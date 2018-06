Calcio. Torneo Città di Cava: Rappresentativa LND U15 brava ma sfortunata, ko 1-0 con il Benevento

Torneo Città di Cava: Rappresentativa LND U15 brava ma sfortunata, ko 1-0 con il Benevento. Nella 2^ giornata del girone i giovanissimi della Lega Nazionale Dilettanti sbattono contro i legni

CAVA DE’ TIRRENI, 6 GIUGNO – Non sono bastate otto occasioni limpide da rete alla squadra di Augusto Gentilini per superare un Benevento messo alle corde nella partita valida per la 2^ giornata del Torneo Internazionale Città di Cava riservato alla categoria under 15.

Sul campo “Desiderio” DI Cava de’ Tirreni si è consumata una beffa che solo il calcio sa regalare. I giallorossi dopo aver subito per tutto l’incontro sono passati nell’unica occasione creata al 24’ del secondo tempo grazie all’opportunismo di Albano. Tanto è bastato al Benevento per vincere la sua seconda gara nel torneo. La Rappresentativa LND ha colpito una serie incredibile di legni. Al 10’ del primo tempo Zambruno ha centrato la traversa con un fendente da posizione defilata. Al 30’ sempre Zambruno ha impegnato severamente il portiere avversario mentre Emmanuello ha sparato alto a porta vuota. Nella ripresa è successo di tutto, prima Castorina ha piazzato la palla sotto al sette non facendo i conti con un intervento miracoloso di Diglio.



Al 17’ l’apoteosi del destino avverso per la Rappresentativa: in una sola azione, in una manciata di secondi il portiere del Benevento ha respinto due tiri d’istinto, Cappadonna a botta sicura ha colpito il palo, sulla sfera si è avventato Cossalter che da pochi passi ha centrato la parte bassa della traversa, Liguori e Chimenti si son visti respingere altre due conclusioni da Diglio. Il Benevento ha ringraziato la dea bendata ed è passato in vantaggio con Albano a 6’ dal termine della partita. Nonostante tutto la Rappresentativa LND ha continuato ad attaccare dimostrando gran carattere fino all’ultimo istante della sfida. Grazie al successo della Casertana sulla Rappresentativa Campania nell’altro match del girone la selezione LND non è ancora matematicamente fuori. Domani deve vincere con uno scarto largo di gol con i casertani sperando che il Benevento superi la selezione regionale.



Nella mattinata nella sala del Consiglio di Palazzo di Città metelliano si è tenuto un convegno sulla riforma dei settori giovanili a cui hanno partecipato tutte le delegazioni dei club e delle rappresentative partecipanti al Torneo. Sono intervenuti al convegno, moderato da Nunzio Siani, il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, il Vice Presidente della Lega Pro Mauro Grimaldi, il Presidente del Comitato Regionale Campania LND Salvatore Gagliano, i selezionatori delle rappresentative U15 LND e Lega Pro Augusto Gentilini e Daniele Arrigoni, il responsabile del settore giovanile FIGC-LND Campania Raffaele Di Fusco.

LA GARA



RAPPRESENTATIVA LND U15-BENEVENTO 0-1

Rappresentativa LND Under 15 (4-2-3-1): Gamba (Montebelluna); Martinelli (Capezzano), Redondi (Virtus Bergamo), Bernasconi (Trevigliese), Romano (Juve Domitia); Guercio (Portorecanati), Galli Cap. (Montebelluna) 20’st Vessella Academy Civitanovese); Castorina (Katane) 14’st Chimenti (Urbetevere), Cossalter (Union Feltre) 26’st Amadori (Trento), Zambruno (Carso) 14’st Liguori (Curi); Emmanuello (Pro Settimo) 1’st Cappadonna (Uesse Sarnico). A disp: Petricca (Curi), Fares (Audace Cerignola), Piochi (Scandicci). All: Augusto Gentilini

Benevento: (4-3-3) Diglio; Gentile (18’st Moccia), Barilotti (Cap.), Seminara, Todisco; Bracale, Gargiulo (14’st Strazzullo), Albano Manfredonia (27’st Ciocia); Olimpio (27’st Mattera), Panarese (14’st D’Agosto), Sorrettone (5’st Giampaolo). A disp: Paduano, Mercaldo, Battisti. All: Giuseppe Fusaro

Arbitro: Alfonso Sorrentino di Nocera Inferiore

Reti: 24’st Albano Manfredonia

Ammoniti: Sorrettone, Todisco, Seminara (B)

Recupero: 0’ + 4’

Note: giornata soleggiata, terreno in erba artificiale



Risultati

Girone B

(1^ giornata)

Rappresentativa LND Campania vs Rappresentativa LND Under 15 3-1

Benevento-Casertana 2-0

(2^ giornata)

Rappresentativa LND Under 15 vs Benevento 0-1

Casertana-Rappresentativa LND Campania 1-0

Classifica: 6 punti Benevento; 3 Rappr. LND Campania e Casertana; 0 Rappr. LND



Programma

Domani (3^ giornata)

ore 17.40 Casertana-Rappresentativa LND Under 15 - CS “Desiderio” – Cava De’ Tirreni (Sa)

ore 19.00 Benevento-Rappresentativa LND Campania

Sabato 9 giugno

Ore 17.00 e 18.30 – Semifinali

Domenica 10 giugno

Ore 17.00 – Finale – Stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (Sa)