-Inveruno (domani ore 15)

Gir B: Levico Terme-Crema (Comunale di Borgo Valsugana - TN)

Gir F: S.Nicolo-Fabriano (Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata - TE)

Gir G: Tortolì-Monterosi (ore 14,30)

Gir H: Aversa Normanna-Nardò (Comunale di Trentola Ducenta) e Pomigliano-Francavilla (Campo “Borsellino” di Volla – NA)



Designazioni Arbitrali

Girone A: Seregno-Casale (Mario Milana di Trapani), Arconatese-Bra (Davide Faraon di Conegliano), Borgosesia-Inveruno (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Derthona-Olginatese (Fabian Brognati di Ferrara), Caronnese-Gozzano (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), Castellazzo B.da-Borgaro Nobis (Marco Russo di Torre Annunziata), Como-Varesina (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna), Pavia-Oltrepovoghera (Jacopo Bertini di Lucca), Pro Sesto-Folgore Caratese (Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola), Varese-Chieri (Matteo Dallapiccola di Trento).

Girone B: Bustese Milano City Fc-Virtus Bergamo (Marco Gullotta di Siracusa), Lecco-Romanese (Paolo Armando Mulas di Sassari), Ciliverghe Mazzano-Aurora Pro Patria (Pierpaolo Loffredo di Torino), Ciserano-Lumezzane (Giorgio Vergaro di Bari), Darfo Boario -Grumellese (Adolfo Baratta di Rossano), Levico Terme-Crema (Salvatore Morabito di Taurianova), Pergolettese-Ponte S.p. Isola (Antonio Acampora di Ercolano), Scanzorosciate-Caravaggio (Pierfabio Falasca di Pescara), Trento-Dro (Simone Biffi di Treviglio).

Girone C: Abano-Legnago (Samuele Andreano di Prato), Adriese-Campodarsego (Alessandro Di Graci di Como), Ambrosiana-Mantova (Simone Taricone di Perugia), Montebelluna-Rovigo (Mario Perri di Roma 1), Cjarlins Muzane-Calvi Noale (Gabriele Restaldo di Ivrea), Clodiense Chioggia- Arzignano Valchiampo (Claudio Petrella di Viterbo), Tamai-Belluno (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Union Feltre-Este (Alessio Angiolari di Ostia Lido), Virtusvecomp Verona-Liventina (Matteo Centi di Viterbo).

Girone D: Castelvetro-Sporting Club Trestina (Franco Iacovacci di Latina), Fiorenzuola-Vivialtoteveresansepolcro (Filippo Giaccaglia di Jesi), Forli-Mezzolara (Andrea Bianchini di Perugia), Pianese-Aquila Montevarchi (Maurizio Barbiero di Campobasso), Rimini-Correggese (Carina Susana Vitulano di Firenze), Sammaurese-Lentigione (Davide Conti di Seregno), Sangiovannese-Colligiana (Simone Picchi di Lucca), Sasso Marconi-Romagna Centro (Giovanni Sanzo di Agrigento), Tuttocuoio-Vigor Carpaneto (Giuseppe Zuffada di Sulmona), Villabiagio-Imolese (Flavio Braghini di Bolzano).

Girone E: Albissola-Ghivizzano Borgoamozzano (Antonino Costanza di Agrigento), Argentina-Massese (Gabriele Gandolfo di Bra), Scandicci-Lavagnese (Michele Delrio di Reggio Emilia), Ligorna-Rignanese (Luca Cherchi di Carbonia), Real Forte Querceta-Savona (Mario Saia di Palermo), San Donato Tavarnelle-Unione Sanremo (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore), Sestri Levante-Finale Ligure (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Valdinievole Montecatini-Ponsacco (Daniele Virgilio di Trapani), Viareggio-Seravezza Pozzi (Edoardo Gianquinto di Trapani).

Girone F: Jesina-L'Aquila (Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa), Matelica-San Marino (Daniele Perenzoni di Rovereto), Monticelli-Castelfidardo (Emanuele Bracaccini di Macerata), Nerostellati-olimpia Agnonese (Marco Emmanuele di Pisa), Pineto-Avezzano (Andrea Ancora di Roma 1), San Nicolo Teramo-Fabriano Cerreto (Marco Bodini di Verona), Sangiustese-Francavilla (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Vastese-Recanatese (Valerio Vogliacco di Bari), Vis Pesaro-Citta’ Di Campobasso (Giuseppe Collu di Cagliari).

Girone G: Albalonga-Anzio (Mattia Caldera di Como), Flaminia-Lanusei (Stefano Camilli di Foligno), Cassino-Budoni (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Latina-Nuorese (Roberto Lovison di Padova), Latte Dolce Sassari-Trastevere (Andrea Calzavara di Varese), Lupa Roma-Sff Atletico (Stefano Nicolini di Brescia), Ostiamare-Rieti (Claudio Panettella di Bari), San Teodoro-Aprilia (Marco Sicurello di Seregno), Tortoli-Monterosi (Stefano Belfiore di Parma).

Girone H: Audace Cerignola-Gravina (Maria Marotta di Sapri), Aversa Normanna-Nardo (Eugenio Scarpa di Collegno), Pomigliano-Francavilla (Marco Monaldi di Macerata), Frattese-San Severo (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto), Manfredonia-Cavese (Davide Di Marco di Ciampino), Sarnese-Az Picerno (Jacopo Pascariello di Lecce), Potenza-Taranto (Giuseppe Repace di Perugia), Team Altamura-Sporting Fulgor (Ettore Longo di Cuneo), Turris-Citta Di Gragnano (Andrea Cattaneo di Civitavecchia).

Girone I: Ercolanese-Sancataldese (Andrea Bordin di Bassano del Grappa), Acireale-Cittanovese (Valerio Crezzini di Siena), Messina-Paceco (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Gelbison Vallo D.lucania-Citta Di Gela (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Igea Virtus Barcellona-Ebolitana (Alessandro Munerati di Rovigo), Roccella-Nocerina (Paride Tremolada di Monza), Palazzolo-Palmese (Michele Giordano di Novara), Troina-Portici (Riccardo Pelagatti di Livorno), Vibonese-Isola Capo Rizzuto (Giacomo Monaco di Termoli).