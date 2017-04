Calcio. Si alza il sipario sul Torneo delle Regioni C5

Si alza il sipario sul Torneo delle Regioni C5. La manifestazione torna in Puglia dopo 28 anni. Dal 25 aprile al 1 maggio l’Italia del futsal LND sarà protagonista in 13 palazzetti con le 71 rappresentative giovanili regionali di calcio a 5

BARI, 24 APRILE – Il Torneo delle Regioni 2017 per il secondo anno consecutivo celebra la disciplina del calcio a cinque con tutte le categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Puglia dal 25 aprile al 1 maggio. Dopo la 56^ edizione del calcio a undici giocata ad inizio aprile in Trentino è il momento del futsal (inserito nel torneo a partire dalla stagione 1984/1985). Juniores e femminile (quest’ultimo dal 2007 al TDR) sono le categorie storiche protagoniste da sempre al Torneo delle Regioni. Allievi e Giovanissimi dal 2013 al 2015 hanno giocato una competizione dedicata nel Lazio, Abruzzo e Marche. Dal 2016 in Piemonte Valle D’Aosta le categorie più giovani sono confluite nel Torneo delle Regioni principale giunto al secondo anno di vita in questa veste.

Sarà un torneo da capogiro che coinvolgerà 862 tra calciatrici e calciatori dai 14 ai 26 anni che difenderanno i colori di 71 squadre in rappresentanza di 18 regioni e dei Comitati Autonomi di Bolzano e Trento. Contando anche staff tecnici e accompagnatori saranno oltre 1.200 le persone che invaderanno festosamente i 12 comuni coinvolti dal Comitato Regionale LND Puglia per l’occasione. 124 le gare in programma nei 13 palazzetti di Martina Franca, Polignano a Mare, Mola di Bari, Conversano, Turi, Sammichele di Bari, Capurso, Giovinazzo, Castellana Grotte, Noci e Cisternino con le finali in scena al Palaflorio di Bari. Quattro le strutture alberghiere che ospiteranno tutte le delegazioni d’Italia.I gironi di qualificazione si disputeranno il 25, 26 e 27 aprile con 32 partite al giorno. I giovanissimi scenderanno in campo alle 9.00, gli Allievi alle 11.00, il femminile alle 15.00 e gli Juniores alle 17.00. Dopo il giorno di riposo del 28 aprile si riprenderà l’attività con i Quarti di finale in programma sabato 29 aprile, le semifinali il 30 e le finali il 1 maggio.Il Comitato Regionale Puglia torna ad organizzare il TDR dopo 28 anni, e lo fa in grande stile grazie a una professionalità e una passione unici. Il torneo non sarà solo una kermesse sportiva ma rappresenterà un momento ideale per parlare di salute e cultura. Il tutto su un territorio ad alta vocazione per il futsal, disciplina molto amata e seguita dagli sportivi pugliesi. Lo dimostrano i numeri del movimento, impressionanti se rapportati a quelli nazionali. Ogni anno l’attività agonistica regionale coinvolge 8.000 tesserati, un quinto del totale in Italia (41.524) che giocano più di 1.000 partite a stagione in oltre 300 impianti, spesso gremiti in ogni ordine di posto. 120 le squadre pugliesi, la maggior parte delle quali (68) coinvolge la provincia di Bari, vera e propria capitale del futsal pugliese. Non è un caso se la Nazionale spesso e volentieri fa tappa in Puglia.Il TDR ha aperto ufficialmente i battenti oggi lunedì 24 aprile nel centro storico di Bari con la tradizionale parata delle delegazioni regionali partite da piazza del Ferrarese ed arrivate a Piazza Mercantile con la cerimonia d’inaugurazione organizzata nella piazza storica di Bari dove è stato allestito il Fan Village LND con giochi e animazione per tutti i partecipanti.Sul palco il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il Presidente del Comitato Regionale LND Puglia Vito Tisci, il Presidente Onorario Antonio Matarrese, il Consigliere Federale LND Antonio Cosentino e l’Assessore allo Sport del comune di Bari Pietro Petruzzelli. "Sono orgoglioso - ha esordito Vito Tisci nella cerimonia inaugurale - di dare ufficialmente il via alla 56^ edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque. La più importante manifestazione sportiva nazionale riservata al futsal giovanile sbarca in Puglia dopo 28 anni con un programma ricco di eventi e