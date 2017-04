Calcio. Serie D, gli arbitri ed il programma della 31 giornata

Serie D, gli arbitri ed il programma della 31^giornata. Giudice Sportivo: le decisioni della 30^giornata

ROMA, 11 APRIEL – Torna subito in campo la Serie D, con la 31^giornata anticipata per le festività pasquali. Tre gli anticipi che aprono il turno domani: alle ore 15 V.Montecatini-Finale, alle 18.30 Borgosesia-Gozzano e alle 19.30 rende-Sicula Leonzio.

Tutte le altre partite sono in programma giovedì 13 aprile alle ore 15 con alcune eccezioni d’orario: alle 16 Città di Ciampino-Nocerina, Manfredonia-Gelbison e Sarnese-Frattese, alle 16.30 Anzio-Agropoli, alle 20 V.Bergamo-Ponte Isola, alle 20.30 Oltrepovoghera-Pro Sesto, Varese-Varesina, Fermana-Romagna Centro e Potenza-Picerno. Variazione di campo di gioco per Herculaneum-Bisceglie che si disputerà al “Vallefuoco” di Mugnano di Napoli.Girone A: Borgosesia - Gozzano (Costin Spataru di Siena), Caronnese - Legnano (Marco Monaldi di Macerata), Cuneo - Verbania (Gabriele Cascella di Bari), Folgore Caratese - Bustese (Marco Bodini di Verona), Inveruno - Chieri (Marco Ricci di Firenze), Oltrepovoghera - Pro Sesto (Marco Emmanuele di Pisa), Pinerolo - Casale (Andrea Ancora di Roma 1), Pro Settimo E Eureka - Bra (Giovanni Sanzo di Agrigento), Varese - Varesina (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno).Girone B: Aurora Pro Patria - Levico Terme (Simone Piazzini di Prato), Caravaggio - Virtus Bolzano (Francesco Foresta di Nola), Ciliverghe Mazzano - Lecco (Federico Votta di Moliterno), Ciserano - Monza (Massimiliano Rasia di Bassano del Grappa), Dro - Pergolettese (Federico Gobbato di Basso Friuli), Olginatese - Grumellese (Emanuele Frascaro di Firenze), Scanzorosciate - Cavenago Fanfulla (Antonino Costanza di Agrigento), Seregno - Darfo Boario (Federico Modesto di Treviso), Virtus Bergamo - Ponte S.pietro Isola (Daniele Virgilio di Trapani).Mestre - Union Triestina (Davide Moriconi di Roma 2), Abano - Tamai (Nicola Di Giovanni di Caserta), Montebelluna - Calvi Noale (Mattia Caldera di Como), Campodarsego - Altovicentino (Matteo Centi di Viterbo), Cordenons - Este (Marino Rinaldi di Messina), Eclisse Carenipievigina - Union Feltre (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Legnago Salus - Vigontina San Paolo (Fabiano Simone di Bologna), Vigasio - Belluno (Claudio Panettella di Bari), Virtusvecomp Verona - Union Arzignanochiampo (Aniello Rainone di Nola).: Castelvetro - Scandicci (Emanuele Bracaccini di Macerata), Colligiana - Ravenna (Andrea Maraniello di Paola), Delta Rovigo - Virtus Castelfranco (Francesco Cosso di Reggio Calabria), Fiorenzuola - Mezzolara (Amir Salama di Ostia Lido), Imolese - Adriese (Marco Stampatori di Macerata), Lentigione - Poggibonsi (Andrea Sprezzola di Mestre), Ribelle - San Donato Tavarnelle (Andrea Bindella di Pesaro), Rignanese - Pianese (Filippo Giaccaglia di Jesi), Sangiovannese - Correggese (Stefano Nicolini di Brescia).Fezzanese – Massese (Andrea Colombo di Como), Football Club Grosseto - Ponsacco (Michele Cinque di Pistoia), Ghivizzano Borgoamozzano - Jolly Montemurlo (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto), Ligorna - Argentina (Dario Madonia di Palermo), Real Forte Querceta - Lavagnese (Ilaria Bianchini di Terni), Savona - Gavorrano (Gianpiero Miele di Nola), Sestri Levante - Viareggio (Jacopo Pascariello di Lecce), Unione Sanremo - Sporting Recco (Simone Galipo' di Firenze), Valdinievole Montecatini - Finale Ligure (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto).Fermana - Romagna Centro (Gabriele Nube di Mestre), Matelica - Vis Pesaro (Mario Saia di Palermo), Monticelli - Campobasso (Franco Iacovacci di Latina), Recanatese - Olimpia Agnonese (Marco Cecchin di Bassano del Grappa), San Marino - Sammaurese (Francesco Lipizer di Verona), San Nicolo Teramo - Castelfidardo (Tommaso Zamagni di Cesena), Civitanovese - Jesina (Giuseppe Repace di Perugia), Vastese - Alfonsine (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco).Albalonga - Rieti (Matteo Marcenaro di Genova), Avezzano - Ostiamare Lido (Mattia Politi di Lecce), Citta Di Castello - Torres (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto), Flaminia - Lanusei (Valentina Garoffolo di Vibo Valentia), Muravera - Monterosi (Jacopo Tolve di Salerno), Nuorese - L'Aquila (Davide Copat di Pordenone), San Teodoro - Sporting Club Trestina (Riccardo Dell'oca di Como), Vivialtoteveresansepolcro - Arzachena (Matteo Gualtieri di Asti).: Herculaneum - Bisceglie (Daniele Perenzoni di Rovereto), Anzio - Agropoli (Milos Tomasello Andulajevic di Messina), Citta' di ciampino - Nocerina (Sajmir Kumara di Verona), Cynthia - Gravina (Giuseppe Trischitta di Messina), Francavilla - Madrepietra Daunia (Giacomo Vimercati di Cosenza), Manfredonia - Gelbison Vallo D.lucania (Simone D'angelo di Ascoli Piceno), Potenza - Az Picerno (Fabio Mattia Festa di Avellino), San Severo - Vultur (Ermanno Feliciani di Teramo), Trastevere - Nardo (Paolo Bitonti di Bologna).Aversa Normanna - Turris (Pietro Esposito di Aprilia), Cavese - Roccella (Adalberto Fiero di Pistoia), Gladiator - Citta Di Gragnano (Giorgio Vergaro di Bari), Palmese - Pomigliano (Rosario Antonio Grasso di Acireale), Sarnese - Frattese (Federico Mezzalira di Varese), Sancataldese - Citta Di Gela (Maria Marotta di Sapri), Sersale - Castrovillari (Ignazio Pennino di Palermo), Rende - Sicula Leonzio (Alessio Clerico di Torino).Pubblicati anche i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla 30^giornata con il Comunicato Ufficiale n°117. Si segnalano in particolare:Ammenda: 2.000 euro e 1 gara a porte chiuse Jolly Montemurlo; 1.500 Monza, 1.200 Città di Gela, 1.000 FermanaSqualifica: 4 gare – Pino Murgia e Nicola Ricca (Jolly Montemurlo), Fabrizio Casazza (Savona); 3 gare – Sandro Siciliano (Savona)Squalifica: 10 gare – Daniel Giampaolo (Anzio); 3 gare – Federico Moretti (S.Nicolò Teramo), Armando Prisco (Savona); fino al 27/9/2017 Tommaso Gialdini (Jolly Montemurlo); fino al 13/9/2017 Dario Fedi, Luis Kacorri, Ayoub Zlourhi (Jolly Montemurlo)F.I.G.C.