Calcio - Torneo Arco di Trento - Beppe Viola: Scende in campo l\'U17 LND

Torneo Arco di Trento – Beppe Viola: Scende in campo l’U17 LND. Con l’Empoli domani alle 13, con la Roma il 10 alle 15.15 e con il Chievo l’11 alle 13

ROMA, 08 MARZO - La Nazionale Dilettanti Under 17 è pronta a vivere alla grande la sua quarta avventura consecutiva al Torneo Arco di Trento - Beppe Viola, in programma dal 9 al 14 marzo. Ventidue azzurrini LND guidati per il secondo anno consecutivo da Fausto Silipo prenderanno parte alla storica e prestigiosa competizione che, da 46 anni, nella splendida cornice dei monti a ridosso del Lago di Garda, rappresenta una delle vetrine più importanti di calcio giovanile. La competizione è riservata ai calciatori della categoria Allievi, quindi ai calciatori classe 2000 appartenenti sia alle società di Serie D sia ai sodalizi dei campionati regionali. La rappresentativa nazionale più giovane della LND è stata inserita in un girone di ferro (B) con Roma, Empoli e Chievo. Esordio giovedì 9 marzo alle 13.00 con l’Empoli sul campo di Riva-Varone. Secondo match venerdì 10 marzo alle 15.15 con la Roma allo stadio di Arco (Via Pomerio). Ultima partita del girone sabato 11 alle 13.00 con il Chievo sul terreno di gioco di Varone. Passano in semifinale le prima quattro dei gironi.

Fausto Silipo ha chiara in testa la mission di questa squadra:” Dobbiamo mettere in mostra questi ragazzi. Sarebbe ottimo ripetere il lavoro dello scorso anno, tanti di quei calciatori andarono a giocare nelle società professionistiche. Siamo una Rappresentativa assemblata in pochi raduni e ci dobbiamo confrontare con club che stanno disputando un campionato intero, le differenze e le criticità sono evidenti. I ragazzi sanno che questo treno passa una volta sola, la loro età è cruciale, se riescono a giocarsi bene le loro carte i sodalizi prof hanno ancora due anni per lavorare su calciatori già formati caratterialmente dal percorso nei dilettanti”. Silipo c’illustra le caratteristiche di questa squadra:” E’ un gruppo eterogeneo con alcuni elementi di gran fisicità. Tutti i ragazzi sanno ricoprire più ruoli, è un valore aggiunto che servirà a questi giovani in futuro. Mi piacciono i calciatori che sanno adattarsi ma in verità sono io che dovrò farlo, è il ruolo di un selezionatore. Credo sia vitale poter padroneggiare più moduli, scegliere i giocatori migliori nel panorama dilettantistico e riuscire a non snaturarli esaltando le caratteristiche di ognuno”.Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia tiene in grande considerazione la meglio gioventù della LND: “Saluto con grande piacere tutti i giovani che prenderanno parte al prestigioso Torneo Città di Arco – Beppe Viola giunto alla 46^ edizione grazie all’impegno e alla passione degli organizzatori. La selezione under 17 della Lega Nazionale Dilettanti partecipa con convinzione ed entusiasmo per il quarto anno consecutivo perché il torneo rappresenta una vetrina fondamentale per valorizzare i vivai delle società dilettantistiche e un momento di confronto importante con i settori giovanili dei sodalizi professionisti. I principi della competizione aderiscono ai valori in cui crede fortemente la LND: una buona educazione sportiva impartita ai ragazzi contribuisce in misura sostanziale alla formazione della loro personalità. Attraverso il rispetto delle regole di un gioco tanto amato dai ragazzi, si può educarli e farli crescere”. Sibilia ci tiene a sottolineare il significato della partecipazione della LND al Torneo di Arco. “Mi auguro che i calciatori under 16 protagonisti al torneo onorino al meglio la memoria di un grande uomo di sport come Beppe Viola il cui ricordo rimane indelebile soprattutto per il suo modo "altro" di essere giornalista sportivo. Dove si pratica calcio “senza piedistallo” la Lega Nazionale Dilettanti c’è, l’unico modo per un giocatore di costruirsi basi solide per il suo futuro. Non è un caso se tanti calciatori che hanno calcato i campi di questo torneo sono poi approdati ai massimi livelli. Alla LND prima ancora di avere dei campioni, ci interessa che i giovani mettano tanta passione e grinta in quello che fanno. Mi piace sottolineare anche l’attenzione dimostrata con i fatti dai promotori nei riguardi della componente femminile del calcio che da quattro anni è rappresentata dalle squadre Primavera. Riunire in una sola competizione le due anime del calcio è il modo migliore per esaltare l’essenza di questo sport”.Fiducioso anche il Capo Delegazione dell’Under 17 LND Saverio Mirarchi: “Partecipiamo con grande piacere ad una competizione così prestigiosa. E’ un’opportunità unica per i nostri giovani, una vetrina di assoluto valore. Alla LND interessa il futuro dei ragazzi, spero con tutto il cuore che questa ribalta rappresenti un trampolino di lancio per i calciatori verso la dimensione professionistica”.La vincente del raggruppamento della LND se la vedrà il 12 marzo con la prima del girone che coinvolge Sassuolo, Partizan, Lazio e Rappresentativa Trentino. Negli altri gironi si affronteranno Atalanta, Bologna, Napoli e Rappresentativa U17 Lega Pro (A); Inter, Hellas Verona, Torino e Nordsjaelland (C). Le gare durano 70’, sono previste sette sostituzioni per squadra. L’U17 LND non ha mai incontrato Empoli e Roma mentre ha già vinto con i clivensi (2-1) nell’edizione del 2015.La fase di preparazione quest’anno è partita con cinque raduni concomitanti con l’under 18. Tra ottobre e novembre Fausto Silipo e il suo staff hanno visionato più di settanta calciatori nei due raduni territoriali di Roma e del Centro di Formazione Federale “Sa Rodia” di Oristano. Dicembre è stato dedicato alle aree del sud al Centro di Formazione Federale di Catanzaro e quelle del nord ovest e nord est a Milano e Sacile (Pn): in tutto più di cento ragazzi visionati. A metà Febbraio Fausto Silipo ha stretto il cerchio attorno a 26 ragazzi convocati per lo stage di Coverciano. La lista ufficiale dei partecipanti al Torneo di Arco è stata compilata dopo il recente raduno di Pomezia tenutosi a fine febbraio e terminato con un’amichevole con gli Allievi del Latina.Portieri: Marco Lassi (Sondrio), Antonio Russo (Sarnese), Leonardo Calisse (Urbetevere).Difensori: Andrea Zecchini (Varese), Andrea Tarasco (Olginatese), Federico Ceccarini (Accademia Roma), Niccolò Setzu (Vado), Daniel Da Col (Montebelluna), Francesco Capogna (Savio), Manuel Maggioli (Fya Riccione), Duccio Frascadore (S. Michele Virtus).Centrocampisti: Guido Dini (Scandicci), Antonio Marino (Uisp Scampia), Lorenzo Angeli (Nuova Tor Tre Teste), Antonio Barbato (Nuova Tor Tre Teste), Benjamin Zulic (Sportverein Varna Vahrn), Alessandro Castellano (Vsi Pesaro), Andrea Zimbardi (Carso).Attaccanti: Flippo Talucci (Altovicentino), Lorenzo Citterio (Folgore Caratese), Alex Cossalter (Union Feltre), Francesco Melis (Sigma Cagliari).STAFFCapo Delegazione: Saverio MirarchiSupervisore tecnico: Augusto GentiliniAllenatore: Fausto SilipoAllenatore in seconda: Francesco CittadinoPreparatore dei Portieri: Roberto MancinelliMedico Responsabile: Giuseppe BovaFisioterapista: Andrea RomitoMagazziniere: Antonio LuziAddetta alla Segreteria: Barbara CoscarellaLe partite dell’Under 17 in diretta streaming sui Social NetworkAnche per il Torneo di Arco la Lega Nazionale Dilettanti, per comunicare al meglio la passione dell’universo LND, punta sugli strumenti offerti dal web e sui social network per amplificare le gesta degli under 17. Il popolo del web potrà seguire i ragazzi sulla fanpage della LND ospitata su Facebook. Tutte le gare del Torneo e quindi della Nazionale Under 17 LND saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook PMGliveSport e quindi condivise sulla pagina Facebook Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti che veleggia ormai oltre i 350.000 like. Le partite saranno fruibili on-demand anche dopo il termine dei match con i relativi highlights.

