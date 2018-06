Calcio - Torneo Città di Cava: La Rappresentativa LND U15 fermata sullo 0-0 dalla Casertana

Torneo Città di Cava: La Rappresentativa LND U15 ci prova fino in fondo ma viene fermata sullo 0-0 dalla Casertana e saluta il torneo

Nella partita della 3^ giornata i legni e le parate del portiere casertano negano il successo alla LND

CAVA DE’ TIRRENI (SA), 7 GIUGNO – Altri due pali, e sono cinque nel torneo, sei miracoli del portiere casertano che ha emulato gli altri due nelle precedenti gare, hanno fermato la Rappresentativa LND Under 15 anche nella terza ed ultima partita del girone del Torneo Internazionale Città di Cava. Con la Casertana è finita 0-0, alla squadra di Augusto Gentilini serviva un successo con tre gol di scarto e la vittoria del Benevento sulla Campania nell’altro match del girone per acciuffare la qualificazione in extremis.

Ma il canovaccio dell’ultimo incontro del torneo ha ricalcato quello delle altre due partite. Portieri fenomenali, legni scossi e un pizzico d’imprecisione. Nel primo tempo Cossalter ha colpito il palo e la traversa, come aveva fatto anche con il Benevento. Zambruno ha fornito diversi assist che Cappadonna non ha sfruttato a dovere merito anche di un portiere casertano in giornata top. La Rappresentativa ha continuato a produrre occasioni da rete, Cappadonna e Chimenti si sono visti respingere le conclusioni a botta sicura. Con il passare dei minuti la pressione e l’entusiasmo dei giovanissimi LND non sono diminuiti, anzi, a riprova che l’impegno dei calciatori non è mai mancato. Alla squadra di Augusto Gentilini è mancato solo un elemento, il gol, quello che fa la differenza soprattutto nei tornei di breve durata.Rammaricato ma fiducioso mister Gentilini:”C’è mancato solo il gol, nel calcio non è poco ma aver creato tanto è sintomo di qualità. In quattro raduni abbiamo allestito una squadra che ha tenuto bene il campo in tutte le partite. Ci sono giocatori che possono far bene in futuro, non è un caso se sugli spalti c’erano osservatori di diversi club di Serie A e B. In queste competizioni basta una scintilla per cambiare l’inerzia di un torneo. Nonostante gli episodi tutti contrari i ragazzi non si sono mai demoralizzati dimostrando carattere e personalità”.LA GARACASERTANA-RAPPRESENTATIVA LND U15 0-0Casertana (4-3-3): Schiavone; Petagna, Rossi, Andreassi, Cordato (5’st Cimminiello); De Rosa (Cap.), Cirillo, Elveti (5’st Di Martino); Di Riso (15’st Aversa), Di Pierno (27’st Ambrosini), Nappi (1’st De Iorio). A disp: Cappuccio, Landi, Candela, Mugione. All: Pasquale CerratoRappresentativa LND Under 15 (4-2-3-1): Fares (Audace Cerignola) 1’st Petricca (Curi); Piochi (Scandicci) 15’st Frizzi (Pro Settimo), Redondi (Virtus Bergamo), Amadori (Trento), Romano (Juve Domitia) 17’st Galli (Montebelluna); Guercio (Portorecanati), Vessella Cap. (Academy Civitanovese)v17’st Sberna (Pro Sesto); Castorina (Katane) 1’st Chimenti (Urbetevere), Cossalter (Union Feltre) 5’st Emmanuello (Pro Settimo), Zambruno (Carso) 15’st Caracò (New Eagles); Cappadonna (Uesse Sarnico). All: Augusto GentiliniArbitro: Andrea Rescigno di Nocera InferioreAmmoniti: Galli (R)Recupero: 0’ + 4’Note: giornata soleggiata, terreno in erba artificialeRisultatiGirone B(1^ giornata)Rappresentativa LND Campania vs Rappresentativa LND Under 15 3-1Benevento-Casertana 2-0(2^ giornata)Rappresentativa LND Under 15 vs Benevento 0-1Casertana-Rappresentativa LND Campania 1-0(3^ giornata)Casertana-Rappresentativa LND Under 15 0-0Benevento-Rappresentativa LND CampaniaClassifica: 6 punti Benevento; 4 Casertana; 3 Rappr. LND Campania; 1 Rappr. LNDProgrammaSabato 9 giugnoOre 17.00 e 18.30 – SemifinaliDomenica 10 giugnoOre 17.00 – Finale – Stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (Sa)