Calcio: \'Sun\', Chelsea ha pronti 113 milioni per Icardi

MILANO, 12 NOVEMBRE - Cento milioni di sterline: tanto sarebbe disposto a offrire il Chelsea all'Inter per Mauro

Icardi. Lo scrive oggi il 'Sun' secondo cui il club di Roman Abramovich sta pensando ad un trasferimento record per dare un compagno di reparto di assoluto livello ad Alvaro Morata.

E il nome indicato da Antonio Conte sarebbe quello dell'attaccante dell'Inter, Icardi per il quale il tabloid britannico si spinge anche a pubblicizzare l'offerta: 100 milioni di sterline (113 milioni di euro). Il tecnico italiano, scrive il 'Sun', ritiene il capitano nerazzurro la soluzione ideale per la sua squadra ma il problema vero è che non è chiaro se Icardi vuole trasferirsi in Inghilterra, visto anche il suo grande avvio di stagione (11 gol e terzo marcatore della Serie A) e il feeling con la squadra e con il tecnico Spalletti.