Sempre sulla pagina Facebook LND saranno disponibili resoconti post-gara di tutti gli incontri della Nazionale under 17, le gallerie fotografiche dei match disputati dai ragazzi della LND e clip del “dietro le quinte” dell’avventura delle giovani promesse che accenderanno la passione del popolo del web. Ampia l’offerta sul profilo Twitter, i cinguettii in presa diretta dai campi di gioco permetteranno alle migliaia di followers del profilo ufficiale della LND di seguire attimo dopo attimo le prestazioni degli under 17 dilettanti con clip direttamente da bordocampo. Le foto e i video più suggestivi saranno pubblicati sul profilo ufficiale Instagram della LND. Un modo di comunicare che sposa in pieno la strategia della Lega Nazionale Dilettanti che prosegue il suo percorso di dialogo tra i protagonisti del movimento più importante del calcio italiano, con oltre 1 milione di tesserati ed oltre 13.000 società. Al termine di ogni gara sulla pagina ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti www.lnd.it i tanti sostenitori della Rappresentativa Under 17 potranno leggere un dettagliatissimo match report della partita oltre al resoconto, cronaca, tabellino e dichiarazioni dei protagonisti.



IL CALENDARIO

Giovedì 9 marzo (ore 13)

Chievo-Roma

Empoli-Nazionale Dilettanti Under 17 (campo Riva/Varone)

Venerdì 10 marzo (ore 15.15)

Roma-Nazionale Dilettanti Under 17 (stadio di Arco – Via Pomerio)

Empoli-Chievo

Sabato 11 marzo (ore 13)

Roma-Empoli

Chievo-Nazionale Dilettanti Under 17 (campo Varone)

Domenica 12 marzo

Semifinali

ore 13.00 / ore 15.15

Martedì 14 marzo

Finale

ore 15.00





F.I.G.C