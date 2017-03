Calcio. Torneo Arco di Trento - Beppe Viola: Scendono in campo le nuove leve del calcio femminile

Torneo Arco di Trento – Beppe Viola: Scendono in campo le nuove leve del calcio femminile. Domani domenica 12 marzo alle 15.00 si affrontano i sodalizi Primavera di Napoli-Mozzanica e AGSM Verona-Res Roma

ARCO (TN), 11 MARZO - E’ tutto pronto per la 16^ partecipazione di fila delle squadre Primavera di calcio femminile al Torneo Città di Arco – Beppe Viola in programma dal 12 al 14 marzo. La competizione riservata alle calciatrici nate dal 1 gennaio 1998 in poi è la vetrina ideale per i vivai delle società. Partecipano al torneo le quattro squadre semifinaliste dell’ultimo campionato Nazionale Primavera.

Domenica 12 marzo alle ore 15.00 si giocano Napoli-Mozzanica (Arbitro Medi Danaj di Arco Riva; Riva del Garda – Varone – campo in erba artificiale) e AGSM Verona-Res Roma (Davide Tambosi di Arco Riva; Mori – erba artificiale). Le gare sono ad eliminazione diretta. Se al termine dei tempi regolamentari il risultato è ancora in parità saranno i calci di rigore a determinare la squadra vincente. Le finali per il 1^ e 2^, e quella per il 3^ e 4^ si giocheranno martedì 14 marzo rispettivamente alle 12.30 ad Arco (Pomerio) e alle 10.00 ad Arco (Romarzollo – erba artificiale).Tutte e quattro le squadre annoverano diverse giocatrici già protagoniste con le nazionali di categoria. C’è molta curiosità da parte degli addetti ai lavori per scoprire i talenti del futuro.Il Vice Presidente della LND con delega al calcio femminile Sandro Morgana sottolinea l’importanza di questa competizione:” Un torneo che permette ai club di mettere in mostra le giovani calciatrici per consolidare le fondamenta del calcio femminile. Solo coltivando la propria terra di talenti le società possono guardare al futuro con fiducia. I miei più sinceri auguri vanno alle partecipanti del torneo, son convinto che il pubblico assisterà a partite belle e emozionanti che saranno lo spot migliore per il calcio femminile”.Lieto ritorno dell’AGSM Verona che torna ad Arco dopo sette anni. La squadra quando si chiamava Bardolino ha vinto un titolo Primavera nel 1999/00, finalista nel 2004/2005 e semifinalista nel 2008/2009. Molto motivato anche il Mozzanica che nella scorsa stagione ha giocato la finale del campionato di categoria per la prima volta nella sua storia. Il Napoli invece conosce bene questo torneo perché è alla sua quarta partecipazione di fila ma non è riuscita mai ad approdare in finale. E infine la Res Roma che ha vinto gli ultimi due scudetti Primavera, è al suo secondo torneo di Arco di fila e punta ad arrivare almeno in finale per la prima volta nella sua storia.Camilla Forcinella (01), Linda Fenzi (01)Caterina Ambrosi (99), Silvia Mizzon (99), Camilla Pavana (99), Anna Cavalca (00), Sofia Meneghini (00), Serena Mero (00), Giorgia Dal Barco (01), Aurora Gobbi (01).Elena Nichele (00), Sara Osetta (00), Angelica Soffia (00), Eleonora Franco (01), Emma Pulliero (01).Veronica Pasini (00), Carolina Poli (00), Gaia Prando (01).Valter Padovanitecnici: Francesco Lonardoni e Luca LongegaResponsabile: Libero RicciLinda Giroletti (00), Martina Resmini (00)Difensori: Crystal Balistreri, Elizabeth Macchi (99), Francesca Tassi (99), Michela Verzeletti (01), Noemi Vicini (01).Greta Campana (01), Gloria Magni (01), Silvia Marchesi (01), Francesca Martella (00), Alessia Salvi (01), Rosella Valesi (98), Marina Zanetti (02), Sofia Colombo (01)Elena Belussi (01), Giorgia Pellegrinelli (99), Roberta Edoci (98), Giulia Mandelli (99), Sara Baldi (00).: Simone ZafferriResponsabile: Franco LingiardiAlessandra Cioce (02)Gaetana Cice (01), Gaia Costigliola (00), Flavia Iorio (99), Ilaria Lombardi (02), Katia Musella (99), Sonia Perez (01), Maria Pozone (02)Giulia Asta (99), Benedetta De Biase (01), Roberta Esposito (98), Francesca Girolamo (02), Claudia Marotta (01)Luisa Esposito (98), Daria Marotta (01), Azzurra Massa (99), Martina Moccia (00)Gaetano CatalanoRosa MayolAlessia Parnoffi (99), Giulia Franco (01)Ludovica Chiappa (00), Giulia Liberati (00), Heden Corrado (02), Raffaella Giuliano (98), Chiara Pienzi (02), Gemma De Angelis (02), Greta Felici (02) Giorgia Valentini (99), Camilla Caprera (02)Giada Greggi (00), Arianna Caruso (99), Claudia Natali (00), Virginia Di Giammarino (99), Marika Graziosi (01), Filomena Chaid (99), Maddalena Porcarelli (00)Camilla Labate (99), Rafe Rufauda (00), Giulia Cosentino (01), Elisa Polli (00)Fabio MelilloClaudia CeccarelliResponsabile Settore Giovanile: Ilaria Inchingolo2016: Fiorentina Women's2015: Acf Brescia2014: Acf Torino2013: Acf Firenze2012: Acf Firenze2011: Acf Brescia2010: Pca Atalanta2009: Acf Asd Bardolino2008: Acf Torino2007: Acf Torino2006: Rappr. Primavera Girone 2 Nordest2005: Rappr. Primavera Girone 2 Nordest2004: Rappr. Primavera mista A2 - B2003: Rappr. Primavera Girone A2002: Rappr. Primavera Girone A

F.I.G.C.