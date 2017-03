Calcio. Torneo Arco di Trento - Beppe Viola: Napoli e Res Roma in finale (Foto)

Torneo Arco di Trento – Beppe Viola: Napoli e Res Roma in finale. Le partenopee piegano per 3-1 il Mozzanica, le capitoline la spuntano ai rigori sul Verona. Prima storica finale per entrambe martedì 14 marzo alle 12.30

ARCO (TN), 12 MARZO - Napoli e Res Roma conquistano la finale del Torneo di Arco – Beppe Viola, la competizione riservata alle squadre Primavera (calciatrici nate dal 1 gennaio 1998 in poi), superando in semifinale rispettivamente Mozzanica e AGSM Verona. Per le partenopee è la prima storica finale, le capitoline ci riprovano dopo aver perso l'atto conclusivo nella scorsa stagione con la Fiorentina Women's. I due sodalizi hanno conquistato l’atto finale, in programma martedì 14 marzo alle 12.30 sul campo di Arco (Pomerio), in maniera diametralmente opposta.

A Varone il Napoli ha chiuso la pratica nel primo tempo rifilando tre gol alle bergamasche del Mozzanica. Al 7’ Massa su punizione ha realizzato un vero eurogol. Al 19’ Moccia ha sfruttato al meglio un rinvio maldestro del portiere bergamasco. In chiusura di primo tempo Luisa Esposito con un tiro cross ha centrato l’angolo giusto tra palo e traversa. Il Mozzanica ha reagito con orgoglio nel secondo tempo ma le occasioni migliori sono state sempre del Napoli. Allo scadere Zanetti ha segnato la rete della bandiera per le sue. Più aspra la sfida tra Res Roma e AGSM Verona.Le capitoline hanno giocato meglio nel primo tempo trovando il vantaggio con Caruso (27’) brava a ribattere in rete una corta respinta del portiere. Più Verona nella ripresa ma poco incisivo, tant’è che Caruso della Roma ha colpito una traversa e Labate ha sprecato un paio di ghiotte occasioni. La rete di Pasini con un tiro dalla distanza è stato un lampo per il Verona. Il risultato non è cambiato più e la gara si è risolta ai rigori. Decisivi i due errori delle scaligere Pasini e Mero. Corrado ha segnato il penalty che ha regalato la finale alle giallorosse. La Roma dopo due titoli Primavera e la scorsa semifinale di Arco può finalmente giocarsi il trofeo. Il Napoli alla quarta partecipazione di fila alla competizione ha raggiunto per la prima volta l’atto decisivo. La finale per il 3^ e 4^ posto si giocherà sempre martedì 14 marzo alle 10.00 al campo di Arco (Romarzollo).Cioce, Pozone (1’st Girolamo), Lombardi, Iorio, Musella, Asta, Massa, De Biase, Marotta C. (25’st Cice), Esposito L., Moccia (36’st Marotta D.). A disp: Costigliola, Perez, Esposito R. All: Gaetano CatalanoResmini (45’st Giroletti), Magni, Macchi, Salvi, Verzeletti (24’st Balistrieri), Belussi, Campana (1’st Valesi), Martella, Marchesi (8’st Zanetti), Edoci (35’st Bonzi), Mandelli. All: Simone ZafferriArbitro: Medi Danaj di Arco RivaReti: 7’pt Massa (N), 19’pt Moccia (N), 38’pt Esposito L. (N), 43’st Zanetti (M)Ammonite: Verzeletti, Edoci (M)Recupero: 0’+ 3’Parnoffi, Graziosi, Giuliano, Liberati, Pienzi, Corrado, Caruso, Greggi, Labate, Di Giammarino, Natali (25’st Cosentino). A disp: Franco, De Angelis, Chaid, Valentini. All: Fabio MelilloForcinella, Gobbi (1’st Zangari), Dal Barco (35’st Mero), Meneghini, Pavana, Ambrosi, Goula, Nichele (16’st Osetta), Soffia, Poli (28’st Franco), Pasini. A disp: Fenzi, Prando, Zanoni, Mero. All: Valter PadovaniArbitro: Davide Tambosi di Arco RivaReti: 27’pt Caruso (R), 18’st Pasini (V)Sequenza rigori: Goula (V) gol, Di Giammarino (R) gol, Pasini parato (V), Giuliano parato (R), Zangari (V) gol, Caruso (R) gol, Soffia (V) gol, Labate (R) gol, Meneghini (V) gol, Greggi (R) gol, Mero (V) fuori, Corrado (R) golAmmonite: Natali (R)