iniziative che renderanno questo torneo unico nel suo genere. Abbiamo sfoderato tutti i mezzi a nostra disposizione per offrire ai 1.500 ospiti un'accoglienza di tutto rispetto. I numeri di questo TDR sono impressionanti: 120 le gare da disputare nei 14 palazzetti individuati nell'arco di una sola settimana.Completano il programma del nostro TDR visite guidate per i dirigenti, un convegno sull'impiantistica sportiva riservato agli addetti ai lavori, ed un cooking show per spiegare ai ragazzi l'importanza di una sana alimentazione abbinata all'attività sportiva. Tutto questo esaltando i prodotti tipici della nostra terra, conosciuti in tutto il mondo. Questa sfida così ambiziosa parte oggi da Bari, in una delle piazze più belle del centro storico, e raggiungerà i 12 comuni coinvolti in questa prestigiosa kermesse sulla quale il futsal italiano accende i riflettori. Ringrazio l'amministrazione comunale di Bari per l'ospitalità, la Regione Puglia e l'agenzia del Turismo Pugliapromozione per il supporto fornito in questi mesi, ma anche tutti gli interpreti che hanno collaborato a vario titolo per realizzare questo format così straordinario. Ringrazio i presenti: dal Presidente della LND, Cosimo Sibilia, all'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli. Ringrazio di cuore anche tutti i ragazzi che hanno colorato questo momento. La tela del TDR è ancora bianca: coloratela con la vostra passione a partire da domani! La cornice della nostra Puglia - ha concluso il Presidente del CR Puglia LND - renderà il TDR un'esperienza indimenticabile, che vi auguro di portare nel cuore per sempre. In bocca al lupo e buon calcio a tutti!"“Questo pomeriggio - ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli - abbiamo dato il benvenuto a questi ragazzi e agli staff impegnati nel Torneo delle Regioni. Sono particolarmente lieto di dare il via a questa manifestazione sportiva con il saluto della città in una piazza storica del Borgo antico. Credo sia il modo migliore per cominciare la 56^ edizione di un evento prestigioso, che, grazie al lavoro serrato del Comitato Regionale Puglia LND, è tornato in Puglia dopo un’assenza di 28 anni. Bari è pronta per assistere allo spettacolo che i migliori giovani atleti del Calcio a Cinque stanno per offrire al pubblico”.Ha chiuso la serie d’interventi il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia:” Ringrazio la città di Bari per la bella accoglienza. E’ un privilegio poter disputare questo torneo in una splendida città come Bari e in una splendida regione come la Puglia. Questa festa è la dimostrazione che il TDR suscita una partecipazione visibile, interessata, e trasversale, non confinata ai soli appassionati del pallone. Abbiamo il dovere e il piacere di accompagnare queste ragazze e ragazzi verso un futuro migliore. Dobbiamo allenare la fiducia, credere nel talento, valorizzare i giovani sui quali investire per consolidare le fondamenta. Lo sport vero nasce sul territorio. Ed è lì che può contribuire a cambiare in meglio il Paese”.Oltre al campo c’è molto di più. Il Torneo delle Regioni sarà infatti l’occasione per dare risalto a tutto ciò che rende la Puglia una perla d’Italia con il CR che ha previsto una serie di iniziative collaterali.CULTURA. La promozione delle bellezze del territorio è stata affidata a Pugliapromozione, che darà la possibilità di visitare siti di interesse storico e culturale straordinari avvalendosi della collaborazione con esperti del settore. La Puglia è uno scrigno d’arte, storia e natura. È la terra del sole e dell’ospitalità, situata in una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo. Un patrimonio d’eccezione dove spiccano tre siti Unesco facilmente raggiungibili da Bari, la base operativa del torneo: Castel del Monte, la misteriosa fortezza dell’imperatore Federico II, vicino ad Andria; i trulli di Alberobello, caratteristiche costruzioni in pietra a secco, uniche al mondo; il Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, capolavoro d’arte medievale e meta internazionale di pellegrinaggio.ENOGASTRONOMIA. Il Comitato Organizzatore ha previsto, al