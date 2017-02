Calcio torneo Arco di Trento – Beppe Viola: L’U17 LND con Empoli, Roma e Chievo. Con i toscani il 9 marzo alle 13, con i capitolini il 10 alle 15.15 e con i clivensi l’11 alle 13

ROMA, 21 FEBBRAIO - Si delineano gli orizzonti della Nazionale Dilettanti Under 17 dopo il sorteggio del girone del Torneo Arco di Trento in programma dal 9 al 14 marzo. Ventidue azzurrini LND guidati per il secondo anno consecutivo da Fausto Silipo prenderanno parte alla ormai storica competizione che, da 46 anni, nella splendida cornice dei monti a ridosso del Lago di Garda, rappresenta una delle vetrine più prestigiose di calcio giovanile.

La competizione è riservata ai calciatori della categoria Allievi, quindi ai calciatori classe 2000. Per la Lega Nazionale Dilettanti si tratta della quarta partecipazione al “Beppe Viola”. La meglio gioventù della LND è stata inserita nel girone B con Roma, Empoli e Chievo. Esordio giovedì 9 marzo alle 13.00 con l’Empoli sul campo di Riva-Varone. Secondo match venerdì 10 marzo alle 15.15 con la Roma allo stadio di Arco (Via Pomerio). Ultima partita del girone sabato 11 alle 13.00 con il Chievo sul terreno di gioco di Varone. Passano in semifinale le prima quattro dei gironi. La vincente del raggruppamento della LND se la vedrà il 12 marzo con la prima del girone che coinvolge Sassuolo, Partizan, Lazio e Rappresentativa Trentino. Negli altri gironi si affronteranno Atalanta, Bologna, Napoli e Rappresentativa U17 Lega Pro (A); Inter, Hellas Verona, Torino e Nordsjaelland (C). Le gare durano 70’, sono previste sette sostituzioni per squadra. L’U17 LND non ha mai incontrato Empoli e Roma mentre ha già vinto con i clivensi (2-1) nell’edizione del 2015.

I convocati ufficiali saranno noti al termine dell’ultimo stage della Rappresentativa Under 17 LND in programma dal 27 febbraio al 1 marzo a Pomezia. Il raduno si chiuderà con un’amichevole con gli Allievi del Latina.

La novità importante riguarda la comunicazione. Tutte le gare del Torneo e quindi della Nazionale Under 17 LND saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook PMGliveSport e quindi condivisa sulla pagina Facebook Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Le gare saranno fruibili on-demand anche dopo il termine delle partite con i relativi highlights.



IL CALENDARIO



Giovedì 9 marzo (ore 13)

Chievo-Roma

Empoli-Nazionale Dilettanti Under 17 (campo Riva/Varone)



Venerdì 10 marzo (ore 15.15)

Roma-Nazionale Dilettanti Under 17 (stadio di Arco – Via Pomerio)

Empoli-Chievo

Sabato 11 marzo (ore 13)

Roma-Empoli

Chievo-Nazionale Dilettanti Under 17 (campo Varone)



Domenica 12 marzo

Semifinali

ore 13.00 / ore 15.15



Martedì 14 marzo

Finale

ore 15.00



