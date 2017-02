Calcio - Torneo Arco di Trento: Scende in campo il futuro del calcio femminile

Calcio femminile - Campionato: regolamento Titolo Campionessa d’Italia, Play Out e retrocessione diretta -

Dal 12 al 14 marzo impegnate le Primavera di Mozzanica, Napoli, Res Roma e AGSM Verona. Lunedì 13 febbraio il sorteggio delle semifinali

ARCO (TN) 8 FEBBRAIO - Si rinnova per la 16^ volta di fila la partecipazione delle squadre Primavera di calcio femminile al Torneo Città di Arco – Beppe Viola in programma dal 12 al 14 marzo. La competizione riservata alle calciatrici nate dal 1 gennaio 1998 in poi è la vetrina ideale per i vivai delle società. Partecipano al torneo le quattro squadre semifinaliste dell’ultimo campionato Nazionale Primavera. In pista quindi Mozzanica, Napoli, Res Roma e AGSM Verona che si affronteranno in gare uniche in accoppiamenti che saranno sorteggiati lunedì 13 febbraio alle 12.00 presso la sede del Dipartimento calcio femminile LND a Roma.

Campionato: regolamento Titolo Campionessa d’Italia, Play Out e retrocessione direttaIl Dipartimento calcio femminile LND ha ufficializzato il regolamento riguardo la vittoria del titolo, i Play Out e le retrocessioni dirette. Se due squadre concludono il campionato al primo posto a pari punti, la squadra campionessa d’Italia sarà determinata da uno spareggio da giocarsi in gara unica su campo neutro. In caso di parità in classifica tra tre o più squadre si procederà con la classifica avulsa tra le squadre interessate per individuare le prime due che si giocheranno il titolo secondo la regola già citata.Le squadre che si piazzano all’11^ e 12^ posto in classifica retrocedono direttamente in Serie B.Per individuare gli altri due sodalizi che scenderanno di categoria si giocheranno i Play Out tra la 7^, 8^, 9^ e 10^ classificata. In caso di parità tra due o più squadre si ricorrerà alla classifica avulsa tra i club interessati per stabilire l’ordine della graduatoria. Le quattro squadre partecipanti ai Play Out si incontreranno fra loro in partite uniche sul campo del sodalizio meglio classificato con questo schema: 7^ con 10^ e 8^ con 9^. In caso di parità al termine dei 90’ verranno giocati i supplementari e persistendo la parità retrocederà in B la squadra peggior classificata. Se il distacco di punteggio tra la 7^ e la 10^ è pari o superiore ai 7 punti l’incontro di Play Out non verrà disputato e la società classificata al 10^ posto retrocederà direttamente in B. Stesso discorso per l’8^ e la 9^.

F.I.G.C.