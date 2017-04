Calcio - Serie D, programma e arbitri della 32° giornata Girone A, B, C, D, E, F, G, H, I

Serie D, programma e arbitri della 32^giornata Girone A, B, C, D, E, F, G, H, I

ROMA, 21 APRILE – Mancano tre turni al termine del campionato di Serie D, in campo domenica 23 aprile per la 32^giornata. Fischio d’inizio per tutte le gare alle ore 15, ad eccezione di Lanusei-Albalonga anticipata alle 14.30.

Occhi puntati sul girone D dove allo stadio “Benelli” andrà in scena la supersfida Ravenna-Delta Rovigo, partita che sarà trasmessa in diretta streaming su Sportube (visione gratuita per tutti previa registrazione al sito).Come disposto dalla Corte Federale d’Appello (cu 121/CFA), è stato accolto il ricorso presentato dall’Aversa Normanna che vede così cancellato il punto di penalizzazione in classifica.Designazioni arbitraliBra - Casale (Michele Delrio di Reggio Emilia), Bustese - Borgosesia (Alessandro Rosami di Carrara), Chieri - Oltrepovoghera (Luca Cherchi di Carbonia), Folgore Caratese - Cuneo (Federico Longo di Paola), Gozzano - Varese (Carina Susana Vitulano di Livorno), Legnano - Pro Settimo E Eureka (Stefano Dell'erario di Livorno), Pro Sesto - Pinerolo (Mario Milana di Trapani), Varesina - Caronnese (Francesco Luciani di Roma 1), Verbania - Inveruno (Claudio Petrella di Viterbo).Lecco - Dro (Giuseppe Collu di Cagliari), Cavenago Fanfulla - Virtus Bergamo (Emilio Zanotti di Pavia), Darfo Boario - Pergolettese (Fabio Catani di Fermo), Grumellese - Caravaggio (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Levico Terme - Olginatese (Gianluca Sili di Viterbo), Monza - Seregno (Mattia Dal Pan di Belluno), Ponte S.pietro Isola - Ciserano (Eugenio Scarpa di Collegno), Scanzorosciate - Aurora Pro Patria (Jacopo Bertini di Lucca), Virtus Bolzano - Ciliverghe Mazzano (Antonio Acampora di Ercolano).Altovicentino - Eclisse Carenipievigina (Mauro Cusanno di Chivasso), Calvi Noale - Campodarsego (Matteo Dallapiccola di Trento), Este - Legnago (Matteo Antonio Scordo di Novara), Belluno - Abano (Flavio Braghini di Bolzano), Tamai - Virtusvecomp Verona (Domenico De Girolamo di Avellino), Union Arzignanochiampo - Cordenons (Paolo Armando Mulas di Sassari), Union Triestina - Montebelluna (Paride Tremolada di Monza), Vigasio - Mestre (Luca Angelucci di Foligno), Vigontina San Paolo - Union Feltre (Giuseppe Vingo di Pisa).Adriese - Colligiana (Andrea Cattaneo di Civitavecchia), Correggese - Fiorenzuola (Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa), Imolese - Lentigione (Alessandro Maninetti di Lovere), Pianese - Mezzolara (Mattia Caldera di Como), Poggibonsi - Castelvetro (Luca Zucchetti di Foligno), Ravenna - Delta Rovigo (Michele Di Cairano di Ariano Irpino), San Donato Tavarnelle - Rignanese (Luca D'aquino di Roma 1), Scandicci - Sangiovannese (Pierpaolo Loffredo di Torino), Virtus Castelfranco - Ribelle (Valerio Maranesi di Ciampino).Argentina - Ghivizzano Borgoamozzano (Filippo Prior di Ivrea), Finale Ligure - Unione Sanremo (Francesco Croce di Novara), Jolly Montemurlo - Fezzanese (Michele Giordano di Novara), Lavagnese 1919 - Savona (Fabio Cassella di Bra), Ligorna - Grosseto (Simone Biffi di Treviglio), Massese - Valdinievole Montecatini (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore), Ponsacco - Sestri Levante (Alessio Angelo Boscarino di Siracusa), Sporting Recco - Gavorrano (Michele Ruggiero di Roma 1), Viareggio - Real Forte Querceta (Enrico Maggio di Lodi).Alfonsine - San Marino (Stefano Camilli di Foligno), Castelfidardo - Civitanovese (Federico Fontani di Siena), Campobasso - Recanatese (Marco Acanfora di Castellammare di Stabia), Olimpia Agnonese - Vis Pesaro (Gabriele Scatena di Avezzano), Pineto - Monticelli (Mario Cascone di Nocera Inferiore), Romagna Centro - Matelica (Davide Di Marco di Ciampino), Sammaurese - Fermana (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), San Nicolo Teramo - Vastese (Alessandro Munerati di Rovigo).Arzachena - Avezzano (Alessandro Di Graci di Como), Citta Di Castello - Vivialtoteveresansepolcro (Giuseppe Zuffada di Sulmona), Lanusei - Albalonga (Simone Picchi di Lucca), L'Aquila - San Teodoro (Valentina Finzi di Foligno), Monterosi - Latte Dolce (Enrico Bertozzi di Cesena), Ostiamare Lido - Nuorese (Luca Testi di Livorno), Rieti - Muravera (Daniele Rutella di Enna), Sef Torres - Flaminia (Alberto Catastini di Pisa).Az Picerno - Herculaneum (Valerio Gioviani di Termoli), Bisceglie - Citta' di ciampino (Alessio D'amato di Siena), Cynthia - Manfredonia (Stefano Belfiore di Parma), Gelbison Vallo D.lucania - San Severo (Stefano Frasca di Ragusa), Gravina - Trastevere (Nicola Donda di Cormons), Madrepietra Daunia - Anzio (Francesco Di Paolo di Chieti), Nardo - Potenza (Giacomo Monaco di Termoli), Nocerina - Agropoli (Luigi Catanoso di Reggio Calabria), Vultur - Francavilla (Marco Rossetti di Ancona).Girone I: Pomigliano - Aversa Normanna (Salvatore Castorina di Acireale), Castrovillari - Igea Virtus Barcellona (Fabio Tucci di Ostia Lido), Cavese - Sarnese (Daniele De Tommaso di Rieti), Citta Di Gela - Turris (Massimiliano Aly di Lodi), Citta Di Gragnano - Palmese (Giorgio Piacenza di Bari), Frattese - Gladiator (Ismaele Morabito di Acireale), Roccella - Sersale (Rosario Antonio Grasso di Acireale), Sicula Leonzio - Sancataldese (Federico Pragliola di Terni).



