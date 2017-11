Calcio - Serie D: I provvedimenti del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo a seguito dell’ultimo turno di Serie D

Multa di 2000 euro per l’Isola Capo Rizzuto e due giornate di squalifica per i tecnici di Ercolanese e Tortolì



ROMA, 2 NOVEMBRE – In archivio la 10^ giornata di andata del Campionato di Serie D (12^ per i gironi A,B e D) con i relativi provvedimenti disciplinari di seguito, sinteticamente, riportati:

Ammenda - Euro 2.000 e diffida Isola Capo Rizzuto ; Euro 400 Turris.Squalifica per 2 giornate – Iardino Gennaro (Ercolenese), Loi Francesco (Tortolì); Squalifica per 1 giornata: Carobbi Stefano (Colligiana), Baldi Michele (Belluno), Mollo Vittorio (Latina ), Iachini Mauro (Monticelli), Di Gaetano Francesco e Porretto Vincenzo (Paceco 1976), Buglio Francesco (Real Forte Querceta), Iacobelli Agostino (Sangiovannese), Marzio Franco Alessand (Varesina).Squalifica per 3 giornate - Sorrentino Gennaro (Ercolanese), Corsale Raffaele (Aversa Normanna), Cristiano Matteo e Pellizzi Francesco (Isola Capo Rizzuto), Parrino Elian Franco (Legnago Salus), Petrarulo Francesco (Monticelli), Cosentino Marco (Paceco), Manganelli Pietro (San Donato Tavarnelle); Squalifica Per 2: Ausiello Giuseppe (Ercolanese), Molinari Sebastiano (Albissola), Acampora Gennaro (Argentina), Capra Edoardo (Finale), Florean Lauro (Liventina), Liccardi Vincenzo (Nocerina)