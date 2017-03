Calcio. Torneo Arco di Trento - Beppe Viola: Una Roma cinica supera per 3-1 la Nazionale U17 LND

Torneo Arco di Trento – Beppe Viola: Una Roma cinica supera per 3-1 la Nazionale U17 LND

I giallorossi capitalizzano tutte le occasioni, l’U17 saluta il Torneo

ARCO (TN), 10 MARZO – Una Roma spietata e cinica non lascia scampo alla Nazionale U17 LND sbagliando nulla o quasi. Per un tempo la seconda gara del girone del Torneo Arco di Trento Beppe Viola, riservato ai calciatori della categoria allievi, rimane in sostanziale equilibrio con i giallorossi avanti di una lunghezza grazie al centro di D’Orazio.

Nella ripresa, nel giro di due minuti dal 9’ all’11’, la Roma piazza due colpi ferali con Pezzella e Riccardi dimostrando una freddezza da squadra matura. La Rappresentativa LND ha tenuto bene il campo sfiorando il gol soprattutto nei primi minuti del match ma ha pagato la differenza che c’è nell’affiatamento tra un club e una rappresentativa. Da Col in pieno recupero ha segnato il gol della bandiera per i blu arancio fissando il risultato finale sul 3-1. Nell’altro incontro del gruppo l’Empoli e il Chievo si sono annullate a vicenda lasciando via libera alla Roma che si qualifica così alle semifinali. Presenti sugli spalti dello stadio di Arco il Capo Delegazione della U17 LND Saverio Mirarchi e il Consigliere Federale LND Karl Rungger. Il mister Fausto Silipo ne ha approfittato per concedere a tutti i ragazzi la possibilità di scendere in campo. Nonostante il risultato numerico tutti i giocatori dei club dilettantistici nazionali e regionali hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra davanti a una nutrita presenza di osservatori arrivati da tutta ItaliaDomani alle 13.00 l’under 17 LND affronterà il Chievo sul terreno di gioco dello stadio di Varone nella terza e ultima sfida del girone. La gara sarà tramessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della LND.Zamarion; Barbarossa (15’st Bouah), Ingrosso (15’st Valentino), Trasciani, Falbo (22’st Kalaj); De Angelis, Pezzella; D’Orazione, Riccardi (15’st Bortolotta), Cangiano; Del Signore (15’st Guehy). A disp: Pagliarini, Meo, Borghi, Petrungaro. All: Alessandro TotiCalisse (Urbetevere); Tarasco (Olginatese), Ceccarini (Accademia Roma) 22’st Maggioli (Fya Riccione), Setzu Cap. (Vado) 19’st Talucci (Altovicentino); Frascadore (S. Michele Virtus), Zulic (Sportverein Varna), Dini (Scandicci) 1’st Citterio (Folgore Caratese), Angeli (Nuova Tor Tre Teste), Capogna (Savio) 24’st Da Col (Montebelluna); Barbato (Nuova Tor Tre Teste) 9’st Castellano (Vis Pesaro), Cossalter (Union Feltre) 23’st Melis (Sigma Cagliari). A disp: Lassi (Sondrio), Marino (Scampia), Zimbardi (Carso). All: Fausto SilipoAlain Bontadi di TrentoDenis Stefani di Arco Riva e Gabriele Caresia di Trento21’pt D’Orazio (Ro), 9’st Pezzella (Ro), 11’st Riccardi (Ro), 36’st Da Col (Ra): Maggioli (Ra)0’ + 3’giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni1 a 3La Rappresentativa parte bene, all’8’ Capogna sfiora la traversa da ottima posizione. La Roma sembra disorientata, i ragazzi della LND tengono il campo con personalità. Una volta prese le misure, i giallorossi si fanno intraprendenti e vanno vicini al centro con Riccardi e Del Signore. Quest’ultimo al 21’ scambia veloce con D’Orazio al limite dell’area, il giocatore della Roma in diagonale non lascia scampo a Calisse. I capitolini controllano ma la LND non ci sta, proprio allo scadere del primo tempo l’occasione migliore per l’U17. Cossalter recupera palla, salta un avversario e dalla porzione destra dell’area impegna severamente Zamarion sul primo palo.Pronti via nella ripresa e la Roma tra il 9’ e l’11’ piazza due colpi che annichiliscono la LND. Pezzella fa un virtuosismo al limite dell’area e con un destro preciso trova l’angolo giusto. Due minuti dopo Riccardi appoggia in rete una corta respinta del portiere Calisse uscito d’istinto per deviare un cross pericoloso da sinistra. La girandola delle tante sostituzioni spezzetta il gioco. C’è tempo per guardare il gol della bandiera segnato da Da Col in pieno recupero e l’arbitro fischia la fine del match.Chievo-Roma 0-1Empoli-Nazionale Dilettanti Under 17 LND 3-4 dcr (1-1)Roma-Nazionale Dilettanti Under 17 LND 3-1Empoli-Chievo 1-1Classifica: Roma 6 punti; Empoli 2; U17 LND 1; Chievo 0Domani (ore 13)Roma-EmpoliChievo-Nazionale Dilettanti Under 17 (campo Varone)ore 13.00 / ore 15.15Martedì 14 marzoFinaleore 15.00Le partite dell’Under 17 in diretta streaming sui Social NetworkAnche per il Torneo di Arco la Lega Nazionale Dilettanti, per comunicare al meglio la passione dell’universo LND, punta sugli strumenti offerti dal web e sui social network per amplificare le gesta degli under 17. Il popolo del web potrà seguire i ragazzi sulla fanpage della LND ospitata su Facebook. Tutte le gare del Torneo e quindi della Nazionale Under 17 LND saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook PMGliveSport e quindi condivise sulla pagina Facebook Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti che veleggia ormai oltre i 350.000 like. Le partite saranno fruibili on-demand anche dopo il termine dei match con i relativi highlights.

