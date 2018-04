Calcio. TDR2018 Calcio A5: il Lazio campione Allievi e Juniores, successi Emilia Romagna e Piemonte

ìTorneo delle Regioni Calcio a 5: il Lazio campione Allievi e Juniores, successi storici per Emilia Romagna e Piemonte VdA

FOLIGNO, 28 APRILE – Epilogo spettacolare per il 57^ Torneo delle Regioni: la manifestazione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, da sabato scorso protagonista in Umbria col Calcio a 5, ha confermato nel corso delle finali andate in scena al Palapaternesi la grande tradizione del Lazio, unica Regione a trionfare in due categorie diverse, ma sarà ricordata anche per le storiche prime volte di Piemonte Valle d’Aosta ed Emilia Romagna.

In particolare, è il successo ottenuto dalla formazione Giovanissimi emiliana ad assumere i connotati di una vera e propria impresa: col 7-3 sugli ex campioni carica del Veneto, l’Emilia Romagna centra infatti il primo titolo della sua storia nel futsal dopo averlo sfiorato in due occasioni unicamente con gli Juniores. Ha un sapore speciale anche la prima vittoria nel Femminile del Piemonte Valle d’Aosta, al suo secondo titolo in assoluto, che riscatta così la delusione di due anni fa con l’Abruzzo nell’edizione disputata in casa. Alla formazione rosa della Sicilia, battuta per 2-1, sfugge così il grande obiettivo al secondo tentativo in quattro anni. Negli Allievi e negli Juniores è invece un monologo tutto laziale. Se la vittoria dei primi non fa quasi più notizia – il 5-1 all’Abruzzo vale il quinto titolo in sei anni, cioè il tempo da quando è stata introdotta la categoria nel torneo - i più grandi rimettono in bacheca una coppa che mancava da tredici anni al termine di una finale a dir poco emozionante con la Sicilia risolta solo ai supplementari (4-3).“Complimenti a tutti i partecipanti che hanno reso il Torneo delle Regioni una festa meravigliosa – commenta il Presidente LND Cosimo Sibilia, presente in tribuna per assistere agli incontri – E’ stata una settimana intensa culminata con quattro finali spettacolari, alcune delle quali ci hanno ricordato come il calcio sia bello e imprevedibile. Ci tengo a ringraziare, a nome di tutta la Lega, il Presidente Luigi Repace ed il Comitato Umbria per l’impeccabile organizzazione del Torneo”.“Sono particolarmente contento di come si è svolta questa manifestazione, pensiamo di averla organizzata al meglio – afferma il Presidente del Cr Umbria Luigi Repace – Sul campo per l’Umbria non è andata altrettanto bene, ci godiamo però il successo dell’organizzazione riconosciuto dai partecipanti stessi, che qui hanno vissuto momenti importanti di aggregazione. Un plauso infine a tutti i calciatori per il loro comportamento consono ai valori e ai principi di questo sport e del nostro movimento”.Al termine delle finali spazio alle premiazioni. Tutti i vincitori hanno ricevuto la coppa dal Presidente LND Cosimo Sibilia, mentre le seconde classificate sono state premiate, tra gli altri, dal Vice Presidente LND Area Nord Florio Zanon, il Presidente del SGS Vito Tisci, il Presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro, il Presidente del CR Umbria Luigi Repace insieme al suo Vice Carlo Emili. Le terne arbitrali hanno ricevuto un riconoscimento dal delegato al calcio a 5 umbro Simone Ortenzi.Presenti per la LND anche il Segretario Generale Massimo Ciaccolini, i Presidenti dei Comitati Regionali Melchiorre Zarelli(Lazio, insieme al Vice Vincenzo Calzolari), Paolo Braiati (Emilia Romagna), Daniele Ortolano (Abruzzo), Giulio Ivaldi(Liguria) e il Vice Presidente vicario Mauro Foschia (Piemonte VdA).RISULTATIGIOVANISSIMIEmilia Romagna-Veneto 7-3Reti: 3'30'', 6'56'' pt Caruso (E), 8'59'' pt Maietti (E), 11'36'' Tedesco (V), 1'17'' st Pritoni (E), 8'48'' st Hysi (E), 12'56'' st Le Fons (E), 13'09'' st Favero (V), 13'54'' st Fusca (E), 14'13''st Tedesco (V)ALLIEVILazio-Abruzzo 5-1Reti: 11'30'' pt Achilli (L), 14'38'' pt Palmegiani (L), 9'04'' st Palmegiani (L), 9'27'' Zaccardi (L), 15'44'' st Giulii (L), 18'49'' Trabucco (A)FEMMINILEPiemonte VdA-Sicilia 2-1Reti: 15'45'' pt Parlagreco (P), 2'34'' st Chenna R. (P), 12'12'' st Iwamura (S)JUNIORESLazio-Sicilia 4-3 dtsReti: 6'53'' pt Falcone (S), 16'10'' pt Alves (L), 18'20'' pt Galbiati (L), 16'28'' st Aprile (S), 2'pts Pezzin (L), 3'28'' pts Gattarelli (L), 1'19'' sts Corallo (S)Per tabellini, cronach e gallery fotografiche visitare il sito torneodelleregioni.lnd.it e la pagina Facebook ufficiale LND