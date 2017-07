Calcio. Serie D, Iscrizioni: Niente ricorso per Folgore Selinunte e Galdiator

Le due società hanno rinunciato ad inoltrare ricorso nei confronti dell'esito negativo ricevuto dall'istruttoria della Co.Vi.So.D

ROMA, 24 LUGLIO – La documentazione inerente la richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie D 2017/2018 delle società Folgore Selinunte e Gladiator, esaminata dalla Co.Vi.So.D, ha prodotto un’istruttoria di esito negativo da parte della stessa, entro il termine dello scorso 21 luglio.

Le società oggetto della decisione negativa riguardante l’ammissione al prossimo campionato di serie D, potevano presentare ricorso avverso entro il termine perentorio delle ore 17 del 24 luglio 2017. Alla scadenza di tale termine, così come stabilito dal C.U. n. 153 del 09/06/2017 – Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2017/2018 ed errata corrige del 14/07/2017 C.U n. 4 – le società indicate non hanno presentato ricorso avverso all’esito negativo dell’istruttoria dell’organo preposto Co.Vi.So.D.F.I.G.C.