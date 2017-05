Calcio - Serie D, programma e arbitri della 34^giornata Girone A, B, C, D, E, F, G. H. I

ROMA, 5 MAGGIO – Cala il sipario sul campionato di Serie D con l’ultimo turno della regular season in programma domenica 7 maggio alle ore 15. Un concentrato di emozioni è in arrivo per la 34^giornata, dove si decideranno i destini di molte squadre sia in chiave promozione che salvezza.

Riflettori puntati allo stadio "Francesco Baracca", dove le telecamere del canale Nuvola 61 Supersport riprenderanno in diretta il match del girone C Mestre-Vigontina per la festa promozione della squadra di casa (leggi qui la notizia).

Variazione di campo per la gara Altovicentino-Legnago, che si disputerà al comunale di Caldogno (VI).Sanzione per la Palmese (girone I) ufficializzata dal Tribunale Federale Territoriale: l’organo di giustizia sportiva ha disposto una penalizzazione afflittiva di 4 punti, da considerarsi quindi scontata qualora la società calabrese dovesse uscire dalla zona playoff al termine dell’ultima partita in virtù della sanzione, altrimenti verrebbe applicata alla prossima stagione sportiva.Bustese - Inveruno (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore), Chieri - Caronnese (Alberto Catastini di Pisa), Cuneo - Bra (Daniele Rutella di Enna), Folgore Caratese - Borgosesia (Francesco Luciani di Roma 1), Gozzano - Oltrepovoghera (Alessio D'amato di Siena), Legnano - Casale (Salvatore Castorina di Acireale), Pro Sesto - Pro Settimo E Eureka (Michele Cinque di Pistoia), Varesina - Pinerolo (Fabio Catani di Fermo), Verbania - Varese (Fabio Tucci di Ostia Lido).Aurora Pro Patria - Darfo Boario (Andrea Sprezzola di Mestre), Lecco - Pergolettese (Stefano Belfiore di Parma), Cavenago Fanfulla - Caravaggio (Marco Emmanuele di Pisa), Grumellese - Ciserano (Marco Bodini di Verona), Levico Terme - Virtus Bergamo (Graziella Pirriatore di Bologna), Monza - Dro (Alessandro Rosami di Carrara), Ponte S.pietro Isola - Ciliverghe Mazzano (Mauro Cusanno di Chivasso), Scanzorosciate - Olginatese (Nicola Donda di Cormons), Virtus Bolzano - Seregno (Andrea Cattaneo di Civitavecchia).Mestre - Vigontina San Paolo(Massimiliano Rasia di Bassano del Grappa), Altovicentino - Legnago Salus (Gabriele Nube di Mestre), Calvi Noale - Cordenons (Mario Cascone di Nocera Inferiore), Este - Union Feltre (Simone Biffi di Treviglio), Belluno - Montebelluna (Emanuele Frascaro di Firenze), Tamai - Campodarsego (Simone D'angelo di Ascoli Piceno), Union Arzignanochiampo - Eclisse Carenipievigina (Carmen Gaudieri di Battipaglia), Union Triestina - Virtusvecomp Verona (Salvatore Morabito di Taurianova), Vigasio - Abano Calcio (Alessandro Munerati di Rovigo).: Adriese - Castelvetro (Simone Picchi di Lucca), Correggese - Rignanese (Matteo Antonio Scordo di Novara), Imolese - Colligiana (Matteo Dallapiccola di Trento), Lentigione - Pianese (Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa), Poggibonsi - Delta Rovigo (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Ravenna - Sangiovannese (Alessandro Di Graci di Como), San Donato Tavarnelle - Mezzolara (Gianluca Sili di Viterbo), Scandicci - Ribelle (Stefano Camilli di Foligno), Virtus Castelfranco - Fiorenzuola (Antonio Acampora di Ercolano).: Argentina - Sestri Levante (Federico Fontani di Siena), Finale Ligure - Gavorrano (Giuseppe Collu di Cagliari), Grosseto - Sporting Recco (Giuseppe Vingo di Pisa), Jolly Montemurlo - Real Forte Querceta (Luca D'aquino di Roma 1), Lavagnese - Unione Sanremo (Alessandro Maninetti di Lovere), Ligorna - Ghivizzano Borgoamozzano (Massimiliano Aly di Lodi), Massese - Savona (Filippo Prior di Ivrea), Ponsacco - Fezzanese (Ismaele Morabito di Acireale), Viareggio - Valdinievole Montecatini (Stefano Dell'erario di Livorno).: Castelfidardo - San Marino (Michele Di Cairano di Ariano Irpino), Campobasso - Vis Pesaro (Valerio Maranesi di Ciampino), Jesina - Fermana (Valentina Finzi di Foligno), Pineto - Matelica (Enrico Bertozzi di Cesena), Romagna Centro - Recanatese (Niccolo' Panozzo di Castelfranco Veneto), Sammaurese - Monticelli (Mattia Dal Pan di Belluno), San Nicolo Teramo - Civitanovese (Valerio Gioviani di Termoli), Vastese - Olimpia Agnonese (Michele Ruggiero di Roma 1).Arzachena - Albalonga (Michele Giordano di Novara), Citta Di Castello - Flaminia (Jacopo Bertini di Lucca), Lanusei - Nuorese (Enrico Maggio di Lodi), L'Aquila - Latte Dolce Sassari (Marco Acanfora di Castellammare di Stabia), Monterosi - Sporting Trestina (Fabio Cassella di Bra), Ostiamare Lido - Muravera (Fabiano Simone di Bologna), Rieti- San Teodoro (Giuseppe Repace di Perugia), Torres - Avezzano (Paride Tremolada di Monza).Az Picerno - Anzio (Domenico De Girolamo di Avellino), Bisceglie - Agropoli (Francesco Di Paolo di Chieti), Cynthia - Trastevere (Federico Longo di Paola), Gelbison Vallo D.lucania - Potenza (Rosario Antonio Grasso di Acireale), Gravina - San Severo (Mattia Caldera di Como), Madrepietra Daunia - Citta' di ciampino (Francesco Carrione di Castellammare di Stabia), Manfredonia - Nocerina (Davide Di Marco di Ciampino), Nardo - Francavilla (Emilio Zanotti di Pavia), Vultur - Herculaneum (Luca Angelucci di Foligno).Pomigliano - Sancataldese (Giuseppe Zuffada di Sulmona), Castrovillari - Palmese (Stefano Frasca di Ragusa), Cavese - Sersale (Daniele Virgilio di Trapani), Citta Di Gragnano - Rende (Riccardo Dell'oca di Como), Frattese - Igea Virtus Barcellona (Giorgio Piacenza di Bari), Sarnese - Citta Di Gela (Claudio Petrella di Viterbo), Roccella - Gladiator (Alessio Angelo Boscarino di Siracusa), Sicula Leonzio - Turris (Luca Testi di Livorno).