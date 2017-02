Calcio - Serie D: La Rappresentativa supera il Chievo Primavera in amichevole

Vittoria arancio blu nel test contro il Chievo Una rete di Francesco Felleca al 30’ piega il Chievo Verona a domicilio. Buona la prova dell’intero collettivo

VERONA, 22 FEBBRAIO – Amichevole di prestigio per la selezione della Serie D guidata da mister Augusto Gentilini che oggi, alle 14.30, è scesa in campo per affrontare la Primavera del Chievo Verona. I 22 convocati in maglia arancio blu si sono quindi ritrovati al Bottagisio Sport Center, al cospetto dei padroni di casa del Chievo per continuare nel migliore dei modi la preparazione in vista del Torneo di Viareggio. Il test contro i clivensi infatti chiude una tre giorni di intenso lavoro, che ha visto i calciatori di mister Gentilini svolgere quattro sessioni di allenamento.

Qualche volto nuovo da valutare e altri già “noti” da verificare in vista della convocazione finale della spedizione, che prenderà parte alla Viareggio Cup 2017, in programma per i primi di marzo. Ad attendere la squadra, ed a seguirla poi sugli spalti, il Presidente del Comitato Regionale FIGC – LND Veneto Giuseppe Ruzza, il Segretario della Delegazione di Verona Ilaria Bazzerla ed il Coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND Luigi Barbiero. Il numero uno del Dipartimento, pochi istanti prima del fischio d’inizio, si è anche intrattenuto in campo con il Segretario Generale del Chievo Verona Michele Sebastiani per uno scambio di gadget e di auguri per i rispettivi, imminenti, impegni.In campo si è vista un’ottima Rappresentativa al cospetto di un avversario di livello, una squadra che gioca a memoria e che può anche contare su una preparazione collettiva diversa. Nonostante questo, i ragazzi di Gentilini vincono e convincono, offrendo un primo tempo da applausi ed una ripresa di “contenimento” che non disdegna la ricerca del 2 a 0; è di Giuseppe “Selva” Selvaggio l’occasione più nitida, in pieno recupero, per chiudere il match con un risultato all’inglese. Il gol, frutto di una splendida percussione, arriva invece nella prima frazione di gioco, al 30’, grazie al sinistro ad incrociare di Felleca, giocatore classe ’98 della Cavese, che la mette all’incrocio dove il giallo blu Pavoni non può arrivare. Soddisfazione nello staff e nelle parole di Augusto Gentilini: “La squadra mi è piaciuta. Venivamo da un solo giorno di allenamento e non era scontato disputare un incontro del genere contro un avversario come il Chievo. Ho visto delle belle giocate e soprattutto, il cercare di applicare determinate indicazioni. Il test odierno mi serviva per valutare alcuni singoli e raccogliere le ultime impressioni, andiamo avanti con fiducia e determinazione”. Stessa lunghezza d’onda per il Coordinatore Luigi Barbiero che ha elogiato in primis il lavoro dello staff ed ha apprezzato il collettivo: “La squadra ha giocato bene, con grinta e fluidità. Gentilini sta svolgendo un ottimo lavoro ed i ragazzi lo seguono. L’obiettivo di mettere in mostra i giovani del nostro campionato di punta è ampiamente raggiunto e nuovi talenti sono in rampa di lancio. Complimenti allo staff e a chi oggi è sceso in campo”.

Chievo Verona Primavera – Rappresentativa Serie D 0 - 1

Chievo Verona Prim: Pavoni, Pavlev, Dukic, Nuti, Pozzoni, Pogliano, Franchini, Rabbas, Ngissah, Carrasco,



Cataldi. A disp: Anderloni, Polo, Kaleba, Sbampato, Toure, Danieli, Bertagnoli, Imiolek, Manconi, Liberal, Placidi, Ebui. All: D’Anna



Rappresentativa Serie D: Rinaldi, Zinani (4’ st Vitolo), Tonini, Calvanese (1’ st Tedesco), De Fazio (1’ st Del Vino), Nacci, Marino (1’ st Selvaggio), Cigliano, Felleca (1’ st Taffili), Achenza, Botoluz. A disp: Cavalieri, Monzani, Del Vino, Vitolo, Granzotto, Tafili, Parisi, Claps, Selvaggio, Tedesco, Fasan. All: Gentilini

Arbitri: Francesco Lipizer, Pierpaolo Citterio e Luigi Dal Bosco. Sezione di Verona

Note: Cielo coperto, umido. Spettatori circa 100

Marcatori: 30’ pt Felleca (LND)



I convocati

Portieri

Cavalieri Gabriele 20/09/1998 Virtus Bergamo

Monzani Andrea 29/01/1998 Aurora Propatria

Rinaldi Fabio 19/07/1998 Vastese

Difensori

Zinani Luigi 26/10/1998 Virtus Castelfranco

Tonini Marco 22/12/1997 Pinerolo

Calvanese Antonio 11/03/1997 Frattese

Delvino Fabio Fernando 01/03/1998 Bisceglie Donuva

De Fazio Antonio 21/02/1998 Rignanese

Vitolo Roberto 03/10/1998 Nocerina

Granzotto Andrea 24/02/1998 Varese



Centrocampisti

Nacci Federico 05/04/1998 Pro Settimo

Marino Roberto 24/04/1998 Sicula Leonzio

Tafili Henri 27/07/1998 Vastese

Sane’ Bourama 02/01/1998 Lentigione

Cigliano Luca 03/11/1998 Aversa Normanna

Claps Damiano 14/03/1998 Potenza

Felleca Francesco 10/02/1998 Cavese

Selvaggio Giuseppe 04/07/1998 Gozzano



Attaccanti

Tedesco Giuseppe 24/02/1997 Pianese

Achenza Michelangelo 17/06/1998 Cavenago Fanfulla

Bortoluz Elia 29/03/1997 Aurora Pro Patria

Fasan Nicola 05/06/1998 Montebelluna

Staff Tecnico/Dirigenziale

Barbiero Luigi Capo Delegazione

Montaguti Maria Teresa Dirigente Accompagnatore

Branchesi Alberto Segretario

Gentilini Augusto Allenatore

Ciampoli Alessandro Allenatore in II

Bertaccini Davide Preparatore dei Portieri

Greggi Massimiliano Medico Responsabile

Bandini Andrea Fisioterapista

Della Pelle Sandro Magazziniere

Daddi Fabio Magazziniere

