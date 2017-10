Calcio - Serie D, l\'1 novembre turno infrasettimanale: il programma e gli arbitri

Serie D, l’1 novembre turno infrasettimanale: il programma e gli arbitri. Il Giudice Sportivo 9^ giornata

ROMA, 30 OTTOBRE – La Serie D scende nuovamente in campo mercoledì 1 novembre per il primo dei due turni infrasettimanali che riguardano tutti i nove gironi (il prossimo è il 29 marzo). Si gioca per la 10^ giornata di campionato, la 12^ nei gironi A-B-D, al via alle ore 14.30 per tutte le gare in programma, ad eccezione di Nardò-Sporting Fulgor, Sarnese–Potenza, Picerno-Città di Gragnano (H) e Sancataldese-Citta’ Di Gela (I) posticipate alle 15.

Pubblicati i provvedimenti disciplinari (clicca qui per consultarli tutti) relativi all’ultimo giornata di cui si segnalano in particolare:Squalifica: 4 gare – Rosario Campana (Città di Gragnano), Roberto Cau (Como)Squalifica: 3 gare – Alessio Bugno (Inveruno), Francesco montella (Aprilia), Michael traini (Bustese), Chinaecherem Ibe (L’Aquila), Luca Natale (Latina), Pietro Balistreri (Nardo), Bourama Sane (Rezzato), Andrea Cardini (Savona)Variazioni 10^ giornata (12^ gir A-B-D)Girone F: Nerostellati–Pineto (Comunale “A. Barbati” Di Pescina)Girone G: porte chiuse S. Teodoro–Cassino e Flaminia-TortoliGirone H: ore 15 Picerno–Città di Gragnano, Nardò–Sporting Fulgor, Sarnese–PotenzaGirone I: ore 15 Sancataldese–Citta’ Di GelaDesignazioni arbitraliSeregno - Arconatese (Matteo Mori di La Spezia), Borgaro Nobis - Como (Giulio Bonaldo di Conegliano), Borgosesia - Caronnese (Mario Saia di Palermo), Chieri - Pro Sesto (Francesco Foresta di Nola), Casale - Varesina (Leonardo Tesi di Lucca), Castellazzo B.da - Derthona (Marco Tedesco di Pisa), Gozzano- Bra (Filippo Prior di Ivrea), Inveruno - Folgore Caratese (Daniele De Tommaso di Rieti), Oltrepovoghera - Olginatese (Matteo Frosi di Treviglio), Varese - Pavia (Mattia Ubaldi di Roma 1).Aurora Pro Patria - Ciserano (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Lecco - (Mario Perri di Roma 1), Romanese - Bustese (Domenico Castellone di Napoli), Crema - Lumezzane (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Darfo Boario - Levico Terme (Simone Galipo' di Firenze), Dro - Caravaggio (Alessio Angiolari di Ostia Lido), Grumellese - Scanzorosciate (Flavio Braghini di Bolzano), Ponte S.pietro Isola - Virtus Bergamo (Mattia Caldera di Como), Rezzato - Pergolettese (Adalberto Fiero di Pistoia).: Abano - Ambrosiana (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Montebelluna - Cjarlins Muzane (Davide Conti di Seregno), Calvi Noale - Campodarsego (Luca Capriuolo di Bari), Delta Rovigo - Union Feltre (Daniele Cannata di Faenza), Belluno- Clodiense (Valerio Vogliacco di Bari), Legnago - Adriese (Marco Paletta di Lodi), Liventina - Este (Simone Piazzini di Prato), Mantova - Union Arzignanochiampo (Giuseppe Repace di Perugia), Virtusvecomp Verona - Tamai (Eugenio Scarpa di Collegno).: Colligiana - Correggese (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Imolese - Vivialtoteveresansepolcro (Daniele Virgilio di Trapani), Lentigione - Rimini (Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto), Mezzolara - Aquila Montevarchi (Filippo Giaccaglia di Jesi), Romagna Centro - Sporting Trestina (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Sammaurese - Pianese (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Sangiovannese - Castelvetro (Simone Taricone di Perugia), Tuttocuoio - Forli' (Roberto Lovison di Padova), Vigor Carpaneto - Fiorenzuola (Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa), Villabiagio - Sasso Marconi (Ivan Catallo di Frosinone).Argentina - Scandicci (Massimiliano Lombardelli di Torino), Finale Ligure - Ghivizzano Borgoamozzano (Marco Bodini di Verona), Lavagnese - Seravezza Pozzi (Giuseppe Collu di Cagliari), Massese - Albissola (Ettore Longo di Cuneo), Ponsacco - Unione Sanremo (Enrico Maggio di Lodi), Real Forte Querceta - Sestri Levante (Federico Modesto di Treviso), Rignanese - Viareggio (Nicola Di Giovanni di Caserta), Savona - San Donato Tavarnelle (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Valdinievole Montecatini - Ligorna (Gabriele Restaldo di Ivrea).: Castelfidardo - Recanatese (Valentina Finzi di Foligno), Citta’ Di Campobasso - L'Aquila (Claudio Petrella di Viterbo), Fabriano Cerreto - Matelica (Giuseppe Zuffada di Sulmona), Francavilla 1927 - Avezzano (Maurizio Barbiero di Campobasso), Monticelli - Jesina (Simone Pistarelli di Fermo), Nerostellati - Pineto (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Olimpia Agnonese - San Marino (Gabriele Scatena di Avezzano), San Nicolo Teramo - Vis Pesaro (Valerio Gioviani di Termoli), Sangiustese - Vastese (William Villa di Rimini).: Albalonga - Latina (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), Anzio - Budoni (Graziella Pirriatore di Bologna), Aprilia-Rieti (Stefano Belfiore di Parma), Flaminia - Tortoli (Stefano Milone di Taurianova), Lanusei - Nuorese (Matteo Centi di Viterbo), Lupa Roma - Latte Dolce (Marino Rinaldi di Messina), San Teodoro - Cassino (Federico Votta di Moliterno), Sff Atletico - Ostiamare Lido (Gianluca Sili di Viterbo), Trastevere - Monterosi (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno).: Audace Cerignola - Team Altamura (Paride Tremolada di Monza), Picerno - Citta Di Gragnano (Igor Yury Paolucci di Lanciano), Pomigliano - Turris (Luca Cherchi di Carbonia), Francavilla - Cavese (Manuel Berti di Varese), Frattese - Aversa Normanna (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto), Gravina - Taranto (Fabio Tucci di Ostia Lido), Nardo - Sporting Fulgor (Emanuele Frascaro di Firenze), Sarnese - Potenza (Claudio Panettella di Bari), San Severo - Manfredonia (Domenico De Girolamo di Avellino).Ercolanese - Troina (Michele Giordano di Novara), Ebolitana - Cittanovese (Andrea Ancora di Roma 1), Igea Virtus - Gelbison (Andrea Sprezzola di Mestre), Isola Capo Rizzuto - Portici (Alessandro Munerati di Rovigo), Paceco - Nocerina (Simone Biffi di Treviglio), Palmese - Acireale (Luca Angelucci di Foligno), Sancataldese - Citta Di Gela (Costin Spataru di Siena), Palazzolo - Messina (Luigi Catanoso di Reggio Calabria), Vibonese - Roccella (Marco Gullotta di Siracusa).