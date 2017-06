Calcio - Torneo "Città di Cava": Under 17 LND a punteggio pieno. Tre a zero alla Paganese

Tre gol dagli 11 metri e per l’Under 17 LND è “en plein” Tre rigori trasformati da Antonio Barbato, Alex Cossalter e Giovanni Giorgi, portano alla terza vittoria consecutiva ed alla semifinale di sabato prossimo.

CAVA DE’ TIRRENI (SA), 09 GIUGNO – Una giornata particolare per la Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti che, nel corso della mattina, è stata ricevuta a Palazzo di Città insieme alla Rappresentativa della Lega Pro, il Frosinone ed alla squadra venezuelana del Real Academia. L’incontro è stato l’occasione per ricevere i saluti e l’augurio del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, dell’Assessore allo Sport Enrico Polichetti e del Presidente del Comitato Organizzatore Giovanni Bisogno. L’appuntamento, moderato dal giornalista Nunzio Siani, si è completato con la visita alle bellezze del Municipio e con uno scambio di doni a cui ha partecipato il Supervisore Tecnico delle Rappresentative LND Augusto Gentilini.

Sul campo la squadra di Fausto Silipo ha confermato la propria solidità di squadra superando anche la Paganese con il risultato di 3 a 0. Grinta e compattezza sono stati gli ingredienti del terzo successo consecutivo che porta in dote una qualificazione alla fase finale con un punteggio pieno che alla vigilia era tutt’altro che scontato. Tre calci di rigore trasformati da Barbato, Cossalter e Giorgi, uno nel primo tempo e due nella ripresa, lanciano la squadra alla semifinale di sabato prossimo con una buona dote di ottimismo. Il Supervisore Tecnico Augusto Gentilini, presente a tutti gli incontri ha commentato: “siamo venuti a Cava con la consapevolezza di partecipare ad un Torneo di ottima qualità e gli incontri fin qui disputati, hanno confermato le attese. Sono queste le vetrine che fanno crescere sempre più i frutti del nostro lavoro e la squadra guidata da Silipo ha saputo interpretare nei migliori dei modi la situazione, dimostrandosi gruppo coeso e generoso. La fase di qualificazione – aggiunge Gentilini – è stata brillantemente superata lasciandoci in dote una grande soddisfazione”.Girone B: Rappr. Nazionale Under 17 LND 9; Paganese 3;Salernitana 3, Rappresentativa FIGC-LND Campania 0 (da giocare)Rappresentativa Under 17 LND – Paganese 3 - 0Rappresentativa Under 17 LND: Lassi, Angeli (1’ st Follo), Barbato (1’ st Rozzi), Capogna, Castellano (26’ st Giorgi), Maggioli, Muccio, Paludetto (30’ st Trevisan), Siviero (14’ st Cossalter), Tarasco, Zecchini (12’ st Oliva). A disp: De Caria. Allentaore: Fausto SilipoPaganese: Santangelo, Caruso, Pecorella, Lanzillo, Crispo, D’Aniello, Amatruda, Peluso, Ferrara, Salvati, Vuolo. A disp: Scarano, Fortuna, Romano, Correale, Castaldo, Pipolo, De Rosa. Allenatore: Giuseppe FusaroReti: 20’ pt Barbato rig. (U.17 LND), 34’ st Cossalter rig. (U.17 LND), 45’ st Giorgi rig. (U.17 LND)Avversario ostico come nel secondo match vinto allo scadere, ieri, con la rete di Tarasco. La Paganese gioca, combatte e cerca di sfruttare il minimo cenno di stanchezza dei ragazzi di Silipo, squadra capolista del girone B. La “battaglia” si concentra maggiormente a centrocampo e per metà di tempo le occasioni vere latitano. La Rappresentativa Under 17 della LND ha però il pregio sì di soffrire, ma senza scomporsi. I reparti non si slegano ed il carattere li premia al 20’ quando su rovesciamento di fronte, trovano l’azione giusta per passare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato di precisione da Antonio Barbato. Dopo il vantaggio la musica non cambia e si va al riposo. Nei secondi 45’ la Paganese si è riversata in avanti alla ricerca del pari ma la compattezza del gruppo, unita alle sortite in attacco di Follo, ha permesso di non arretrare troppo il baricentro difendendo il prezioso risultato senza affanni. Nel finale, a seguito di un fulmineo contropiede, arrivano anche la seconda rete e la terza, ancora su rigore, firmati da Alex Cossalter e Giovanni Giorgi. Ora testa alla semifnale.Il programma della categoria Allievi NazionaliGirone A: Rappr. Nazionale Lega Pro, N.D Gorica (Slovenia), Frosinone, Cavese.Girone B: Rappr. Nazionale Under 17 LND, Salernitana, Paganese, Rappresentativa FIGC-LND Campania1a Giornata - 6 Giugno 201714.45 Cavese - Gorica Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 016.10 Figc Campania - Paganese Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 317.30 Rappr. Lnd U17 - Salernitana Stadio "Simonetta Lamberti" 5 - 019.00 Rappr. Lega Pro - Frosinone Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 0