termine delle partite, l’organizzazione di un Terzo Tempo cui potranno partecipare i dirigenti, gli atleti e le rispettive famiglie, per degustare prodotti tipici pugliesi forniti dalle aziende che decideranno di legare il proprio marchio alla manifestazione. Perché la Puglia autentica si gusta anche a tavola. L’enogastronomia pugliese è un’esplosione di sapori d’eccellenza. Il segreto sta negli ingredienti, genuini e a km 0, come l’ottimo olio extravergine d’oliva. Questa iniziativa nasce per dare seguito alla Campagna di educazione alimentare perseguita a livello centrale dalla Lnd, denominata “Nutrizione è Salute”, che in Puglia ha riscontrato ampi consensi fra tesserati e addetti ai lavori nell’ambito dei due convegni regionali organizzati a Bari e Foggia nell’ultimo biennio.SPORT E TERRITORIO. Per quanto concerne il calcio giocato il CR Puglia Lnd lancerà un progetto innovativo in campo di abbigliamento sportivo, legato al marketing territoriale. Oggi il supporto sul quale viene pubblicizzato lo sponsor principale di una società sportiva è la maglia da gioco e per questo verrà data la possibilità di realizzare una maglia con le immagini del patrimonio turistico di un paese, di una città o di una regione. Nel calcio, probabilmente, non esiste un veicolo migliore per rappresentare le proprie radici culturali, artistiche, storiche e sociali in competizioni nazionali. Il progetto, denominato “Jersey Puglia”, sarebbe un esempio innovativo di marketing territoriale.COME SEGUIRE L’EVENTO - I mezzi di comunicazione del Torneo punteranno soprattutto sul web e i social network per permettere ai partecipanti d’interagire, condividere e partecipare.Sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) saranno trasmesse in diretta streaming dodici partite del Torneo partendo dai Quarti di Finale, quelle ad eliminazione diretta comprese le finali. Dal 29 aprile al 1 maggio quattro partite in diretta, una per categoria. Gli appassionati potranno commentare live le gare, rivederle in modalità on demand compresi gli highlights. Sempre sulla pagina Facebook saranno aperti dei contest per coinvolgere le calciatrici e i calciatori che potranno inviare direttamente alla pagina foto e video da condividere con gli altri.Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #tdr2017, potranno seguire l’evento in tempo reale diventando protagonisti loro stessi con curiosità, foto e clip inviate direttamente dai campi.Si può seguire il torneo con lo smartphone tramite l’app gratuita Adriasport disponibile sia per Android che IOS. L’app è una sorta di steward che accompagna l’utente attraverso il torneo per non perdere neanche un istante della manifestazione.Sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale sarà disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le partite televisive.Antenna Sud è il media partner ufficiale della manifestazione. La storica emittente televisiva pugliese racconterà in diretta l’evento, in particolare la sfilata di apertura il 24 aprile e lo spettacolo del 28 aprile con una diretta complessiva di più di tre ore. Gli appassionati potranno seguire l’evento sul canale 13 del digitale terrestre o consultando il sito web antennasud.com.La comunicazione tradizionale darà prestigio al Torneo coinvolgendo soprattutto il territorio. Il quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno dedicherà all’evento quattro pagine al giorno con i tabellini delle partite, le cronache degli incontri di maggior interesse e gli approfondimenti. Ogni mattina gratuitamente tutti i partecipanti riceveranno le copie del giornale negli alberghi dove alloggiano.Corriere dello Sport e Tuttosport seguiranno l’evento con pagine speciali in cui sarà riassunta la giornata di gare.Prima Fase (gironi)25 aprile – 1ªgiornata26 aprile – 2ª giornata27 aprile – 3ª giornata28 aprile – riposoSeconda Fase29 aprile – quarti di finale30 aprile – semifinali1 aprile – finaliOrari: 9.00 giovanissimi; ore 11.00 allievi; ore 15.00 femminile; ore 17.00 junioresPer maggiori info consultare il sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.itF.I.G.C.