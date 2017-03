Calcio - Serie D il programma completo della 12^ di ritorno Girone A, B, C, D, E, F, G, H, I

Serie D, il programma del week end Inflitto un punto di penalizzazione all’Aquila ed al Poggibonsi. Cavese vs Castrovilalri e Trastevere – Picerno a porte chiuse.

ROMA 31 MARZO – Pronta ad andare in scena la 12^ giornata di ritorno del campionato. In campo domenica 2 aprile con fischio alle ore 15 ad eccezione di due match che verranno disputati, sempre alle 15, martedì 4. Le due gare sono Belluno – Triestina del girone C e Muravera – Latte Dolce nel G.

Quattro le sfide con fischio d’inizio diverso da quello ufficiale: Vald. Montecatini – Unione San Remo (E) alle ore 15.30, Gravina – Gelbison e San Severo – Madrepietra alle ore 15.30 mentre Manfredonia – Vultur alle 16, tutte del girone H. Due invece le gare a porte chiuse nei gironi I ed H, rispettivamente Cavese – Castrovillari e Trastevere – AZ Picerno. Nel girone F si segnala la variazione di campo per Monticelli – Recanatese che verrà disputata al Comunale “Villa San Filippo” a Monte San Giusto.Le ordinanze della Prefettura interessano i derby Varese – Legnano nel girone A, Fermana – Vis Pesaro nel girone F ed Avezzano – L’Aquila nel girone G. Per il match tra i lombardi si dispone il limite di biglietti 300 per i tifosi ospiti acquistabili entro le ore 19 di sabato così come per il derby abruzzese. Idem per la sfida “marchigiana” con l’unica differenza che il limite di vendita dei tagliandi per i tifosi pesaresi, viene stabilita dall’Autorità di P.S.Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione alle Società L’Aquila e Poggibonsi, da scontarsi nella stagione in corso.Per quanto riguarda la Giustizia Sportiva post Recuperi, si segnala anche l’ammenda di euro 2.500 inflitta al Trastevere, in aggiunta alla gara da disputarsi a porte chiuse.Le designazioni arbitraliBorgosesia-Varesina (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), Bustese-Verbania (Giuseppe Collu di Cagliari), Caronnese-Pro Settimo E Eureka (Claudio Panettella di Bari), Cuneo-Chieri (Paolo Bitonti di Bologna), Folgore Caratese-Gozzano (Francesco Lipizer di Verona), Inveruno-Pro Sesto (Francesco Cosso di Reggio Calabria), Oltrepovoghera-Casale (Giovanni Sanzo di Agrigento), Pinerolo-Bra (Jacopo Pascariello di Lecce), Varese-Legnano (Simone Piazzini di Prato).Aurora Pro Patria-Cavenago Fanfulla (Federico Gobbato di Basso Friuli), Caravaggio-Lecco (Giorgio Piacenza di Bari), Ciliverghe Mazzano-Pergolettese (Francesco Foresta di Nola), Ciserano-Darfo Boario (Alessandro Munerati di Rovigo), Levico Terme-Grumellese (Tommaso Zamagni di Cesena), Olginatese-Virtus Bolzano (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto), Scanzorosciate-Ponte S.pietro Isola (Federico Mezzalira di Varese), Seregno-Dro (Pierpaolo Loffredo di Torino), Virtus Bergamo-Monza (Maria Marotta di Sapri).Mestre-Calvi Noale (Andrea Maraniello di Paola), Abano-Union Arzignanochiampo (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Montebelluna-Altovicentino (Fabio Tucci di Ostia Lido), Campodarsego-Union Feltre (Filippo Prior di Ivrea), Cordenons-Legnago (Andrea Bindella di Pesaro), Eclisse Carenipievigina-Vigontina San Paolo (Marco Sicurello di Seregno), Belluno-Union Triestina (Gianpiero Miele di Nola), Vigasio-Tamai (Jacopo Bertini di Lucca), Virtusvecomp Verona-Este (Luca Baldelli di Reggio Emilia).Adriese-Poggibonsi (Salvatore Castorina di Acireale), Castelvetro-Correggese (Milos Tomasello Andulajevic di Messina), Colligiana-Virtus Castelfranco (Aniello Rainone di Nola), Rovigo-San Donato Tavarnelle (Giacomo Vimercati di Cosenza), Fiorenzuola-Pianese (Sajmir Kumara di Verona), Imolese-Ravenna (Daniele Perenzoni di Rovereto), Lentigione-Scandicci (Valentina Garoffolo di Vibo Valentia), Ribelle-Rignanese (Davide Moriconi di Roma 2), Sangiovannese-Mezzolara (Emilio Zanotti di Pavia).: Argentina-Ponsacco (Daniele Virgilio di Trapani), Fezzanese-Finale Ligure (Fabiano Simone di Bologna), Grosseto-Viareggio (Costin Spataru di Siena), Ghivizzano Borgoamozzano-Massese (Gabriele Nube di Mestre), Ligorna-Jolly E Montemurlo (Marco Monaldi di Macerata), Real Forte Querceta-Gavorrano (Alessio Clerico di Torino), Savona-Sporting Recco (Riccardo Dell'oca di Como), Sestri Levante-Lavagnese (Giuseppe Trischitta di Messina), Valdinievole Montecatini-Unione Sanremo (Federico Modesto di Treviso).Castelfidardo-Alfonsine (Luca Testi di Livorno), Fermana-Vis Pesaro (Matteo Marcenaro di Genova), Matelica-Olimpia Agnonese (Luca D'aquino di Roma 1), Monticelli-Recanatese (Pietro Esposito di Aprilia), San Marino-Romagna Centro (Angelo De Leo di Molfetta), Teramo-Jesina (Simone Picchi di Lucca), Civitanovese-Pineto (Adalberto Fiero di Pistoia), Vastese-Sammaurese (Gianluca Sili di Viterbo).Albalonga-Monterosi (Matteo Gualtieri di Asti), Avezzano-L'Aquila (Ermanno Feliciani di Teramo), Citta Di Castello-Lanusei (Jacopo Tolve di Salerno), Flaminia-Rieti (Nicola Donda di Cormons), Muravera-Latte Dolce Sassari (Mauro Cusanno di Chivasso), Nuorese-Sporting Club Trestina (Marco Bodini di Verona), Sef Torres-Arzachena (Michele Di Cairano di Ariano Irpino), Vivialtoteveresansepolcro-Ostiamare (Mattia Dal Pan di Belluno).A.v. Herculaneum-Citta' di Ciampino (Filippo Bonassoli di Bergamo), Anzio-Nocerina (Ignazio Pennino di Palermo), Cynthia-Nardo (Davide Copat di Pordenone), Francavilla-Agropoli (Franco Iacovacci di Latina), Gravina-Gelbison Vallo D.lucania (Massimiliano Rasia di Bassano del Grappa), Manfredonia-Vultur (Marco Ricci di Firenze), Potenza-Bisceglie (Federico Fontani di Siena), San Severo-Madrepietra Daunia (Mattia Politi di Lecce), Trastevere-Az Picerno (Simone D'angelo di Ascoli Piceno).Aversa Normanna-Citta Di Gela (Matteo Centi di Viterbo), Cavese-Castrovillari (Marco Stampatori di Macerata), Gladiator-Pomigliano (Stefano Camilli di Foligno), Igea Virtus Barcellona-Sicula Leonzio (Andrea Colombo di Como), Palmese-Turris (Mario Saia di Palermo), Sarnese-Citta Di Gragnano (Andrea Cattaneo di Civitavecchia), Roccella-Frattese (Amir Salama di Ostia Lido), Rende-Sancataldese (Matteo Antonio Scordo di Novara).





F.I.G.C.