2a Giornata - 7 Giugno 2017

15.30 Salernitana - Paganese Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 1

16.50 Figc Campania - Rappr. Lnd U17 Stadio "Simonetta Lamberti" 0 - 1

18.10 Rappr. Lega Pro - Gorica Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 0

19.30 Frosinone - Cavese Stadio "Simonetta Lamberti" 0 -0

3a Giornata - 8 Giugno 2017

15.30 Cavese - Rapp. Lega Pro Stadio "Simonetta Lamberti" 0 - 0

16.50 Gorica - Frosinone Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 1

18.10 Paganese - Rappr. Lnd U17 Stadio "Simonetta Lamberti" 0 - 2

19.30 Salernitana - Figc Campania Stadio "Simonetta Lamberti"

Semifinali - 10 Giugno 2017

17.00 1a Girone A - 2a Girone B (X) Stadio "Simonetta Lamberti"

18.30 1a Girone B - 2a Girone A (Y) Stadio "Simonetta Lamberti"

Finale - 11 Giugno 2017

18.30 Vincente (X) - Vincente (Y) Stadio "Simonetta Lamberti"



I convocati



Portieri

Lassi Marco 10/10/2000 Sondrio (CR Lombardi)

Calisse Leonardo 27/05/2000 Urbetevere (CR Lazio)

Decaria Davide 21/05/2000 Palmese (Serie D)



Difensori

Zecchini andrea 22/03/2000 Varese (Serie D)

Ceccarini Federico 17/04/2000 Accademia Calcio Roma (CR Lazio)

Tarasco Andrea 22/09/2000 Olginatese (Serie D)

Oliva Ivan 27/12/2001 Frattese (Serie D)

Maggioli Manuel 6/04/2000 Fya Riccione FN (CR Emilia Romagna)

Paludetto Piero 10/09/2000 Union Feltre (Serie D)

Capogna Francesco 19/02/2000 Savio (CR Lazio)



Centrocampisti

Muccio Fabio 8/04/2000 S. Agnello (CR Campania)

Rozzi Nicolò 7/03/2000 Tolentino (CR Marche)

De Marchis Alessandro 24/09/2000 Urbetevere (CR Lazio)

Trevisan Matteo 14/07/2000 Mori S. Stefano (CPA Trento)

Angeli Lorenzo 11/08/2000 Nuova Tor Tre Teste (CR Lazio)

Barbato Antonio 10/05/2000 Nuova Tor Tre Teste (CR Lazio)

Castellano Alessandro 20/05/2000 Vis Pesaro (Serie D)



Attaccanti

Follo Davide 20/03/2000 Albalonga (Serie D)

Siviero Michael 4/08/2000 Bresso (CR Lombardia)

Nunziante Christian 28/06/2000 Cavese 1919 (Serie D)

Cossalter Alex 2/05/2000 Union Feltre (Serie D)

Giorgi Giovanni 31/05/2003 Segato Viola (CR Calabria)

Staff Tecnico / Dirigenziale

Capo Delegazione: Mirarchi Saverio

Supervisore Tecnico: Gentilini Augusto

Allenatore: Fausto Silipo

Allenatore in Seconda: Cittadino Francesco

Preparatore dei Portieri: Mancinelli Roberto

Medico Responsabile: Bova Giuseppe

Fisioterapista: Bonetto Andrea

Magazziniere: Della Pelle Sandro

Ufficio Stampa e Comunicazione: Muti Cristiano

Segretario: Branchesi Alberto